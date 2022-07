Stranger Things sezon 5 – data premiery, obsada, teorie i plotki. Sprawdź, co już wiemy

Wielki finał 4. sezonu Stranger Things już za nami, to jednak jeszcze nie koniec. Netflix potwierdził już 5. sezon serialu! Sprawdź, co wiemy na temat ostatnich odcinków Stranger Things.

Spis treści

Stranger Things, nie bez powodu, jest określany jako jeden z najlepszych seriali oryginalnych w historii platformy Netflix. Obecnie możemy już stwierdzić, że przygody Jedenastki i towarzyszy stały się popkulturowym fenomenem. Za nami już 34 odcinki rozłożone na 4 sezony. To jednak nie koniec opowieści bowiem twórcy serialu - bracia Duffer, potwierdzili już, że Stranger Things powróci w 5. i już ostatnim, finałowym sezonie. Sprawdźcie, co już teraz wiemy na temat zakończenia kultowej produkcji Netflixa.

Stranger Things – najważniejsze informacje

Tytuł serialu - Stranger Things

- Stranger Things Twórcy - Matt i Ross Duffer (The Duffer Brothers)

- Matt i Ross Duffer (The Duffer Brothers) Liczba potwierdzonych sezonów – 5

– 5 Liczba odcinków - 34

- 34 Czas emisji – 2016 - 2022

– 2016 - 2022 Gatunek - Science fiction, horror

- Science fiction, horror Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine

Do tej pory w Stranger Things. Przypomnienie i streszczenie sezonów 1-4

Mija już sześć lat od premiery pierwszego sezonu Stranger Things. Losy Jedenastki - dziewczynki obdarzonej nadludzkimi mocami, i jej przyjaciół zgromadziły przed telewizorami miliony osób. Najdłuższy i pełen emocji sezon 4. został doczekał się niedawno zakończenia. Jeśli chcecie sobie przypomnieć, co do tej pory wydarzyło się w serialu, to zapraszamy do lektury naszego streszczenia dotychczasowych wydarzeń - TUTAJ.

Zobacz również:

Stranger Things sezon 5 - kiedy premiera?

Twórcy serialu Stranger Things potwierdzili już, że 5. sezon będzie ostatnim. Co ciekawe, początkowo planowano, że historia Jedenastki i jej przyjaciół zakończy się po 4 seriach, ale historia rozrosła się na tyle, że potrzebny będzie dodatkowy sezon.

Siedem lat temu rozplanowaliśmy całą historię "Stranger Things". Przewidywaliśmy wtedy, że jej przedstawienie zajmie cztery do pięciu sezonów. Okazała się jednak zbyt obszerna, by opowiedzieć ją w czterech sezonach, ale jak wkrótce sami zobaczycie - szybkim pędem zbliżamy się do finału. Czwarty sezon będzie przedostatnim sezonem, a piąty ostatnim - Matt i Ross Duffer.

Kiedy możemy spodziewać się premiery Stranger Things 5? Sami twórcy zdradzili niedawno, że prace na planie jeszcze się nie rozpoczęły. Nie oznacza to jednak, że w kwestii nowych odcinków nic się nie dzieje. Historia jest już w zasadzie zamknięta i obecnie powstaje szczegółowy scenariusz.

Nie jestem pewien, czy jesteśmy gotowi, by podać datę rozpoczęcia zdjęć. Ale wiele z tego jest już całkiem dobrze rozplanowane - Matt Duffer

Na Stranger Things 4 przyszło nam czekać blisko 3 lata. Warto jednak zauważyć, że jest to najdłuższy sezon w historii serialu i jego produkcja przypadła na okres pandemii COVID-19, co dodatkowo wydłużyło prace. Wielce prawdopodobne, że na finałowe odcinki finałowego sezonu Stranger Things nie będziemy musieli tyle czekać. Co zresztą potwierdzili już bracia Duffer.

Nie trzymajcie nas za słowo, ale przerwa (między sezonami 4 i 5 - przyp.red.) powinna być tym razem nieco krótsza, ze względu na fakt, że mamy już wstępny zarys i nie wyobrażamy sobie, że będzie kolejna sześciomiesięczna przymusowa przerwa - bracia Duffer.

Możemy więc śmiało założyć, że premiera Stranger Things 5 odbędzie się pod koniec 2023 roku bądź w pierwszej połowie 2024.

Stranger Things 5 - liczba odcinków i czas trwania

Niestety, w chwili obecnej nie wiemy ile dokładnie odcinków otrzyma 5. sezon Stranger Things. Twórcy serialu zdradzili do tej pory jedynie, że będzie on wyraźnie krótszy od (rekordowo długiego) sezonu 4. Do tej pory twórcy wykazywali się pewną regularnością jeśli chodzi o liczbę odcinków. 1. i 3. sezon miały ich 8, natomiast 2. i 4. - po dziewięć. Najkrócej trwała pierwsza seria, która łącznie liczyła 410 minut. Z kolei sezon 4 trwał w sumie aż 785 minut. W przypadku Stranger Things "wyraźnie krótszy" względem sezonu 4 może oznaczać przygodę rozłożoną na 8 epizodów i zbliżoną czasem emisji do pierwszej serii.

Stranger Things sezon 5 - obsada

W Stranger Things 5 w swoich rolach (w jakiejś formie) powrócą:

Winona Ryder jako Joyce Byers

David Harbour jako Detective Jim Hopper

Millie Bobby Brown jako 'Eleven'/Jane Hopper

Finn Wolfhard jako Mike Wheeler

Gaten Matarazzo jako Dustin Henderson

Caleb McLaughlin jako Lucas Sinclair

Noah Schnapp jako Will Byers

Natalia Dyer jako Nancy Wheeler

Charlie Heaton jako Jonathan Byers

Sadie Sink jako Max Mayfield

Maya Hawke jako Robin Buckley

Joe Keery jako Steve Harington

Brett Gelman jako Murray Bauman

Priah Ferguson jako Erica Sinclair

Joe Chrest jako Ted Wheeler

Cara Buono jako Karen Wheeler

Jamie Campbell Bower jako Peter Ballard/001/Henry

Eduardo Franco jako Argyle

Amybeth McNulty jako Vickie

Stranger Things sezon 5 - teorie odnośnie wielkiego finału

Co zobaczymy w sezonie 5. Stranger Things? Twórcy serialu potwierdzili już, że lepiej poznamy "mitologię Drugiej Strony". Ten tajemniczy wymiar, który poniekąd jest centralnym punktem wydarzeń mających miejsce w serialu nie został jeszcze dostatecznie dobrze przedstawiony. "Druga Strona" wciąż skrywa wiele tajemnic, które dręczą fanów. Możliwe, że większość z nich poznamy właśnie w ostatnich odcinkach serialu.

Jedyną rzeczą, w którą nie zagłębiamy się do końca w drugiej części (4. sezonu - przyp. red.), jest mitologia "Drugiej Strony". Dajemy wskazówki na ten temat i i jestem pewny, że ktoś na Reddicie będzie w stanie poskładać to do kupy. Ale wiele z tych odpowiedzi dotyczących "Drugiej Strony" jest tak naprawdę tym, na czym opiera się 5. sezon - Ross Duffer.

Stranger Things 5 ma charakteryzować się również "ponurą i przygnębiającą atmosferą". Twórcy serialu podkreślali już wielokrotnie, że obecnie żaden z bohaterów nie może czuć się bezpiecznie i każdy jest "zagrożony". Stranger Things nie boi się uśmiercać lubianych postaci, co może oznaczać, że w finałowych odcinkach czekają na nas kolejne emocjonujące pożegnania.

To na razie wszystko co wiemy o Stranger Things 5. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to powyższy artykuł zostanie aktualizowany.