Stranger Things - streszczenie fabuły. O czym musisz wiedzieć przed 4 sezonem?

Od premiery poprzednich sezonów Stranger Things minęło już sporo czasu. Z okazji zbliżającej się premiery 4 części, przygotowaliśmy streszczenie fabuły dotychczasowych odcinków.

Premiera 4 sezonu Stranger Things już za rogiem. Od debiutu poprzednich części minęło już sporo czasu. Wiemy, że nie każdy ma czas i możliwości, aby w pełni odświeżyć sobie wszystkie 3 sezony. Z tego powodu przygotowaliśmy streszczenie fabuły wszystkich poprzednich odcinków serialu.

Stranger Things - sezon 1

Akcja Stranger Things rozpoczyna się 6 listopada 1983 roku. Will wraz ze swoimi przyjaciółmi gra w "Dungeons and Dragons". Po skończonej sesji żegna się ze wszystkimi i koledzy rozstają się. Will na swojej drodze spotyka dziwną postać. Udaje się do domu, aby się schronić. Drzwi jednak same się otwierają, więc ten postanawia schronić się w szopie. Po rozbłysku światła pomieszczenie pozostaje puste...

Po zorientowaniu się, że coś jest nie tak, Dustin, Lucas i Mike, przyjaciele Willa postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i rozpoczynają śledztwo. Podczas poszukiwań w pobliskim lesie odnajdują ogoloną na łyso dziewczynę, która jest w szpitalnej pidżamie. Mike zaprowadza ją do swojej piwnicy. Chłopcy dowiadują się, że ma na imię Jedenastka i włada zdolnościami psychokinetycznymi.

Zrozpaczona zaginięciem syna matka Willa zauważa dziwne anomalie świetlne w swoim domu. Podejrzewa, że w ten sposób Will próbuje się z nią skontaktować. Kupuje lampki choinkowe i wiesza je przy literach alfabetu. W ten sposób może komunikować się z synem. Spotyka się także oko w oko z Demogorgonem, czyli potworem, który stoi za zaginięciem Willa.

Lokalny policjant, Jim Hopper nabiera podejrzeń w związku ze znajdującym się w pobliżu laboratorium. Jest to spowodowane znalezieniem fragmentu szpitalnego ubrania poza terenem obiektu.

W tym czasie podczas przyjęcia u Steve'a, Barb, najlepsza przyjaciółka siostry Mike'a zostaje porwana przez Demogorgona. Brat Willa, Jonathan robi na imprezie zdjęcia, na których porwana dziewczyna została uwieczniona.

Zdjęcia Jonathana zostają zniszczone przez Steve'a. Nancy jednak udaje się poskładać fragmenty w całość i odkrywa, że jest na nich widoczny potwór. Widzi go też biegnącego przez las. Jonathan uświadamia sobie, że opis potwora przedstawiony przez Nancy zgadza się z tym, co opowiadała jego matka. Postanawiają połączyć siły i dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat.

W kamieniołomie zostaje odnalezione ciało. Wszyscy twierdzą, że jest to zaginiony Will. Jedenastka manipulując odbiornikami radiowymi stara się dowieźć, że chłopak nadal żyje.

Podejrzliwy Hopper postanawia zbadać ciało "Willa" i dowiaduje się, że jest fałszywe. Łącząc tropy udaje się do laboratorium i odkrywa wielką bramę prowadzącą do innego wymiaru. Zostaje jednak znokautowany i budzi się w swoim łóżku.

Dustin, Lucas i Mike zbierają wszystkie informacje i spekulacje na temat wydarzeń. Szukają bramy do innego świata. Odkrywają także, że Jedenastka przeraźliwie boi się laboratorium i Drugiej Strony. Podczas konfliktu Lucas zostaje przez nią raniony. Przez tą sytuację grupa się rozpada. W jednej z retrospekcji możemy zobaczyć, że na skutek eksperymentu przeprowadzonego przez dr. Brennera, Jedenastka przypadkowo otworzyła bramę do Drugiej Strony.

Hopper i Joyce, matka Willa tropią Terry Ives. Dowiadują się nowych rzeczy o Jedenastce i dr. Brennerze. Lucas ponownie próbuje odnaleźć bramę do Drugiej Strony. W tym samym czasie Mike i Dustin odnajdują Jedenastkę. Ta ratuje Mike'a przed upadkiem z klifu. Przyjaciele godzą się ze sobą i wracają do Mike'a. Lucas zauważa agentów, którzy opuszczają laboratorium i zdaje sobie sprawę, że ruszają po Jedenastkę. Trójka będąca u Mike'a ledwo ucieka przed zagrożeniem i spotyka się z Lucasem.

Hopper i Joyce dzielą się swoją wiedzą z Nancy i Jonathanem. Znajdują także dzieci. Postanawiają odwzorować eksperyment, aby wzmocnić moce Jedenastki. Używając prowizorycznej maszyny, Jedenastka odkrywa, że Barb nie żyje, a Will ukrywa się w swoim "forcie" będąc po Drugiej Stronie. Joyce i Hopper włamują się do laboratorium, aby przejść przez bramę. Zostają jednak pojmani. Demogorgon odnajduje Willa i zabiera ze sobą.

Dr. Brenner przesłuchuje Hoppera. Ten zdradza, gdzie znajduje się Jedenastka w zamian za możliwość przejścia na Drugą Stronę. Tam odnajdują Willa i sprowadzają go do domu. W tym samym czasie Jonathan i Nancy tworzą pułapkę w domu Byersów. Upuszczają sobie krwi, aby zwabić potwora. Pojawia się także Steve, który chce przeprosić Jonathana i Nancy. Zwabiony potwór przybywa do domu. Mimo, że zostaje raniony, udaje mu się uciec na Drugą Stronę.

Agenci szturmują szkołę, w której znajdują się chłopcy i Jedenastka. Ta jednak używa swojej mocy i zabija wielu z nich. Zwabiony krwią potwór przybywa w to samo miejsce i atakuje dr. Brennera. Chłopcy i Jedenastka chowają się w klasie, jednak Demogorgon ich tam odnajduje. Jedenastka postanawia ponownie wykorzystując swoją moc. Żegna się z Mike'em i "rozpuszcza Demogorgona w gęstej mgle, w której sama też znika. Mike jest zrozpaczony.

Will trafia do szpitala, gdzie spotyka się z rodziną i przyjaciółmi. Hoppera zabiera rządowy samochód. Miesiąc po tych wydarzeniach Nancy ponownie spotyka się ze Stevem. Hopper ukrywa w lesie pudełko z jedzeniem. Will w łazience wypluwa ślimakopodobnego stwora i na chwilę trafia na Drugą Stronę. Nikomu jednak o tym nie mówi.

Stranger Thngs - sezon 2

2 sezon rozpoczyna się 28 października 1984.

W Pittsburgu w Pensylwani grupa przestępców zabiła mężczyznę. Po tym fakcie uciekają furgonetką. Trwa za nimi pościg policyjny. W pewnym momencie tunel pod którym przejeżdżają, zasypują kamienie. Okazuje się, że to była tylko wizja w umyśle policjanta. Spowodowała ją dziewczyna o imieniu Kali, która siedziała w furgonetce. Na jej ręce widnieje tatuaż z napisem "008". W Hawkins grupa przyjaciół udaje się do salonu gier. Okazuje się, że ktoś nazywający siebie "MADMAX" pobił rekord Dustina w grze "Dig Dug". Will ponownie ma wizję Drugiej Strony. Nastepnego dnia w szkole pojawia się nowy uczeń o imieniu Max. Dustin podejrzewa, że to właśnie jest "MADMAX", jednak Lucas jest sceptyczny. Do szkoły przybywa także przyrodni brat Maxa, Billy, który rywalizuje ze Stevem o miano "Króla". Joyce zabiera Willa do Hawking Lab, gdzie obserwuje go dr. Owens. Nancy i Steve regularnie spotykają się z rodzicami Barb. Oni nie wiedzą o śmierci córki i postanawiają sprzedać dom, aby wynająć dziennikarza śledczego, który miałby pomóc w jej odnalezieniu. Mike próbował wielokrotnie skontaktować się z Jedenastką, ale bezskutecznie. Okazuje się, że ta żyje i mieszka z Hopperem w domku w lesie. Po pokonaniu Demogorgona uciekła z Drugiej Strony i udała się do domu Mike'a. Zobaczyła jednak agentów i odeszła stamtąd. Odnalazł ją Hopper i urządził spokojne do życia miejsce.

W całym mieście gniją pola z dyniami. Hopper odkrywa na nich substancję podobną do tej w laboratorium. Will ma kolejne wizje. Opowiada o nich Mike'owi. Po imprezie na Halloween Dustin wraca do domu i odnajduje w nim dziwne stworzenie.

Nancy przekonuje Jonathana, aby pomógł jej powiedzieć rodzicom Barb prawdę o jej śmierci. Umawiają się na spotkanie z nią w parku. Dustin nazywa dziwne stworzenie imieniem D'Artagnan („Dart”). Pokazuje go pozostałym dzieciakom. Will twierdzi, że pochodzi on z Drugiej Strony.

Dzieciaki budzą nieprzytomnego Willa, który doznał kolejnej wizji. Po powrocie do domu zaczyna rysować dziwne rzeczy. Nancy i Jonathan zostają złapani przez agentów i zaprowadzeni do laboratorium. Dr. Owens przyznaje, że Barb zginęła po Drugiej Stronie. Nie chce jednak, aby sprawa wyszła na jaw. Zostają zwolnieni i Nancy przyznaje, że nagrała całą rozmowę. Jedenastka znajduje informacje na temat swojej biologicznej matki i próbuje się z nią skontaktować. Dustin odkrył, że Dart uciekł i zjadł kota. Okazuje się, że jest to mały Demogorgon. Hopper na jednym z pól dyni odkrywa tunel do Drugiej Strony.

Hopper zostaje uwięziony w tunelu i mdleje. Will widzi to w swojej wizji. Dustin prosi Steve'a, aby pomógł mu rozprawić się z Dartem, którego uwięził w piwnicy. Jedenastka namierza swoją matkę. Są w stanei komunikować się za pomocą swoich mocy. Dziewczyna dowiaduje się, że jest ktoś podobny do niej. Joyce, Bob, Will i Mike ratują Hoppera, chociaż naukowcy z laboratorium wkrótce przybywają i podpalają tunele. Gdy to się dzieje, Will upada i zaczyna drgać i krzyczeć w agonii.

Will traci pamięć i zostaje przewieziony do laboratorium. Owens twierdzi, że to wina potwora, który zaraził go swoim wirusem. Dustin i Steve zwabiają Darta na złomowisko. Przybywa tam otoczony przez stado potworów. Po chwili jednak uciekają i udają się do laboratorium.

Jedenastka udaje się do Chicago i odnajduje Kali. Uważają się za siostry. Kali wraz ze swoim gangiem szuka zemsty na Brennerze. Jedenastka ujawnia, że naukowiec nie żyje. Gang postanawia zabić kogoś innego. Jedenastka odmawia zabicia Raya. W tym czasie ma wizję, że Will i Hopper są w niebezpieczeństwie. Postanawia wrócić do Hawkins.

Potwory zabijają większość naukowców w laboratorium. Mike, Joyce, Hopper, Bob i Owens zabierają nieprzytomne ciało Willa do pomieszczenia ochrony laboratorium, aby zabarykadować się przed stworzeniami. Bob umiera, jednak reszcie wkrótce udaje im się wydostać i zabierają Willa do domu. Potwory atakują całą grupę w domu Buyersów, jednak Jedenastka powraca i rozprawia się z nimi.

Jedenastka i Hopper udają się laboratorium, aby zamknąć bramę. Jonathan, Nancy i Joyce usuwają wirusa z Willa. Mike, Dustin, Lucas, Max i Steve planują podpalić tunele, aby odciągnąć uwagę potworów od Hoppera i Jedenastki. Dziewczynie udaje się zamknąć bramę.

Miesiąc później dr. Owens daje Hopperowi sfałszowany akt urodzenia na nazwisko Jane Hopper (Jedenastka). Wszyscy są szczęśliwi i dobrze się bawią, jednak nie wiedzą, że po Drugiej Stornie Łupieżca Umysłów ma się dobrze.

Stranger Thngs - sezon 3

3 sezon rozpoczyna się 28 czerwca 1984.

Radzieccy naukowcy próbują odtworzyć bramę do Drugiej Strony. Rok później w Hawkins otwiera się nowe centrum handlowe Starcourt Mall. Mike i Jedenastka są parą, jednak nie podoba się to Hopperowi. Dustin po powrocie z obozu opowiada, że poznał nową dziewczynę o imieniu Suzie. Ustawia na wzgórzu wieżę radiową, aby się z nią skontaktować. Zamiast tego, przechwytuje rosyjską transmisję. Will czuje, że Łupieżca Umysłów nadal może żyć. W starej fabryce gromadzą się szczury, które eksplodują i zmieniają się w jedną masę. W drodze na randkę Billy wypada z drogi i zostaje tam wciągnięty.

Billy'emu udaje się uciec, jednak dostaje wizji Drugiej Strony. Spotyka w niej swojego sobowtóra, który nakazuje mu, aby porwał Hearther i zaprowadził ją do dziwnego stworzenia. Nancy i Jonathan pracują w Hawkins Post. W ramach zlecenia badają dom pani Driscoll. Starsza kobieta jest zaniepokojona tym, że wściekłe szczury jedzą jej nawóz. Jedenstka zrywa z Mike'iem, po tym jak ją okłamuje i odwołuje spotkania. Dustin prosi Steve;;a o pomoc z tłumaczeniem transmisji. Okazuje się, że jest to swego rodzaju kod.

Jedenastka szpieguje Mike'a przy użyciu swoich mocy. Robi to także z Billy, który wyczuwa jej obecność. Wraz z Maxem odkrywają, że chłopak zaginął. Robin odszyfrowuje wiadomość, która wskazuje na dostawę, która dotarła do Starcourt. Wraz ze Stevem i Dustinem widzą żołnierzy, którzy wypakowują towar. Joyce przkonuje Hoppera, że rozmagnesowanie w Hawkins pochodzi od urządzenia elektromagnetycznego w mieście. Podczas sprawdzania tej teorii, Hopper zostaje zaatakowany przez rosyjskiego żołnierza Grogorija. Max i Jedenastka tropią Billy'ego i Heather. Will czuje, że Łupieżca Umysłów żyje.

Billy i Heather zabierają jej rodziców do fabryki, gdzie zostają opętanie przez Łupieżcę Umysłów. Hopper rozmawia z burmistrzem i wspomina o incydencie w żołnierzem. Dowiaduje się, że Starcourt Mall jest rosyjską firmą, która kupuje nieruchomości w Hawkins. Dustin, Steve i Robin, wraz z siostrą Lucasa, Ericą odkrywają, że pomieszczenie w centrum handlowym to winda, która prowadzi do podziemi. Nancy odwiedza w szpitalu panią Driscoll i orientuje się, że została opętana przez Łupieżcę Umysłów. Will mówi otwarcie, że Billy także został opętany. Opracowują plan uwięzienia chłopaka w saunie na basenie. Billy jednak ucieka i prawie ich zabija. Zostaje pokonany przez Jedenastkę. Okazuje się, że wielu mieszkańców Hawkins zostało opętanych.

Joyce i Hopper odkrywają ukryte laboratorium. Grigorij chce ich zabić, jednak udaje im się uciec wraz z zakładnikiem, naukowcem o imieniu Aleksiej. Dustin, Steve, Robin i Erica ukrywają się pod Starcourt przed żołnierzami. Odkrywają, że prowadzone są tutaj próby otworzenia bramy do Drugiej Strony. Aleksiej nie mówi po angielsku. Joyce i Hopper zabierają go do znającego język rosyjski znajomego, Grogori chce ich schwytać, jednak na marne. Nancy i Jonathan spotykają się z Willem, Mikem, Lucasem, Jedenastką i Maxem. Dochodzą do wniosku, że Billy i pani Driscoll są opętani przez Łupieżcę, który używa ich do zbierania ludzi w celu stworzenia armii. Odwiedzają w szpitalu starszą panią, jednak jej tam nie ma. Zostają zaatakowani przez opętanych Toma i Bruce'a. Nancy i Jonathan i zabijają. Ciała napastników łączą się w jedną masę.

Jedenastka używa swoich mocy przeciwko Łupieżcy. Steve i Robin zostają schwytani w laboratorium pod Starcourt. Dustin i Erica uciekają. Hopper dzwoni do dr. Owensa, aby powiedzieć mu o planach Rosjan. Joyce chce szybko wrócić do Hawkins, bojąc się o dzieci. Jedenastka komunikuje się swoimi mocami z Billym, aby odnaleźć Łupieżcę. Przez to zostaje ujawnione jej położenie. Potwór chce ją zabić w zemście za zamknięcie bramy.

Will czuje, że Łupieżca się zbliża. Grupa zostaje zaatakowana, a Jedenastka jest ranna. Dustin i Erica zabierają Steve'a i Robin do kina w Starcourt. Wszyscy przyjaciele spotykają się w centrum handlowym. Grupa Hoppera udaje się do wesołego miasteczka, aby znaleźć dzieci. Zauważają tam burmistrza, który ostrzega Rosjan. Zostają zaatakowani, jednak udaje im się uciec. Jedenastka powstrzymuje Rosjan przed strzelaniną w centrum handlowym.

Jedenastka pozbywa się fragmentu Łupieżcy Umysłu ze swojej rany. Grupa Hoppera dociera do centrum. Chcą zabrać dzieci w bezpieczne miejsce. Dustin i Erica pomagają im przez radio zniszczyć maszynerię w laboratorium. Jedenastka uwalnia Billy'ego spod działania potwora. Ten się poświęca, aby ją ochronić. Hopper zabija Grigorija, jednak zostaje uwięziony. Joyce musi wywołać eksplozję, w której ginie Hopper. Przynajmniej wszyscy tak myślą. Rodzina Byersów i Jedenastka planują opuszczenie Hawkins. Na końcu widzimy scenę, w której rosyjscy żołnierze muszą nakarmić Demogorgona. Mówią wtedy słowa "zostaw Amerykanina".