Stranger Things - w oczekiwaniu na 4 sezon serialu Netflixa [Aktualizacja 16.08.2021]

Premiera poprzedniego sezonu była już ponad rok temu. Fani z niecierpliwością czekają na 4 sezon Stranger Things. Co planują twórcy? Wszystko co wiemy znajdziecie w tym wpisie. Plotki, oficjalne materiały - wszystko to postanowiliśmy zebrać dla Was w jednym miejscu. Zapraszamy do lektury.

Spis treści

Ten serial już dawno zakorzenił się zarówno w amerykańskiej, jak i światowej popkulturze. Ze świecą szukać kogoś, do kogo nie doszła sława Stranger Things, a i nie ma co się dziwić takiemu stanowi rzeczy. Klimat lat 80 dla millenialsów jest przyjemnym powrotem do dzieciństwa, a dla młodszych widzów ciekawą podróżą do czasów młodości rodziców. Opowieść o grupce młodych przyjaciół i ich próbie stawania do walki z postacią z horroru zawładnęła sercem niejednego widza, co ma przełożenie w niemałej i ciągle rosnącej popularności produkcji Netflixa. Odpowiedzią na to jest 4 sezon, który ma być sprawną kontynuacją poprzednich.

Stranger Things sezon 4 - kiedy premiera?

Jeszcze niedawno nieśmiałe pogłoski mówiły o początku roku 2021. Potwierdził to jeden z aktorów, David Harbour, który odpowiadał na pytania widzów na Q&A zorganizowanym na Instagramie. Jednak miało to miejsce jeszcze przed pandemią koronawirusa, przez co planowana premiera 4 sezonu została przesunięta na późniejszy termin. Sami twórcy nie kryją się z tym i mówią otwarcie o trudach organizowania planu zdjęciowego w czasach epidemii. Ograniczenia liczby osób pracujących na zdjęciach bardzo utrudniają pracę ekipy, która na planie nierzadko liczy sobie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Dodatkowe problemy ze swobodnym podróżowaniem, rekomendowanie utrzymywania odległości co najmniej dwóch metrów - to problemy natury technicznej, z którymi wszyscy twórcy muszą się teraz mierzyć.

Nie inaczej jest z ekipą serialu Stranger Things, więc i w tym przypadku premiera najprawdopodobniej może się opóźnić. Wszystko zależy od sytuacji na świecie oraz w Atlancie i Nowym Meksyku, czyli w drugiej lokalizacji, w której nagrywana jest 4 część sezonu Stranger Things. Co ciekawe, część zdjęć została wykonana na Litwie, tam gdzie nagrywany był też inny popularny serial “Czarnobyl”, jednak te udało się zamknąć przed epidemią koronawirusa, dokładnie 14 lutego. Tego samego dnia na fanpage'u serialu i na jego instagramowej wersji, twórcy umieścili krótką zapowiedź tego co nas czeka na premierze.

Aktualizacja 19.04.2020

Jeden z aktorów serialu, Finn Wolfhard grający postać Mika Wheelera zdradził na na live, że czwarty sezon serialu Stranger Things będzie miał premierę prawdopodobnie w przyszłym roku. Jest to smutna wiadomość dla fanów, którzy liczyli na seans jeszcze w tym roku. Niestety, najwyraźniej nie będzie to możliwe. Wygląda na to, że pandemia koronawirusa wdała się twórcom we znaki o wiele bardziej niż mogliśmy się tego spodziewać, skoro premiera przesunęła się o rok. Dla przypomnienia, wcześniej była mowa o początku roku 2021.

Aktualizacja 04.08.2021

Dziś została podana absolutnie przełomowa informacja, na którą przyszło nam czekać ponad rok. Według różnych źródeł Shawn Levy poinformował, że w ciągu najbliższych 10 dni zostanie podana oficjalna data premiery 4 sezonu serialu "Stranger Things". Niestety, jest to fake news! Jak do tego doszło?

Shawn Levy fot. Deadline

Shawn Levy, który jest jednym z reżyserów i producentów wykonawczych serialu wziął udział w krótkim wywiadzie podczas konferencji prasowej dotyczącej jego nowego filmu "Free Guy". Tam jeden z redaktorów Collider zapytał go, czy kręcenie zostało zakończone i czy zbliża się data premiery, na co mężczyzna odpowiedział wymijająco, że "zanim film wyjdzie 13 sierpnia, część odpowiedzi będzie znana". Wielu czytelników, w tym autor artykułu, podchwycili tę wypowiedź interpretując ją w taki sposób, że w ciągu 10 dni pojawi się oficjalna data premiery "Stranger Things". Niestety, jest to oczywiście błędne zrozumienie jego słów i na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy 4 sezon serialu zostanie wydany. Plotka została już zdementowana, ale i tak krąży w Internecie jako potwierdzona informacja. Przypominamy, że najbardziej prawdopodobną wersją jest zima 2021/2022 lub wiosna 2022.

Aktualizacja 9.08.2021

Kilka dni temu została opublikowana niewielka zapowiedź kolejnego sezonu serialu. W opisie twórcy umieścili informacje, że premiera odbędzie się w 2022 roku.

O czym będzie 4 sezon?

Można powiedzieć, że do tej pory każdy sezon miał swojego bohatera prowadzącego. W pierwszej części za rękę prowadziła nas Joyce, w drugiej Will, w trzeciej wszyscy zostali właściwie podzieleni na grupy, a w czwartej…? Niewielką zajawkę twórcy umieścili po końcu ostatniego odcinka 3 sezonu. Umieszczanie sceny po napisach nie jest niczym nowym dla widzów, jednak w przypadku serialu Stranger Things do tej pory nie miało to miejsca.

Scena ta daje nam pewną nadzieję, że Jim Hopper przeżył, co poniekąd potwierdza się w zajawce udostępnionej w lutym. Czy to właśnie o nim dowiemy się w końcu czegoś więcej? Do tej pory nie ujawniono zawartości tajemniczych pudełek (z napisami Nowy York, Wietnam i Ojciec) znalezionych przez Jedenastkę na strychu domu policjanta. Czy teraz dowiemy się, jakie historie kryją? Wiele na to wskazuje.

Poza postacią Coopera, na kontynuację roli w 4 sezonie Stranger Things może liczyć: Jedenastka (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Joyce (Winona Ryder), Nancy (Natalia Dyer) oraz Robin (Maya Hawke).

Dla zniecierpliwionych fanów - niespodzianka

Twórcy Stranger Things od początku promocji serialu dali się poznać jako osoby dbające o swoich widzów pod względem PRowym. Chętnie dzielą się materiałami filmowymi z tzw. backstageu, a aktorzy opowiadają w wywiadach, jak wyglądają relacje między ludźmi zaangażowanymi w serial, o tym jak na nich wpłynął i jak to wszystko wygląda poza kamerami. Dzięki temu my, widzowie, jesteśmy w stanie poznać aktorów nie tylko ze strony zawodowej, ale także prywatnej.

Takim materiałem podzielili się z nami teraz. 4 lipca 2020 roku minął rok od premiery ostatniego sezonu. Do publikacji 4 części jeszcze daleko i można powiedzieć, że nie pozostawiono widzów z niczym. Tym razem jest to wideo, w którym twórcy i aktorzy opowiadają o ich pracy nad 3 sezonem oraz o tym, jak rozwinęły się odgrywane przez nich postaci. Reżyserzy Matt i Ross Duffer, producent Shawn Levy oraz kilka osób z obsady aktorskiej to postacie, których możemy posłuchać.

Aktualizacja 17.12.2020

W ostatnim czasie pojawiło się parę nowinek dotyczących tak oczekiwanego, 4 sezonu serialu Stranger Things. Szczególna większość dotyczy obsady produkcji. Kogo więc możemy spodziewać się na ekranie w przyszłym roku?

Jak się okazuje swoją rolę w serialu Stranger Things odegra Jamie Campbell Bower. Do tej pory ceniony jest za wystąpienia w takich produkcjach jak: "Dary Anioła: Miasto kości" (ocena aktorstwa na 8,6), "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I i II" (ocena 8,1 i 8,0), "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street" (ocena 7,7) oraz "Zmierzch: Przed świtem. Część 2" (ocena 7,5). Według przecieków Jamie Bower wcieli się w pracownika szpitala psychiatrycznego. Biorąc pod uwagę rangę aktora podejrzewamy, że rola nie będzie epizodyczna, a raczej drugo, lub trzecioplanowa.

Kolejnym ciekawym aktorem, który pojawi się w serialu jest Robert Englund. Mężczyzna jest znany wielu z nas z kultowej już serii "Koszmar z ulicy Wiązów", gdzie wcielił się w mordercę. Najwyraźniej producenci serialu uznali, że wychodzi mu to na tyle dobrze, że i w "Stranger Things" odegra rolę zabójcy. I w tym przypadku spodziewamy się kluczowej wagi roli dla serialu, aniżeli epizodycznej.

Inni, mniej znani aktorzy to między innymi Eduardo Franco, który zagra przyjaciela Jonathana oraz Joseph Quinn, który wcieli się w metalowca prowadzącego klub The Hellfire Club w Hawkins. Póki co ciężko ocenić, czy te role będą kluczowe dla fabuły serialu.

Poza tym na twitterze Stranger Things 4 pojawiły się zdjęcia z planu filmowego. Zapowiada się naprawdę ciekawie i mrocznie! Czy to znaczy ze Demagorgon powróci?

SOME NEW PHOTOS FROM THE SET...???????????? #StrangerThings4



They were filming some Upside Down scenes in the middle of the Woods.



New Photos showing the Cast are about to be released...???? pic.twitter.com/jwswepOv9I — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) December 16, 2020

Aktualizacja 13.01.2021

Znamy datę premiery 4 sezonu Stranger Things, ale czy na pewno? W ostatnim czasie na Twitterze pojawiły się wpisy mówiące o konkretnej dacie, która według plotek to 21 sierpnia 2021 roku. Szczęśliwi fani udostępniali tę informacje mimo braku oficjalnego stanowiska producentów serialu. Użytkownik o nazwie Lewys postanowił zapytać jednego z twórców produkcji czy to prawda. Shawn Levy krótko zdementował tę plotkę.

Póki co nadal nie ma zbyt wielu oficjalnych informacji od twórców serialu. Na Twitterze pojawiają się pogłoski o zakończeniu zdjęć do serialu i premierze w pierwszej połowie 2021 roku jednak są to tylko spekulacje fanów.

Aktualizacja 14.01.2021

Oczekiwanie na jakiekolwiek oficjalne informacje od twórców Stranger Things dłuży się niesamowicie, jednak od czasu do czasu wyłania się coś godnego uwagi. Jak się okazuje, powstała książka opowiadająca historię Robin Buckley - postaci, która po raz pierwszy pojawiła się w trzecim sezonie serialu i z pewnością odegra swoją rolę również w czwartym.

HEY DINGUS. Rebel Robin - aka Robin Buckley's official backstory - is coming to a bookshelf near you 6/29! @Stranger_Things @GetUnderlined pic.twitter.com/Q2afjpFKBl — NX (@NXOnNetflix) January 13, 2021

Robin Buckley jest grana przez Mayę Ray Thurman Hawke i jest to stosunkowo nowa postać umieszczona w uniwersum Stranger Things. Powieść "Rebel Robin" pióra AR Capetta ma przedstawić fanom życie Robin z czasów, kiedy jeszcze nie znała się ze Stevem Harringtonem. Zgodnie z oficjalnym streszczeniem fabuła opowiada historię dziewczyny, która próbuje zebrać wystarczająca ilość pieniędzy na podróż do Europy latem. Wydaje jej się, że jest to jedyne miejsce, w którym będzie mogła być sobą.

Liceum to potwór, który zjada każdego, kogo zna Robin. Odkryj historię nowej ulubionej postaci fanów Stranger Things, Robin, granej przez Mayę Hawke! To początek drugiej klasy, a przyjaciele Robin z Odd Squad zdecydowali: tym razem będą pasować do reszty. Łączą się w pary, nie przestają rozmawiać o college'u i przyszłych karierach i mają obsesję na punkcie zachowywania się „normalnie”. Robin dobrze zna tę grę - od lat udaje, mając nadzieję, że nikt nie zauważy sarkastycznego poligloty waltornisty z kiepską trwałą w głębi sali. Ale jest jeden aspekt jej tożsamości, o którym wie na pewno, że nie pasuje do jej starannie kontrolowanego wizerunku - coś, co dopiero teraz sobie uświadamia: Robin lubi dziewczyny. Jak ma być sobą w tak malutkim miasteczku jak Hawkins w Indianie? Robin jest przekonana, że ​​jedynym sposobem, w jaki może doświadczyć prawdziwego życia, jest ucieczka do Europy latem - czyli Operacja Croissant. Ale ona nie ma pieniędzy, pozwolenia i nikogo, z kim mogłaby dzielić tę przygodę - a ucieczka z Hawkins w jednym kawałku wymaga wiele, wiele więcej. Posypany odniesieniami do twoich ulubionych postaci Stranger Things, ten prequel jest kroniką jednej dziewczyny, która zdała sobie sprawę, że jedyną osobą, którą naprawdę potrzebuje, jest ona sama.

Książka swoją premierę będzie miała 29 czerwca 2021 roku, niestety, najprawdopodobniej nie będzie dostępna polska wersja językowa. Na oficjalnej stronie dystrybutora podane są witryny internetowe, gdzie możliwe jest kupno książki w preorderze w angielskiej wersji językowej. Koszt to 10.99.

Aktualizacja 19.01.2021

Według najnowszych wieści dzisiaj wznowiono kręcenie zdjęć do 4 sezonu Stranger Things! Wczoraj zakończyła się miesięczna przerwa świąteczna dla ekipy serialu i od dzisiaj prace są kontynuowane. Oznacza to, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się nowych przecieków i zdjęć z planów zdjęciowych.

STRANGER THINGS 4 RESUMES FILMING TOMORROW...❤️????????



After a one month Holiday Break Filming resumes tomorrow in Atlanta, this week they might shoot at different locations and we expect to get some new Photos.



Filming is set to end around April-May!! Let's go!! #Season4 pic.twitter.com/2f2U4gdtm5 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) January 18, 2021

Aktualizacja 25.01.2021 - Liczba i tytuły odcinków

Analizując wszystkie sezony nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ile odcinków będzie miał sezon czwarty serialu Stranger Things. Dla przypomnienia, sezon 1 składał się z 8 odcinków, sezon 2 z 9 odcinków, a sezon 3 z 8 odcinków. Biorąc pod uwagę tylko te dane, to mogliśmy spodziewać się, że odcinków 4 sezonu będzie osiem lub dziewięć. Jak się okazuje, na Twitterze pojawiło się zdjęcie stosu gotowych scenariuszy do serialu. Po przeliczeniu ich wychodzi, że jest ich 9, więc najprawdopodobniej tyle będzie odcinków.

Dodatkowo są znane tytuły pierwszych trzech scenariuszy:

Odcinek 1 - "Chapter One: The Hellfire Club"

Odcinek 2 - "Chapter Two: Tick Tock Mr Clock"

Odcinek 3 - "Chapter Three: You Snooze You Lose"

how it started how it's going pic.twitter.com/ylNmU2sGRu — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2020

Aktualizacja 02.02.2021 - Zdjęcia z planu zdjęciowego

W ostatnich dniach intensywnie pojawiają się nowe zdjęcia z planu zdjęciowego 4 sezonu serialu Stranger Things. Wiemy już kogo możemy spodziewać się w kolejnej części! Pierwszą postacią, która zobaczymy w serialu jest Dr. Martin Brenner. Dla przypomnienia, jest to naukowiec, który odegrał znaczącą rolę w kontrowersyjnych eksperymentach. Co ważne, przez Jedenastkę jest nazywany "Papą". W pierwszym sezonie został on zaatakowany przez potwora, jednak nie było widać momentu jego śmierci, co sugerowało, że przeżył spotkanie z Demogorgonem. Jednakże nie wiadomo jednoznacznie, czy w serialu Dr. Brenner pojawi się jako "powstały z martwych", czy może aktor gra epizody z przeszłości Jedenastki.

Na planie zdjęciowym był widoczny również Jamie Campbell Bower, który gra Petera Ballarda. Do tej pory ta postać nie była jakoś znacząca, więc czy to znaczy, że zyska na wartości? Przekonamy się prawdopodobnie po premierze serialu.

Jamie Campbell Bower (Peter) was seen on the set of #StrangerThings4 for the first time in Atlanta on Tuesday. pic.twitter.com/5UdzaynBKN — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) January 27, 2021

Ponadto wyciekły zdjęcia z jednej z lokacji, w której był kręcony serial Stranger Things. Budynek znajduje się na terenie Litwy i trzeba przyznać, że prezentuje się złowieszczo. Surowy klimat przedstawiony w zwiastunie z 14 lutego 2020 roku idealnie pasuje do nieprzyjemnej aury lokacji i i niezaprzeczalnie kojarzy się z więzieniem. Czy to tam trafił Hopper?

We got new photos from the #StrangerThings4 set in Lithuania! They possibly wrapped there a few days ago. pic.twitter.com/v90UZB4zd9 — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) January 30, 2021

Aktualizacja 05.02.2021 - Plan zdjęciowy w Atlancie i na Litwie

Według najnowszych plotek Millie Bobby Brown oraz David Harbour będą pracować w najbliższym czasie razem na planie zdjęciowym w Atlancie. Mamy nadzieję, że pojawią się zdjęcia, które uchylą rąbka tajemnicy jak będzie wyglądał kolejny sezon serialu Stranger Things.

Behind the Scenes Photos from the Stranger Things 4 Set in Lithuania...????❄️ pic.twitter.com/vRF7np80VY — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) February 2, 2021

Ponadto, pojawiły się zdjęcia z planu zdjęciowego na Litwie, gdzie, jak przypominamy, znajduje się więzienie, do którego prawdopodobnie trafił Hopper. Trzeba przyznać, że klimat zapowiada się niesamowicie. Dodatkowo na jednym z wieszaków, na których wiszą kostiumy aktorów pojawiło się imię Joyce. Czy to znaczy, że kobieta również znajdzie się na Syberii razem z Hopperem? Jeżeli tak to co ona właściwie tam robiła i jaką odegra rolę? Na żadne z tych pytań prawdopodobnie nie poznamy odpowiedzi aż do premiery serialu.

Aktualizacja 10.02.2021 godz. 15 - Gaten Matarazzo o planie zdjęciowym do 4 sezonu

Jeden z głównych aktorów, Gaten Matarazzo udzielił wywiadu dla People, w którym opowiada o trudach kręcenia 4 sezonu serialu Stranger Things w czasach epidemii koronawirusa. Zapytany o to jak wygląda praca w takich warunkach odpowiedział:

„To zdecydowanie wolniejszy proces niż zwykle, co naprawdę coś mówi, ponieważ zwykle i tak nie spieszyliśmy się z kręceniem serialu. [Jeżeli chodzi o plan] to nie jest tak stabilne i konsekwentne, jak myślę, że ktokolwiek z nas by chciał, ale robimy co w naszej mocy i improwizujemy. Myślę, że najważniejsze jest to, że robimy wszystko, by podczas pracy wszyscy byli bezpieczni."

Gaten Matarazzo

Aktualizacja 10.02.2021 godz. 20 - Nowi aktorzy potwierdzeni!

W czwartym sezonie Stranger Things zobaczymy nowych trzech aktorów! Będą nimi Kevin L. Johnson ("Ozark"), który zagra młodego Victora Creela, David Turner jako Doktor oraz Andrius Paulavicius ("Sobibór", "Wojna i pokój"), który odegra rolę Głównego przesłuchującego.

Three NEW people have joined the cast of #StrangerThings4!



Kevin L. Johnson aka ”Young Victor Creel”. (Recurring Guest Star)



David Turner playing as a Doctor / Paratrooper.



Andrius Paulavicius playing as a Lead Interrogator. pic.twitter.com/cGtH2kJfzz — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) February 10, 2021

Aktualizacja 12.02.2021 - Zdjęcie z planu z Litwy i teoria widza

Na Twitterze pojawił się przeciek z planu zdjęciowego mającego miejsce w tamtym roku na Litwie. Na screenie widzimy aktorów ćwiczących odgrywaną scenę pomiędzy kręceniem. Jeden z widzów skojarzył budynek w tle z miejscem, które możemy zobaczyć na teaserze udostępnionym przez twórców 14 lutego 2020 roku.

I think this behind the scene is a scene envolving that guard and these prisoners back there in the teaser... seems like they are in the same location of the teaser pic.twitter.com/09wTmqB5vi — Kauan (@ChiefOjimhop) February 11, 2021

Aktualizacja 15.02.2021 - To oficjalne - 4 sezon będzie najsmutniejszy

W weekend pojawiły się trzy nowe informacje dotyczące 4 sezonu Stranger Things. Pierwsza z nich dotyczy Millie Bobby Brown, która odgrywa rolę Nastki (Jedenastki). W Internecie pojawiło się zdjęcie, gdzie na przybliżeniu na nadgarstek aktorki widać numer 011. Oznacza to jednoznacznie, że Millie wróciła i aktualnie pracuje na planie zdjęciowym serialu.

Now it's confirmed, Millie Bobby Brown has resumed filming for #StrangerThings4 pic.twitter.com/4qZU38M2Gs — STSpoilersBackup (@StBackup) February 13, 2021

Według kolejnych informacji kolejny aktor, Finn Wolfhard, który gra Mika powróci na plan zdjęciowy w najbliższych tygodniach. Ponadto w wywiadzie z nim przeprowadzonym aktor mówi, ze "sezon czwarty będzie jak dotąd najsmutniejszy." Trzeba przyznać, że już poprzednie sezony był momentami mocnym wyciskaczem łez, co w takim razie przyszykowali dla nas twórcy? Już nie możemy się doczekać, aż przekonamy się na własnej skórze znaczenie słów Finna, jednak do tego przyjdzie nam jeszcze czekać parę dobrych miesięcy.

Finn Wolfhard (Mike) will resume filming for #StrangerThings4 in few weeks. In his interview, Finn said that Season 4 will be the saddest so far. — STSpoilersBackup (@StBackup) February 14, 2021

Aktualizacja 17.02.2021 godz. 13:00 - Powrót postaci z pierwszego sezonu! [możliwy spoiler]

Drugiego lutego pisaliśmy w tym artykule o tym, że w czwartym sezonie serialu Stranger Things zobaczymy Dr. Martina Brennera. Dla przypomnienia, jest to naukowiec prowadzący niemoralne badania dotyczące dzieci z nadprzyrodzonymi mocami - między innymi nad Jedenastką. W pierwszym sezonie został on wepchnięty do drugiego wymiaru wraz z Demogorgonem i od tamtej pory nie pojawił się więcej. Fani Stranger Things założyli, że mężczyzna po prostu zmarł trafiając do nieprzyjaznego dla ludzi środowiska, jednak kolejna informacja sugeruje, że mężczyzna przeżył. Oczywiście, można było to przewidzieć, w końcu twórcy nie pokazali na ekranie bezpośrednio zgonu Dr. Brennera. Jest to częste zagranie używane podczas kręcenia filmów tego typu - jeżeli nie ma pokazanej chwili śmierci, to można się domyślać, że bohater jakoś jej uniknął. Tak jest i w tym przypadku - Dr. Brenner najprawdopodobniej przeżył, i pojawił się na to kolejny dowód.

According to this video, Netflix has confirmed in the Stranger Things 3 premiere, that Dr. Brenner is still alive. #StrangerThings4 pic.twitter.com/6onnd2rcal — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) February 13, 2021

Na powyższym wideo widać prezentację postaci, które zmarły we wszystkich aktualnie dostępnych sezonach. Widzimy między innymi Barbarę "Barb" Holland, Kota Mewsa, Boba Newby oraz Dr. Martina Brennera. To co przykuwa uwagę, to dopisek pod jego nazwiskiem, który brzmi:

"Nieważne, wszystko z nim w porządku. Nie jest jasne jak tego dokonał, w końcu atak był wyjątkowo brutalny..."

W takim wypadku możemy założyć, że postać Dr. Brennera powróci w kolejnym sezonie już nie jako retrospekcja, ale jako żywa postać, która może naprawdę sporo namieszać...

Aktualizacja 17.02.2021 godz. 16:00 - Tajemnicza rozmowa

Na Twitterze pojawiło się nagranie dziwnej rozmowy. Jak głosi plotka, podobno Netflix wysłał Matrioszkę, w której ukrył numer telefonu. Po zadzwonieniu na ten numer usłyszymy wiadomość od Yuri, która najwyraźniej może być nową postacią w 4 sezonie Stranger Things. Według spekulacji to właśnie Yuri może uratować Hoppera. Poniżej nagranie wiadomości wraz z napisami po angielsku.

‼️‼️STRANGER THINGS 4‼️‼️ here is the TRANSCRIBED version of the phone call!!!!!!! pic.twitter.com/N30uhhAopq — isabella 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ (@wheelerpaladin) February 17, 2021

Aktualizacja 22.02.2021 - Symbol - Martioszka

W opisie oficjalnego konta Stranger Things na Twotterze pojawiły się trzy emotki Matrioszek. Co to właściwie jest i jaki może mieć związek z czwartym sezonem Stranger Things?

SOMETHING IS DEFINITELY COMING. STAY TUNED. ???????????? pic.twitter.com/Tu9PBPqwus — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) February 20, 2021

Matrioszka to rosyjska zabawka złożona z drewnianych, wydrążonych w środku lalek, włożonych jedna w drugą. Według tradycji postacie są malowane ręcznie i przedstawiają dziewczęta ubrane w strój ludowy. Pierwszy rosyjski zestaw lalek został stworzony przez snycerza Wasyla Zwiozdoczkina i namalowany przez Siergieja Maliutina, który był malarzem ludowym w posiadłości Mamontowa. Zestaw ten składał się z ośmiu lalek.

Póki co z całą pewnością wiemy, że część serialu będzie działa się w Rosji, więc tym bardziej ciekawe jaki związek z fabułą może mieć jeden z bardziej popularnych symboli Rosji.

Aktualizacja 23.02.2021 - From Russia with love

Jeden z fanów serialu stworzył projekt plakatu najnowszego sezonu. Trzeba przyznać, że jest na tyle udany, że mógłby z powodzeniem promować Stranger Things 4. Twórca zainspirował się ostatnimi doniesieniami, które mówią o tym, że producenci serialu próbują skojarzyć produkcję z Matrioszkami - symbolem jednoznacznie kojarzącym się z Rosją. Na plakacie widzimy Demogorgona wychodzącego z rosyjskiej lalki-niespodzianki. Na dole widnieje napis "From Russia with love", czyli słowa, które promowały zwiastun serialu. Warto przypomnieć, że miał on swoją premierę 14 lutego 2020 w Walentynki. Najwyraźniej wypuszczenie trailera w święto zakochanych nie było przypadkowe...

Aktualizacja 26.02.2021 - Zdjęcia z planu + rozpiska kolejnych zdjęć

W Internecie pojawił się przeciek zdjęć z planu, gdzie budowany jest dom "z drugiej strony". Na zdjęciach widzimy samochody oraz budynek przygotowywany do nagrywania w przyszłym miesiącu.

New photos from the set of #StrangerThings4 shows that the production has already resumed with the building of the Upside Down set. pic.twitter.com/TZqOaCMhxE — STSpoilersBackup (@StBackup) February 25, 2021

Ponadto pojawiły się również ogłoszenia, w których szukani są różnego rodzaju statyści. Dzięki tym castingom jesteśmy w stanie określić gdzie i kiedy planowane są kolejne plany zdjęciowe 4 sezonu Stranger Things. Tym razem twórcy poszukują mieszkańców na 8 marca w Atlancie, rosyjskiego ochroniarza, rosyjskiego więźnia oraz robotnika na 19 marca w Atlancie. Z tych ogłoszeń wynika, że zdjęcia w marcu są planowane głównie w Atlancie w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych.

Aktualizacja 1.03.2021 - jeszcze więcej zdjęć z Drugiej Strony

Na Twitterze pojawiło się jeszcze więcej zdjęć z budowanej scenografii. Na zdjęciach widzimy ten sam budynek co wcześniej. Opleciony jest korzeniami pojawiającymi się tylko w środowisku Drugiej Strony, stąd można wywnioskować, że plan przygotowywany jest na filmowanie scen z Demogorgonem. Kto tym razem znajdzie się po Drugiej Stronie? Tego nadal nie wiemy, jednak trzeba przyznać, że scenografia przedstawia się naprawdę ciekawie. Z całą pewnością przysporzy nas o nie jeden dreszczyk emocji już podczas oglądania.

Aktualizacja 3.03.2021 godz. 9:00 - David Harbour przygotowuje się do zdjęć

David Harbour, czyli aktor odgrywający rolę komendanta Jima Hoppera został przyłapany na spacerze w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że wrócił do Ameryki, a powód jest nie byle jaki. Otóż w tym miesiącu będzie pracował na planach zdjęciowych w Atlancie. Nagrywki tyczą się oczywiście 4 sezonu Stranger Things.

DAVID HARBOUR IS BACK IN THE STATES...❤️????????



HE WILL BE FILMING IN ATLANTA THIS MONTH...????????✅ pic.twitter.com/EBhSsXF0H9 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 2, 2021

Aktualizacja 3.03.2021 godz. 9:30 - Zdjęcia z Atlanta Motor Speedway

W marcu ekipa Stranger Things 4 ma kręcić na dworze. To świetna okazja dla fanów, żeby być może złapać twórców podczas pracy. Jak się okazuje, wczoraj plan zdjęciowy znajdował się na Atlanta Motor Speedway, gdzie kręcono sceny do czwartego sezonu serialu. Dosłownie przed chwilą przeciekły zdjęcia, gdzie widać z daleka wozy ekipy filmowej jak i otoczenie budynku.

March is here and #StrangerThings4 has resumed filming Outdoors! Yesterday, #ST4 was filming at Atlanta Motor Speedway. pic.twitter.com/c7TpDti0w2 — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) March 3, 2021

Aktualizacja 4.03.2021

Uwaga, tor jest tylko tak zwaną "bazą wypadową". Oznacza to, że ekipa jedynie tam trzyma sprzęt i przygotowuje aktorów. Plan zdjęciowy jest gdzie indziej.

Aktualizacja 8.03.2021 - Zdjęcia ze szkoły

W weekend pojawiły się kolejne zdjęcia z planu do czwartego sezonu serialu Stranger Things. Widzimy na niej plakaty wiszące na ścianach, korytarz oraz ręcznie robione elementy scenografii przedstawiające grzyby, trawę i drzewo. W tle widać zegar, który wraz z matrioszkami jest elementem promującym następną część serialu.

Aktualizacja 9.03.2021 - Zdjęcia z planu Drugiej Strony

Pojawiły się kolejne zdjęcia już z zakończenia budowy scenografii do nagrywania scen z Drugiej Strony. Zdjęcia zostały wykonane trzy dni temu w Griffin w stanie Georgia. To właśnie dzięki takim przeciekom widzowie mogą przyjrzeć się dokładnie jak wygląda plan zdjęciowy i jak wiele jeszcze brakuje do zakończenia prac. Ponadto trzeba przyznać, że w świetle dnia scenografia nie wygląda tak przerażająco jak w serialu, jednak proces postprodukcji z pewnością to zmieni.

New photos from the Upside Down set! #StrangerThings4



- These photos have been taken two days ago in Griffin, GA. pic.twitter.com/5yNGqygnk4 — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) March 8, 2021

Aktualizacja 10.03.2021 - Świeże fotki z ukrycia prosto z planu zdjęciowego!

Sceny do czwartego sezonu Stranger Things były kręcone wczoraj w stanie Georgia. Jak się okazało, komuś udało się zrobić zdjęcia z ukrycia, dzięki czemu możemy się przyjrzeć co tam się dzieje. Aktualnie ekipa kręci w jakimś budynku, który wygląda jak całkiem normalny dom. W niedalekiej odległości znajduje się furgonetka z pizzą, którą fani zidentyfikowali jako pojazd jednej z nowych postaci, Argyle'a. Ponadto według informatora na planie zdjęciowym było bardzo dużo dzieci statystów. Co to może oznaczać dla fabuły? Nie wiemy, ale najprawdopodobniej jesteśmy właśnie świadkami kręcenia scen do pierwszego odcinka czwartego sezonu Stranger Things!

Yesterday, #StrangerThings4 was filming in A new house located in Georgia. Near the house, you can identify a pizza van that belongs to the new character, Argyle. According to the crew, They have filmed for episode one. pic.twitter.com/0j763a9bG2 — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) March 10, 2021

Aktualizacja 12.03.2021 - Kolejne zdjęcia z planu

Pojawiły się kolejne zdjęcia z planu zdjęciowego w stanie Georgia. Dwa dni temu pisaliśmy o tym, że komuś z ukrycia udało się wykonać parę fotek, na których widać budynek, a w niedalekiej odległości znaleziono furgonetkę pizzerii, która, jak już wiemy, należy do jednej z nowych postaci w serialu. Dziś pojawiły się kolejne zdjęcia przedstawiające o wiele więcej szczegółów niż ostatnie.

SOME NEW PHOTOS COMING FROM THE SET...????????????



DAVID HARBOUR WAS SEEN ON SET, HE'S FILMING GUYS!! pic.twitter.com/mgniJlRxqk — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 12, 2021

Przede wszystkim możemy się przyjrzeć grupie dzieci-statystów. Okazuje się, że są one ubrane tak, jakby szły na imprezę urodzinową. Ponadto na jednym ze zdjęć udało się wychwycić w przybliżeniu napisy, które znajdują się na furgonetce. Widać na nim "Surfer Boy" oraz "Delivered HOT to your door", co znaczy " dostarczymy ją GORĄCĄ pod same drzwi". Mowa, oczywiście, o pizzy. Na kolejnym zdjęciu widać znak przy drodze, który jest opleciony korzeniami ze świata Demogorgona.

Dodatkowo anonimowy informator podaje, że David Harbour był widziany na planie.

Aktualizacja 16.03.2021 - Pakiet zdjęć z planu!

Aktualnie twórcy kręcą sceny w Ponderosa Trailer Park w Stanie Georgia. Do Internetu przeciekły zdjęcia przedstawiające scenografię, która - musicie przyznać - prezentuje się świetnie!

The production of #StrangerThings4 has begun taking down the Upside Down set. pic.twitter.com/wZviaBq1pH — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) March 15, 2021

Ponadto możemy przyjrzeć się dokładniej opuszczonemu budynkowi i jego okolicy. Na zdjęciach widzimy zepsute samochody, zapadnięte schody, ogrom porozrzucanych śmieci i flagę USA. Klimat miejsca jest nieziemski.

Na ostatnim z pakietów zdjęć widzimy dwa stare auta, z czego jeden z nich to sławny na cały świat garbus. Ponadto widzimy opuszczony mały domek - ciekawe, jaką rolę będzie odgrywał w serialu?

SOME NEW PHOTOS COMING FROM THE SET...???????????????? #FILMING pic.twitter.com/g7U3CZS3rZ — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 14, 2021

Aktualizacja 18.03.2021 - Forest Hills

Pojawiło się zdjęcie znaku owiniętego korzeniami ze świata Demogorgona z napisem "Forest Hills". Na drugim zdjęciu widzimy fanart użytkownika Sonnyfive, który przygotował projekt plakatu promującego Stranger Things 4. Trzeba przyznać, że prezentuje się świetnie. Ponadto jeden ze spostrzegawczych fanów zauważył, że budynek w tle to może być dom Hoppera z Sezonu 1.

FOREST HILLS. STRANGER THINGS 4. BE PREPARED. ???????????? pic.twitter.com/sL3hdpU9Ly — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 17, 2021

Aktualizacja 22.03.2021 - Filmy prosto z planów

W sobotę pojawił się film pokazujący plan zdjęciowy, który odbywał się w szkole Hawkings. Na wideo widzimy schody, a zaraz przy nich dziurę w ścianie w kształcie stojącego zegara. Jak widać, po raz kolejny pojawia się symbol zegara. Najwyraźniej ważnymi elementami sezon 4 serialu Stranger Things będą zegar oraz matrioszki, podobnie jak w 3 sezonie ważne były fajerwerki.

Something is missing at Hawkins‘s School ???????? pic.twitter.com/wnTqecZrz8 — STSpoilersBackup (@StBackup) March 13, 2021

Ponadto pojawił się jeszcze jeden film. Widzimy na nim budowaną scenografię przedstawiającą Drugą Stronę. Według informatora, plan jest budowany w pobliżu dworca kolejowego College Park.

The production of #StrangerThings4 is currently setting up the Upside Down set near College Park Train Station. pic.twitter.com/zpxst8L4P2 — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) March 21, 2021

Aktualizacja 25.03.2021 - Nowa postać w serialu?

Kolejne przecieki ujawniły dwa zdjęcia z planu 4 sezonu Stranger Things. Jedno ze zdjęć pochodzi najprawdopodobniej ze szkoły w Hawkins. Widać na nim ścianę, na której wisi plakat, zegar (!), obrazek owoców w okrągłej ramie oraz dyplom Marshy Kellery. Póki co nie ma takiej osoby wśród postaci serialu, więc czy to znaczy, że pojawi się ktoś nowy? Byłoby ciekawie! Kolejna istotna postać w serialu mogłaby tchnąć trochę świeżości do całej historii. Drugie ze zdjęć pokazuje urywek kartki z napisem "Hawkins Memorial Hospital, Nutritional classes MON-FRI". Hawkins Memorial Hospital określa miejsce, w którym odbywają się lekcje żywieniowe od poniedziałku do piątku. Na tym samym zdjęciu widać jeszcze kartkę, na której znajduje się tabelka z rozpisanymi szczepieniami dzieci. Jaki to ma związek? Ciężko powiedzieć...

Aktualizacja 25.03.2021 - Stranger Things Sezon 5 potwierdzony!

Jeszcze nie skończyły się prace nad 4 sezonem, a Netflix już ogłosił, że pracuje nad 5 i jednocześnie ostatnią częścią Stranger Things. Okazuje się, że zespół produkcyjny szykuje się, aby jak najszybciej rozpocząć kręcenie kolejnego sezonu. To jednocześnie dobra i zła wiadomość dla fanów. Informacja o tym, że powstanie jeszcze jedna część jest świetna, ale jednocześnie będzie ona zwieńczeniem i finałem całej historii. Czy jesteście gotowi pożegnać się z naszymi ulubionymi bohaterami? My zdecydowanie nie...

Więcej szczegółów ma zostać podanych w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Mamy nadzieję, że nic nie stanie producentom na drodze i będą mogli zorganizować wszystko według własnych planów.

Aktualizacja 30.03.2021 - Zobaczymy Laboratorium w Hawkins..?

Na jednym ze zdjęć z planu filmowego fani zauważyli pewien szczegół, który łączy się z Laboratorium w Hawkins. Okazuje się, że jedna z aktorek miała koszulkę w podobny wzór co Nastka, kiedy była obiektem naukowym. Czy to znaczy, że w czwartym sezonie Stranger Things pojawią się retrospekcje z przeszłości? Może poznamy więcej szczegółów dotyczących badań nad dziećmi z wyjątkowymi mocami? Mamy nadzieję, że tak!

Aktualizacja 2.04.2021 - Gaten Matarazo "Na premierę będziemy musieli poczekać dłużej"

Gaten Matarazzo, czyli aktor grający postać Dustina, chętnie odpowiada na pytania fanów na temat 4 sezonu Stranger Things. Oczywiście, nie może wyjawić żadnych kluczowych informacji dotyczących serialu, ale mimo to czasem zdarza mu się uchylić rąbka tajemnicy. W ostatnich dniach aktor wypowiedział się, że twórcy nie mają jeszcze wybranej dokładnej daty zakończenia planów zdjęciowych do czwartego sezonu. Ponadto dodał, że na debiut musimy poczekać trochę dłużej niż się tego spodziewano, jednak myśli, że jest warto. Poinformował również, że w przyszłym miesiącu (kwietniu) powinien on być na planie częściej niż dotychczas.

Można zrozumieć, że kręcenie serialu w czasach pandemii COVID-19 nie jest proste. Szczególnie tyczy się to produkcji, w których udział zaangażowanych są dziesiątki a nawet setki osób. Najważniejsze jednak, by wszyscy byli zdrowi i bezpieczni. Tego samego zdania są fani, który ślą wiadomości, że poczekają tyle ile trzeba.

Aktualizacja 7.04.2021 - Wieści ostatnich dni z planów zdjęciowych

W ostatnich dniach w Internecie pojawiają się zdjęcia z planów zdjęciowych 4 sezonu serialu Stranger Things. Jako pierwsze zostały opublikowane shoty z Palace i widać na nich dyplom pracownika miesiąca z października, na którym jest Keith, puste pomieszczenie oraz zbiór sznurków. Najbardziej zastanawiające są liny, jednak nie wiadomo, do czego zostały wykorzystane.

Następnie kilka dni później pojawiło się wideo przedstawiające serialowe syberyjskie więzienie. W rzeczywistości to miejsce znajduje się na Litwie. Na filmiku możemy przyjrzeć się celom więziennym, korytarzom oraz budynkowi z zewnątrz.

New footage from the #StrangerThings4 Lithuania Prison set! The footage shows the clothing of the Guards and the inside of the Prison Building. pic.twitter.com/mp6Om3ryKM — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) April 4, 2021

Najnowsze przecieki dotyczą planu zdjęciowego, który miał miejsce 25 marca. Na fotografiach widać, że kręcenie odbywało się nocą w Bradley's Store. Dzięki nim możemy zobaczyć nieliczną ekipą filmową, lampy oraz pojazdy z podnośnikiem przeznaczone do kręcenia z góry.

Aktualizacja 8.03.2021 - Zdjęcia Davida Harboura z planu - Jest krew!

David Harbour, aktor odgrywający rolę szeryfa Jima Hoppera pokazał swoją charakteryzację z czwartego sezonu serialu Stranger Things. Na zdjęciach widzimy, że aktor jest ucharakteryzowany na nieźle pokiereszowanego. Z boku czoła spływa zaschnięta krew, a na policzku widać świeżego siniaka. Ponadto zniknęła jego specyficzna czupryna na rzecz łyso zgolonej głowy oraz pojawił się niedbały zarost. Wygląda na to, że szeryfa Hopkins na Syberii traktowano bardzo źle...

Well, it looks like someone is in danger ???? #StrangerThings4 pic.twitter.com/IfuZVzUybN — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) April 8, 2021

Aktualizacja 15.04.2021 - Stranger Things najpopularniejszą produkcją USA

Ośrodek badawczy Parrot Analytics zbadał popularność amerykańskich produkcji w okresie od 4 do 10 kwietnia. Wyniki są zaskakujące, bo okazuje się, że w kategorii "seriale dostępne na platformach streamingowych" zdecydowanym faworytem jest "Stranger Things". Tytuł ten zanotował największy skok popularności względem ostatniego tygodnia, co ciekawe, do tej pory nie znajdował się na tych badaniach nawet w pierwszej dziesiątce! Serial wyprzedził takie produkcje jak "Wiedźmin" oraz "The Crown".

Źródło: Parrot Analytics

Aktualizacja 16.04.2021 - Castingi do Stranger Things

Kręcenie 4 sezonu Stranger Things dalej jest w toku. Dla przypomnienia, aktualnie plan zdjęciowy znajduje się w Atlancie. Jak się okazuje, twórcy ogłosili dodatkowe castingi do pomniejszych ról, których nazwy wzbudzają niemałe zainteresowanie. Póki co poszukiwani są: mama z dzieckiem, mieszkaniec miasta, zabytkowy pojazd, mieszkańcy, pielęgniarki, policjanci i wojskowi. I tak jak policjanci i wojskowi fanów Stranger Things z pewnością nie dziwią, tak pielęgniarki już mogą. Czy to znaczy, że któraś postać będzie ranna, czy może znów udamy się do laboratorium w Hawkins?

Aktualizacja 22.04.2021 - Najbliższy plan zdjęciowy

Według najnowszych wieści najbliższy plan zdjęciowy będzie się mieścił w szkole w Hawkins. Na Twitterze zostało umieszczone zdjęcie, na którym widać przygotowaną zewnętrzną oprawę budynku. Wygląda na to, że już niedługo twórcy przyjadą kręcić sceny szkolne, niestety, najprawdopodobniej nie zobaczymy tam Noaha Schnappa, który odgrywa rolę Willa Bayersa.

Hawkins High School has a new look! In the coming weeks, The cast of #StrangerThings4 is expected to return filming in the School! pic.twitter.com/QPgnj7xxDC — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) April 22, 2021

Aktualizacja 26.04.2021 - Nowe zdjęcia

Dwudziestego siódmego stycznia miał miejsce plan na Atlancie. Wczoraj pojawiły się zdjęcia z tamtego okresu przedstawiające Sadie Sink, która odgrywa rolę Max oraz parę nowych postaci.

On 27th January, #StrangerThings4 was filming in Atlanta, GA. Today we got some new photos of Sadie Sink (Max) and some new characters on the set. pic.twitter.com/BsGX0DogrD — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) April 25, 2021

Ponadto pojawiło się nowe zdjęcie z okolic szkoły w Hawkins. Jak się okazuje obok budynku znajduje się namiot militarny. Co to może oznaczać dla fabuły?

A new photo from the set of #StrangerThings4 shows a military tent near the Hawkins high school! pic.twitter.com/rFOMfougRw — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) April 23, 2021

Aktualizacja 27.04.2021 - Coraz więcej wojska

Na social mediach raz po raz pojawiają się zdjęcia przedstawiające postępujące prace nad serialem "Stranger Things". Najnowsze fotografie przedstawiają proces przygotowawczy planu zdjęciowego w okolicach szkoły w Hawkins. Już wczoraj pisaliśmy o tym, że obok budynku umieszczono namiot wojskowy. Dziś okazuje się, że elementów militarnych pojawia się coraz więcej. Na kolejnych fotografiach widać pojazdy i coraz więcej namiotów. Fani dzielą się licznymi teoriami na ten temat, jednak najczęściej przewija się motyw szkoły w Hawkins jako bezpiecznej przystani. Widzowie uważają, że zostało otwartych wiele bram między światami, a wojsko ma zniszczyć część z nich. Szkoła w Hawkins ma pełnić rolę bazy wypadowej.

The production of #StrangerThings4 is currently setting up more military tents around Hawkins High School. Theories? pic.twitter.com/Ei2z9Jm1mb — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) April 26, 2021

Aktualizacja 29.04.2021 - Pojazdy wojskowe

Na planie czwartego sezonu "Stranger Things" robi się coraz ciekawiej. Okazuje się, że dojechały wozy wojskowe i ich nieliczne egzemplarze możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej. Ponadto fani przeanalizowali wszystkie dostępne sezony, żeby znaleźć jakąś wskazówkę dotyczącą obecności wojska w Hawkins. Okazuje się, że ostatnim razem motyw militarny pojawił się w 3 sezonie. Wszystko wskazuje na to, że w czwartym sezonie problem z Demogorgonem jest kilkukrotnie większy niż wtedy.

Army vehicles are starting to arrive at the set of #StrangerThings4! pic.twitter.com/9Dzk19eJNU — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) April 28, 2021

Aktualizacja 05.05.2021 - Nowinki ostatniego tygodnia

Ostatnio pisaliśmy o tym, że przygotowywany jest plan zdjęciowy w okolicy szkoły w Hawkins. W związku z tym, że kręcenie miało się zacząć jeszcze w tym tygodniu, to pojawia się coraz więcej ciekawych informacji. Jedną z nich jest fakt, że w okolicy szkoły pojawił się samochód Steve'a. Oznacza to, że na dniach zobaczymy najprawdopodobniej aktora osobiście i będzie miał on jakiś związek z wydarzeniami w szkole w Hawkins i wojskowymi. Co ciekawsze jednak, na plan zdjęciowy przyjechał wóz strażacki, jednak nie wiadomo jeszcze w jakim celu i jaką rolę będzie pełnił w filmie.

Filming in Hawkins High School will begin this week! In addition, Steve's car has arrived at the school. Furthermore, a fire truck has just arrived at the school! #StrangerThings4 pic.twitter.com/WWmWVlk9RN — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) May 2, 2021

Ponadto w okolicy pojawiły się pojazdy policyjne oraz tir z napisem Bradley's Big Buy. Wygląda na to, że wojskowym będzie towarzyszyć również wsparcie w postaci policji.

NEW PHOTOS FROM THE SET...???????????? #StrangerThings4



They are set to resume Filming today but the weather is predicted to be Stormy in Atlanta.



We'll keep you Updated...✅???????? pic.twitter.com/wmXZv4lxYU — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) May 4, 2021

Według informatora, plan zdjęciowy miał trwać wczoraj między 7 rano, a 22 wieczorem czasu wschodniego. Jednak ze względu na zagrożenie tornadami ekipa filmowa musiała wprowadzić zmiany w harmonogramie i przesunąć kręcenie na późniejszy termin. Czekamy w takim razie na kolejne informacje!

Hawkins High School will be closed today from 7am to 10pm (EST) for the filming of #StrangerThings4 until Thursday. Photos of the cast are still a possibility, so cross your fingers! — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) May 4, 2021

Aktualizacja 06.05.2021 - Zdjęcia z planu w okolicy szkoły w Hawkins

Od dłuższego czasu twórcy przygotowują plan zdjęciowy w Atlancie, na którym kręcone będą sceny z okolicy szkoły w Hawkins. Zdjęcia miały rozpocząć się dwa dni temu, niestety ze względu na warunki pogodowe i zagrożenie tornadami harmonogram przesunięto na następne dni. Na szczęście, wszyscy zareagowali na czas i nikomu nie groziło niebezpieczeństwo.

Robin, Steve, and Dustin we're spotted filming today at Hawkins High School! #StrangerThings4 pic.twitter.com/qezbHHG2xn — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) May 5, 2021

Mimo wszystko, przygotowania trwają i na plan zdjęciowy zjechali się główni aktorzy. Na zdjęciach zrobionych z ukrycia przez Christophera Oquendo możemy zobaczyć aktorów odgrywających kolejno rolę Robin (Maya Ray Thurman-Hawke), Dustina (Gaten Matarazzo) i Steve (Joe Kerry). Przypominamy, że informacja, że Joe Kerry pojawi się na miejscu była nam znana już kilka dni temu, gdy zauważono w okolicy szkoły w Hawkins wóz odgrywanej przez niego postaci.

More photos of Maya, Joe, and Gaten on the set of #StrangerThings4 have been released! pic.twitter.com/iIMKFs6aMm — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) May 6, 2021

Aktualizacja 07.05.2021 - zapowiedź 4 sezonu

Na oficjalnych social mediach profilu Netflix pojawił się w końcu długo oczekiwana zapowiedź 4 sezonu Stranger Things. Fani na całym świecie czekali na ten moment z ogromną niecierpliwością. Przypominamy, że ostatni zwiastun został opublikowany 14 lutego 2020 i od tamtej pory producenci nie przedstawili żadnych nowych materiałów. Jednak, doczekaliśmy się i trzeba przyznać, że warto było czekać.

Krótki, bo trwający zaledwie minutę i 22 sekundy filmik przedstawia laboratoryjną rzeczywistość oraz w pewnym sensie eksperymenty Papy, czyli Martina Brennera. Wygląda na to, że będziemy mogli się dowiedzieć się czegoś więcej na temat Nastki i tego co ją spotkało, gdy była traktowana jako królik doświadczalny. Co ciekawe, w materiale nie pojawił się Hopper, a wiemy, że to głownie jego historia będzie widzom przybliżana w najnowszym sezonie. Cóż, wygląda na to, że poznamy więcej wątków, niż się tego spodziewaliśmy.

Aktualizacja 10.05.2021 - Zdjęcia z planu

W ostatnim tygodniu plan zdjęciowy skupiał się w okolicach szkoły w Hawkins i do Internetu przeciekły zdjęcia przedstawiające pracę aktorów. Na fotografiach widzimy głównie aktora odgrywającego Steve'a Harringtona (Joe Kerry) oraz Dustina (Gaten Matarazzo). Niestety, nie zdradzają one za wiele, ale przynajmniej widzimy jak pracują.

3 days ago, #StrangerThings4 was filming in Hawkins High school, today we got Three more pictures from the set. Take a look ???? pic.twitter.com/drhnU0n0CY — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) May 9, 2021

Aktualizacja 11.05.2021 - Kolejne zdjęcia z planu

Stale napływają nowe fotografie z planu 4 sezonu Stranger Things. Na kolejnych zdjęciach możemy dokładniej się przyjrzeć autobusowi szkolnemu, tirowi z napisem "Bradley's Big Buy", busowi Central Indiana Regional Blood Center oraz ambulansowi.

Ponadto pojawiło się także zdjęcie pokazujące instalację znaków informacyjnych z napisem "Szkoła w Hawkins", które umieszczone są przy drodze i nad wejściem.

hawkins high sign back up!!! pic.twitter.com/BccMETQbY5 — lindsay (@fadedharrington) May 10, 2021

Aktualizacja 14.05.2021 - Plan zdjęciowy u Wheelerów

Nagrywanie w okolicy szkoły w Hawkins dobiegło końca 10 maja. Ostatnie dni ekipa spędziła na sprzątaniu planu zdjęciowego i... organizacją nowego. Okazuje się, że w następnej kolejności bracia Duffer zaplanowali nagrywki scen w domu państwa Wheeler. Przypomnijmy więc kogo możemy tam zobaczyć.

The filming for #StrangerThings4 at the wheeler’s house will be starting today. Photos of the cast are a possibility, so cross your fingers! pic.twitter.com/mwCadpdG9f — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) May 14, 2021

Jako pierwsza nasuwa się Karen Wheeler (Cara Buono), która odegrała znaczącą rolę w poprzednim sezonie serialu. W jej towarzystwie możemy zobaczyć Teda Wheelera (Joe Chrest), który do tej pory nie przejawił się jako wyjątkowo ważna postać. Być może to właśnie w kolejnym sezonie się zmieni. Dalej z pewnością zobaczymy Mika (Finn Wolfhard) oraz Nancy (Natalia Dyer) - co do tego nie ma wątpliwości oraz ich najmłodszą siostrę Holly. Niewykluczone, że pojawi się także Nastka (Millie Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink) oraz być może Steve (Joe Kerry). Co ważne, raczej nie zobaczymy tu Willa (Noah Schnapp), który w poprzednim sezonie wyprowadził się wraz z bratem Jonathanem (Charlie Heaton) oraz matką Joyce (Winona Ryder).

Co ciekawe, to właśnie w tym tygodniu do ekipy filmowej dołączy Robert Englund, który jest znany z roli w "Koszmarze z ulicy Wiązów", gdzie grał Freddiego Kruegera.

This week, Robert Englund officially began filming for #StrangerThings4! pic.twitter.com/rm14hDFo3h — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) May 11, 2021

Aktualizacja 17.05.2021 - Ojciec Willa pojawi się w 4 sezonie?

Na co dzień ekipa filmowa serialu "Stranger Things" stara się utrzymać wszystkie informacje dotyczące nowego sezonu w ukryciu. Zdecydowana większość nowinek nie wychodzi na światło dzienne, jak jednak wiemy, niektóre z nich pojawiają się w Internecie i zdradzają fanom czego mogą się spodziewać w czwartym sezonie. Nie inaczej było i tym razem, gdy wyciekły fotki zrobione na backstage'u. Co ciekawe, na jednym z nich widać aktora łudząco podobnego do Rossa Partridge odgrywającego rolę Lonnie Byersa. Przypominamy więc kim on jest.

Lonnie Byers to były mąż Joyce Byers, z którą to ma dwójkę synów: Willa oraz Jonathana. Ostatnio był widziany w pierwszym sezonie, kiedy zginął jego młodszy syn. Mężczyzna przyjechał wtedy przygotować pogrzeb oraz wesprzeć Joyce. Krótko po pogrzebie został wyrzucony przez Jonathana, który żywi do niego głęboką nienawiść. Do tej pory twórcy serialu zupełnie nie zgłębiali się w jego historię. Ot, przypisano mu drugoplanową rolę, która bardzo szybko przestała mieć znaczenie. Tylko, czy aby na pewno? Do tej pory wiemy jedynie, że rozstał się z Joyce oraz że Jonathan go nienawidzi, jednak nie mamy pojęcia jakie powody przyświecały rozwodowi i jakie ma to znaczenie dla historii. Nie wiadomo, ale pojawiają się pogłoski, że kolejny, czwarty sezon rozjaśni pewne wątpliwości z przeszłości Joyce, tym samym prawdopodobnie poznamy powody rozwodu kobiety.

Aktualizacja 21.05.2021 - 33 i 34 tydzień zdjęć

W tym tygodniu rozpoczął się przeszło 33 tydzień zdjęć do 4 sezonu "Stranger Things". Na początku tego tygodnia obsada kręciła strzelaninę w Atlanta's Woods oraz sceny w Rome w stanie Georgia. Póki co nie ma informacji kto brał udział w strzelaninie i do czego nawiązuje, ale prawdopodobnie niedługo się dowiemy. Ponadto w 34 tygodniu twórcy serialu planują zdjęcia w Downtown Jackson. Aktualnie scenografowie przygotowują budynek z zewnątrz, co widać na załączonym zdjęciu. Prawdopodobnie na dniach pojawią się fotografie ze środka.

The cast of #StrangerThings4 will be filming next week in Downtown Jackson. The production is currently setting up the outside of the building. pic.twitter.com/RqhJevnYLX — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) May 20, 2021

Aktualizacja 24.05.2021 - Ktoś umrze?

W weekend wypłynęły informacje, ze w poprzednim tygodniu ekipa kręciła także na cmentarzu. Jest to dostateczny dowód, że w kolejnym sezonie serialu "Stranger Things" będą na pogrzebie. Na jednym ze zdjęć widać, kogo bohaterzy żegnają, a jest to... Barb. Wygląda na to, że twórcy chcą wrócić do wątku jej śmierci. Na uroczystości widzimy takich bohaterów jak: rodzice Barbary, Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Steve Harrington (Joe Kerry), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo) oraz Lucas Sindlair (Caleb McLaughlin).

They were filming yesterday some scenes at Hawkins Cemetery...???????????? pic.twitter.com/UfX883VRxI — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) May 23, 2021

Aktualizacja 31.06.2021 - Plan zdjęciowy w... kościele?

Prace nad czwartym sezonem serialu "Stranger Things" trwają, a w ostatnim czasie plan zdjęciowy miał miejsce w naprawdę nietypowym miejscu. Okazuje się, że ekipa przeniosła się w okolice kościoła. Prawdopodobnie ma to z wiązek z ostatnim pogrzebem, bo - przypominamy - seriale nigdy nie są kręcone chronologicznie, a kolejność kręconych scen zależy od lokalizacji.

Here's a recap of all the photos of the set that has been taken yesterday: pic.twitter.com/xiXFRNlCtq — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) May 29, 2021

Na fotografiach widzimy ekipę oraz profesjonalny sprzęt filmowy, które znajdują się tuż obok kościoła. Ponadto widzimy samochód Steva oraz dziwne sceny kręcone nocą w oprawie mgły. Już nie możemy doczekać się efektów, które przyjdzie nam zobaczyć za kilka miesięcy!

Aktualizacja 02.06.2021 - David Harbour zdradził kiedy koniec zdjęć

Przełomowa informacja! David Harbour wziął udział w wywiadzie, w którym opowiadał między innymi o pracy na planie sezonu 4 serialu Stranger Things. W jednej z odpowiedzi na pytanie zdradził on, że koniec planu zdjęciowego planowany jest na sierpień tego roku. Oczywiście, jeżeli w ciągu tych paru miesięcy nie nastąpią żadne niespodzianki związane z pandemią COVID-19, to termin zostanie utrzymany. W związku z tym można spodziewać się, że premiera 4 sezonu może nastąpić nawet jeszcze w tym roku, jednak nie wcześniej niż w grudniu. Mimo wszystko, jeżeli etap postprodukcji się przedłuży, to i termin debiutu przesunie się na później, nawet na luty czy marzec 2022 roku.

To dobra wiadomość dla fanów serialu. Prawdopodobnie twórcom serialu zależy na przyśpieszeniu prac najmocniej jak się da, więc szanse na grudniową premierę są spore. Oznaczałoby to, że fani dostaną świąteczny prezent i już za pół roku będą mogli cieszyć się kontynuacją historii naszych ulubionych bohaterów, w tym Jima Hoppera, który ma być jedną z bardziej śledzonych postaci tego sezonu.

Aktualizacja 8.06.2021 - Sezon 4 już wkrótce!

Na Netflixie w opisie serialu "Stranger Things" pojawiła się oficjalna informacja o kolejnym sezonie. Jak widać na załączonym screenie, wiadomość pojawia się między opisem, a szczegółowymi danymi dotyczącymi trafności, roku produkcji, kategorią wiekową i liczbą sezonów. To ciekawe, biorąc pod uwagę, że sezon jest cały czas na etapie kręcenia i nie pojawiły się żadne wiadomości, by plan miał zakończyć się wcześniej. Przypominamy, że premiera ma mieć miejsce najwcześniej w grudniu, jednak bardziej prawdopodobny termin to luty lub marzec 2022 roku.

Aktualizacja 9.06.2021 - Geeked Week

Geeked Week to wydarzenie online organizowane przez przedstawicieli najpopularniejszej w Polsce platformy VOD Netflix. Trwa ono od 7 do 11 czerwca, w czasie którym zaplanowano liczne pokazy. Oczywiście, wszystkie z nich mają jakiś związek z platformą i to właśnie w ich ramach fani mogą dowiedzieć się czegoś więcej o produkcjach, na które czekają. Nie inaczej ma się sprawa z 4 sezonem "Stranger Things. Jak się okazuje, to właśnie na Geeked Week dziś mają pojawić się kolejne nowinki, które mają w jakiś sposób wyjaśnić czego możemy spodziewać się w kolejnym sezonie serialu.

To jednak nie wszystko. Na piątek zaplanowany jest panel, który poświęcony jest w pełni filmom i serialom inspirowanymi grami wideo. W ramach tego wydarzenia fani będą mogli zobaczyć ciekawe materiały związane z "Wiedźminem", "The Cuphead Show", "Resident Evil" czy "Castlevania". Przypominamy, ze całe wydarzenie dostępne jest za darmo online.

Aktualizacja 10.06.2021 - Nowa aktorka w obsadzie!

Kręcenie 4 sezonu serialu "Stranger Things" idzie pełną parą, a twórcy postanowili podzielić się z fanami kolejną ciekawostką. Okazuje się, że do liczne ekipy aktorskiej dołącza Amybeth McNulty, która ma zagrać nową postać Vickie. Aktorka jest bardzo dobrze znana widzom serialu "Ania, nie Anna". Poza nią w serialu pojawia się także Myles Truitt, Regina Ting Chen i Grace Van Dien!

Amybeth McNulty

Na tym jednak nie koniec nowinek. Tak jak wspominaliśmy, 4 sezon jest jeszcze w trakcie kręcenia. W ostatnich dniach podczas pracy przyłapane zostały Maya Hawke oraz Natalia Dyer, które grają kolejno role Robin oraz Nancy. Wygląda na to, że obie dziewczyny będą musiały ze sobą współpracować.

Nancy and Robin were recently spotted filming at the Library! #StrangerThings4 pic.twitter.com/L6dpNfVLfk — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) June 10, 2021

Czas na smaczek, który zostawiliśmy na koniec. Jest to nagranie, które pojawiło się w ramach panelu na wydarzeniu Netflixa o nazwie Geeked Week. Widać na nim twórców serialu, braci Duffer, którzy nagrali specjalne przemówienie by przedstawić nową aktorkę Amybeth McNulty. To nagranie jest tak sympatyczne i przepełnione entuzjazmem, że nie mogłam Wam tego nie pokazać.

An exclusive update on #StrangerThings4 from the Duffer Brothers! pic.twitter.com/IZxdGNQSDc — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) June 9, 2021

Aktualizacja 14.06.2021 - Zdjęcia z planu z Centrum Hawkins

W ostatnich dwóch tygodniach plan zdjęciowy znajduje się w centrum miasta Hawkins. Mieści się ono w Jackson stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. Na zdjęciach widać Natalię Dyer (Nancy Wheeler) oraz Mayę Hawke (Robin Buckley)

New photos were released today of Natalia and Maya recording scenes for #StrangerThings4 two weeks ago in Downtown Hawkins (Jackson, GA). pic.twitter.com/Yq40APMzhn — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) June 12, 2021

Na innych fotografiach widać mężczyzn ubranych w żołnierskie stroje, policjantów oraz wozy wojskowe. Jest to jasne nawiązanie do tego, co widzieliśmy w ostatnich miesiącach na zdjęciach z okolic szkoły w Hawkins. Wygląda na to, że wojskowi, policjanci i dzieci z Hawkins połączą swoje siły w walce z Demogorgonem.

Co ciekawe, pojawiają się także zdjęcia, na których przewija się wóz od pizzy. Mało tego, na jednej fotografii widać dublera Mika (Finn Wolfhard), Willa (Noah Schnapp) oraz Jonathana (Charlie Heaton). Poza nimi na planie znajdowali się żołnierze, sanitariusze, dziennikarze, robotnicy budowlani oraz strażacy. Naprawdę zapowiada się ciekawie!

ICYMI: The filming for #StrangerThings4 has happened two days ago in Downtown Hawkins (Jackson, GA). Soldiers, paramedics, press members, construction workers, fireman, and the photo doubles of Mike, Will, Jonathan (and possibly more) was filming there. Take a look at the photos: pic.twitter.com/PepobGvPfG — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) June 13, 2021

Aktualizacja 15.06.2021 - Ucieczka w panice? O co chodzi?

Tak jak wspominaliśmy, w ostatnich dniach plan zdjęciowy mieści się w Jackson w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych. Otoczenie odpowiada tam centrum Hawkins i wygląda na to, że w kolejnym sezonie serialu Stranger Things przyjdzie nam obejrzeć sporo scen właśnie stamtąd. Aktualnie pracuje tam Natalia Dyer oraz Maya Hawke, ale nie tylko. Na zdjęciach widać także innych aktorów, głównie żołnierzy, lekarzy oraz uczniów. W ostatnich dniach jeden z informatorów być świadkiem kręcenia bardzo nietypowych scen, w których wszyscy uciekali w popłochu oraz kupowali bronie w "War Zone", czyli, przekładając na Polski, w "Strefie Wojny". Fani na całym świecie zastanawiają się, o co chodzi, jednak większość jest zgodna - 4 sezon serialu "Stranger Things" zdecydowanie będzie epicki. Na poniższym wideo możecie obejrzeć, co aktualnie dzieje się na planie.

NEW VIDEO! ???? Hawkins residents have spotted filming as they are panic and buying guns from the “War Zone” store. Theories? pic.twitter.com/nGB4xEk0Pp — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) June 14, 2021

Aktualizacja 16.06.2021 - Nowe fotografie z planu!

Wczoraj zostały opublikowane nowe zdjęcia prosto z planu zdjęciowego czwartego sezonu serialu Stranger Things. Widać na nich prawie wszystkich naszych ulubieńców: Natalię Dyer, Joe Kerry'ego, Priah Ferguson, Mayę Hawkę, Caleba McLaughlin oraz Sadie Sink. Szczególnym zainteresowaniem widzów cieszą się ich nietypowe stroje. Głównie mamy tu na myśli ubrania Nancy oraz Steve'a. Sami przyznacie, że prezentują się... dziwnie.

Na innych fotografiach możemy przyjrzeć się paczkom, które trzymają. Okazuje się, że pojawia się na nich napis "War Zone", o którym wspominaliśmy również wczoraj. To właśnie w tym sklepie ludzie kupowali bronie. Niestety, nie mamy pojęcia co może znajdować się w środku.

Aktualizacja 18.06.2021 - Steve z siekierą

Najnowsze fotografie z planu rozbudziły falę spekulacji przez fanów. Nie tylko ciekawe stroje, ale także akcesoria, które przy nich zauważono sprawiły, że Twitter zawrzał. Niektórzy widzowie wypunktowali, że chociażby Joe Kerry został przyuważony z siekierą w ręku. Co ciekawe, jego bohater już w poprzednich sezonach widziany był z nietypowymi broniami, chociażby wtedy, gdy współpracował z Dustinem Hendersonem (Gaten Matarazzo) podczas polowania na Demogorgona. Najwyraźniej i tym razem przyjdzie mu walczyć, a przynajmniej grozi mu jakieś niebezpieczeństwo, przez co wolał zabezpieczyć się podstawową formą obrony.

SO WE KNOW WHERE THEY GOT THE WAR SUPPLIES...???????????? pic.twitter.com/5xcUZ2Jpu6 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) June 17, 2021

Warto tutaj zauważyć skąd ta siekiera? Oczywiście ze sklepu War Zone, który okazuje się centrum zaopatrzeniowym naszych bohaterów i nie tylko. Przypominamy, że kilka dni temu Erica Sinclair (Priah Ferguson) została przyłapana z papierową torbą z logo "War Zone", jednak nie wiadomo co znajdowało się w środku. Ponadto wczoraj na Twitterze zostały udostępnione fotografie, na którym widać budynek w pełnej okazałości. Trzeba przyznać, że wygląd nasuwa na myśl raczej sklep z akcesoriami z zabawkami niż z poważnymi akcesoriami obrony podstawowej, ale może ma to konkretne znaczenie dla fabuły serialu. Jakie? Dowiemy się pewnie dopiero po premierze.

SO WE KNOW WHERE THEY GOT THE WAR SUPPLIES...???????????? pic.twitter.com/5xcUZ2Jpu6 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) June 17, 2021

Aktualizacja 21.06.2021 - Najnowsze wieści z ostatnich dni

Noah Schnapp, który odgrywa w serialu rolę Willa Byersa brał udział w Q&A, na którym zdradził nowinkę na temat swojego uczestnictwa w serialu. Otóż okazuje się, że w przyszłym tygodniu wróci na plan filmowy o czym informuje z uśmiechem. Wygląda na to, że w przyszłym tygodniu przyjdzie nam oglądać fotografie, na których zobaczymy prawdopodobnie cała paczkę! Na dzień dzisiejszy na zdjęciach było widać tylko Gatena Matarazzo (Dustin Henderson), Natalię Dyer (Nancy Wheeler), Charliego Heatona (Jonathan Byers), Joe'a Kerry'ego (Steve Herrington), Sadie Sink (Max Mayfield) oraz Priah Ferguson (Erica Sinclair). Poza głównymi aktorami mogliśmy także zobaczyć kilku dublerów, między innymi Mika oraz Willa.

Aktualizacja 24.06.2021 - Zdjęcia z planu

Ostatnio do Internetu napłynęły zupełnie nowe zdjęcia przedstawiające kolejną perspektywę prac nad 4 sezonem serialu "Stranger Things". Na pierwszej fotografii widać ogrodzenie z drutu kolczastego, które łudząco przypomina te wokół Laboratorium w Hawkins. Jedyny element który nie pasuje to jego otoczenie. Dla przypomnienia, laboratorium znajdowało się wśród roślinności, w lesie, a tutaj w tle znajdują się aluminiowe blachy. Czyżby ten drut znajdował się w innym miejscu? Na kolejnym zdjęciu widać teren wokół sklepu War Zone, przed którym znajdują się liczne samochody oraz mężczyźni przekazujący sobie broń. Dalej możemy zobaczyć mężczyzn trochę bardziej szczegółowo. Jeden z nich stoi na pickupie, który wypełniony jest torbami ze sklepu Warzone, a drugi trzyma broń. Przed nimi znajduje się wózek sklepowy wypełniony czymś co wygląda na kanistry z benzyną. Przyjrzycie się, może widzicie coś jeszcze?

SOME MORE NEW PHOTOS FROM THE SET...???????????? #SEASON4 pic.twitter.com/QTr16Pfy4q — Stranger Things 4 Filming (@StrangerFilming) June 19, 2021

Aktualizacja 1.07.2021 - Nowości z ostatniego tygodnia

W ostatnim tygodniu wiele się działo. Zacznijmy od tego, że Cara Buono, która odgrywa rolę Karen Wheeler nagrała już wszystkie sceny ze swoim udziałem w 4 sezonie serialu "Stranger Things". Wygląda na to, że tym razem nie możemy spodziewać, że będzie jej dużo, a szkoda. Poza tym dowiedzieliśmy się, że ostatnio ekipa nagrywała w lokacji, którą znamy jako domek Hoppera. To akurat wcale nie jest dziwne, skoro wiemy, że kolejna część serialu będzie się skupiać właśnie na jego historii. Jednak co bardziej spostrzegawczy widzowie zorientują się, że w ostatnim sezonie domek ten uległ nieco zniszczeniu, a tu wygląda całkiem nieźle.. Czyżby serial miał przenieść się trochę w przeszłość? Zobaczymy.

Last week, The cast of #StrangerThings4 were filming scenes at Hopper's cabin. pic.twitter.com/bWHn5vaFmC — Stranger Things Spoilers (@SThingsSpoilers) June 27, 2021

To, co jednak najciekawsze to fakt, że od początku lipca ekipa filmowa przeniesie się do Nowego Meksyku! Mało tego, 9 i 13 lipca mają odbyć się zdjęcia z udziałem nastolatków w wieku od 13-16 lat. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć co tam się będzie działo.

Aktualizacja 5.07.2021 - Kolejne zapowiedzi sezonu

W Internecie pojawiła się informacja, że w najbliższych dniach pojawią się kolejne zapowiedzi 4 sezonu serialu Stranger Things. Oczywiście, nie jest to potwierdzona informacja, ale źródło, które o tym informuje w zdecydowanie większej liczbie przypadków ma rację. Jeżeli jest to prawda, to wygląda na to, że zaraz będziemy mieli okazję obejrzeć co nowego pojawi się w produkcji! Na tym jednak nie koniec nowości, bo ten sam informator podaje, że pojawi się nie jeden, a dwa zwiastuny jednocześnie. Jesteśmy bardzo ciekawi co planują twórcy.

Aktualizacja 8.07.2021

W tamtym tygodniu wszyscy aktorzy znajdowali się na planie zdjęciowym w Atlancie. Na fotografiach pojawia się: David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike), Millie Bobby Brown (Nastka), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Noah Schnapp (Will), Priah Ferguson (Erica), Maya Hawke (Robin) oraz Sadie Sink (Max). Jak się okazuje jednak, że w najbliższym czasie plan zostanie przeniesiony do Nowego Meksyku. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, kogo tam zobaczymy.

Aktualizacja 9.07.2021 - Plan zdjęciowy w Nowym Meksyku

Tak jak wspominaliśmy wczoraj, plan przeniósł się do Nowego Meksyku. Na fotografiach widać ogrom sprzętu filmowego, ale nie tylko. Uważni obserwatorzy znaleźli także klimatyczne wozy policyjne oraz sławny już żółty bus z pizzą. Mało tego, niektórzy świadkowie podają, że na miejscu był widziany aktor Gaten Matarazzo, który odgrywa rolę Dustina. Na poniższym wideo oraz zdjęciach można przyjrzeć się dokładniej co pojawiło się na planie zdjęciowym. Szczególną uwagę zwraca pomarańczowy pojazd, który do tej pory nie pojawił się nigdzie. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, komu i do czego służy.

Aktualizacja 12.07.2021

Lipiec to miesiąc niezwykle pracowity dla ekipy filmowej. Według najnowszych wieści twórcy mają w planach kręcenie w licznych lokacjach, a jedną z nich możemy podejrzeć na zdjęciach poniżej. Trzeba przyznać, że okolica prezentuje się pięknie.

There will be more filming at the Claremont house in Rome, Georgia for Stranger Things 4 later in July.#StrangerThings4 pic.twitter.com/EEnLNWh520 — Stranger Things 4 News (@Strange14115856) July 10, 2021

Aktualizacja 15.07.2021 - Rocznica serialu!

To niesamowite, ale dziś, 15 lipca, mija 5 lat od premiery pierwszego sezonu "Stranger Things"! Od tamtego dnia produkcja doczekała się szerokiej popularności na całym świecie, w tym w Polsce. Przypominamy, że pierwszy sezon liczy 8 odcinków, które premierę miały jednocześnie tego samego dnia na platformie Netflix. Nazywały się następująco:

Rozdział pierwszy: Zniknięcie Willa Bayersa Rozdział drugi: Dziwadło na Maple Street Rozdział trzeci: Wśród nocnej ciszy Rozdział czwarty: Ciało Rozdział piąty: Pchła i akrobata Rozdział szósty: Potwór Rozdział siódmy: Wanna Rozdział ósmy: Po drugiej stronie

Warto tutaj nadmienić, że zdecydowaną większość odcinków reżyserowali bracia Matt i Ross Dufferowie. Wyjątek stanowią odcinek trzeci oraz czwarty, który został wyreżyserowany przez Shawna Levy'ego. Poza tym jako ciekawostkę można podać, że udział w tworzeniu scenariusza brały liczne osoby. W kontekście pierwszego sezonu można wymienić: Matta i Rossa Dufferów, Jessicę Mecklenburg, Justina Doble'a, Alison Tatlock oraz Jessie Nickson-Lopez.

Aktualizacja 19.07.2021

W ostatnim tygodniu cała ekipa "Stranger Things" kręciła na lotnisku w Albuquerque. Na zdjęciach z planu widać żółtego busa z pizzerii, samochody Joyce oraz Jonathana. Poza tym twórcy resztę informacji skrzętnie ukrywają, można więc wywnioskować, że twórcy aktualnie kręcą jedne z ważniejszych scen w tym sezonie.

Last week, the cast of #StrangerThings4 was filming in Albuquerque airport!



Also, the Pizza van, Joyce's and Jonathan’s cars have been spotted near the new house in New Mexico! pic.twitter.com/mgMqgOieeF — Stranger Things Spoilers (@SThingsSpoilers) July 17, 2021

Aktualizacja 20.07.2021 - Żółty bus...

W Internecie pojawiły się dokładnie zdjęcia żółtego busa pizzerii Surfer Boy, który, jak wiemy, pojawi się w czwartym sezonie Stranger Things i odegra w nim kluczową rolę. Na fotografiach widać jak pojazd przemieszcza się pomiędzy planami zdjęciowymi oraz jak stoi na poboczu w związku z przerwą kierowcy. Zresztą, sami sprawdźcie jak wygląda poniżej.

THE SURFER BOY PIZZA VAN IS EVERYWHERE...???????????? #StrangerThings pic.twitter.com/RTTpasvYrg — Stranger Things 4 Filming (@StrangerFilming) July 19, 2021

Aktualizacja 21.07.2021 - Czy Bracia Duffer zdradzili zakończenie serialu?

Na Twitterze pojawiły się kolejne fotografie przedstawiające plan zdjęciowy, który znamy jako Szkołę w Hawkins. Widać na nich tajemnicze grzyby z teatralnej scenografii, zegary, plakaty oraz stołówkę szkolną. Skłania nas to do przemyśleń, czy to to oznacza, że w czwartym sezonie będziemy świadkami zaangażowanie któregoś z bohaterów w szkolny klub teatralny? Zresztą, ten pogląd podzielają inni użytkownicy portalu gorąco komentując najnowsze plotki.

Stranger Things 4 set photos - from Hawkins High School.#strangerthings4 pic.twitter.com/T4AavkUkH3 — Stranger Things 4 News (@Strange14115856) July 20, 2021

Co ważniejsze jednak - nie jest to jedyna gorąca wieść dzisiejszego dnia. Okazuje się, że bracia Duffer, którzy odpowiadają za realizację serialu zażartowali, że ostatni kadr serialu "Stranger Things" powinien przedstawiać wychodzącą Barbę z grobu. Czyż nie byłoby to przerażające, a zarazem... interesujące? Niby tak, jednak musicie przyznać, że takie zakończenie było by iście rozczarowujące.

Aktualizacja 22.07.2021 - Czy twórcy podali datę zakończenia planów filmowych?

Na stronie firmy Casting TaylorMade pojawiły się open call do ról do Stranger Things. Na jednym z ogłoszeń pojawił się napis "Last call for Stranger Things 4!", co może oznaczać ostatnią możliwość do wystąpienia w serialu. Wygląda na to, że 26 lipca odbędą się ostatnie nagrywki w Atlancie, a być może... w ogóle. Następnie ekipa filmowa prawdopodobnie przeniesie się do zamkniętych przestrzeni, gdzie będą nagrywane sceny na green screenie.

Stranger Things 4 will officially wrap up filming in Atlanta on July 26th! ???? pic.twitter.com/kIxwBfS6t5 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) July 21, 2021

Aktualizacja 27.07.2021 - Czy poznamy kolejnych braci i siostry Jedenastki?

Portal WeGotThisCovered, powołując się na swoje źródła, informuje, że w czwartym sezonie zobaczymy więcej dzieci, które, podobnie jak Jedenastka, brały udział w eksperymentach w laboratorium w Hawkins.

Jeżeli faktycznie tak się stanie, to nie będzie to oczywiście pierwszy raz, kiedy bohaterka grana przez Millie Bobby Brown spotka jedną ze swoich "sióstr". Kto z was pamięta siódmy odcinek drugiego sezonu serialu o tytule Zaginiona siostra? W tym odcinku Jedenastka udaje się do Chicago, gdzie odnajduje Kali i grupę jej towarzyszy.

W jakich okolicznościach mielibyśmy poznać inne dzieci, na których eksperymentowano w Hawkins? Czy odbyłoby się to w formie retrospekcji, podobnie do ostatniego zwiastuna serialu, w którym widzieliśmy doktora Brennera oraz dzieci w działającym jeszcze laboratorium? Czy być może poznamy ich w późniejszym okresie życia, tak jak miało to miejsce w przypadku spotkania Jedenastki i Kali? Tego na ten moment nie wiemy, jednak z pewnością byłoby to ciekawe doświadczenie.

Aktualizacja 28.07.2021 - Nowe zdjęcia z planu

Wygląda na to, że ekipa nie skończyła jeszcze zdjęć na planie w stanie Georgia. Na najnowszym filmie z planu możemy zobaczyć Priah Ferguson (Erica Sinclair) wybiegającą z domu. Sam obraz jest nieostry, jednak schody budynku wyglądają podobnie do tych, które widzieliśmy na fotografiach domu znajdującego się w miasteczku Rome. Poprzednie plotki mówiły, że może być to budynek, w którym rodzina Byersów oraz Jedenastka zamieszkają po wyjeździe z Hawkins. Kilka dni temu mogliśmy także zobaczyć, że ekipa zmieniła nieco jego wygląd na potrzeby kolejnych zdjęć.

Aktualizacja 30.07.2021 - Zdjęcia z finału sezonu!

Fotografia, którą mogliście zobaczyć kilka dni temu pochodzi najprawdopodobniej z planu zdjęciowego finałowego odcinka! Na nowych zdjęciach z tego samego planu możemy zobaczyć grupę bohaterów: Ericę, Lucasa, Nancy, Max oraz Robin. Na żadnym ze zdjęć nie widzimy nikogo z rodziny Byers'ów, Mike'a, Hoppera ani Jedenastki. Czy oznacza to, że wydarzenia finałowego odcinka będą miały miejsce w kilku miejscach jednocześnie?

Fakt, że już teraz kręcone są ujęcia finału sezonu może oznaczać, że pierwotny termin zakończenia zdjęć do czwartego sezonu Stranger Things, może zostać utrzymany. David Harbour, wcielający się w Jima Hoppera mówił w jednym z wywiadów, że jeżeli wszystko pójdzie z planem, to kręcenie materiału ma zakończyć się w sierpniu.

Aktualizacja 2.08.2021 - Kolejny plan zdjęciowy?

Według najnowszych wieści, twórcy postanowili przenieść się do Lenora Hills w Kalifornii. Wygląda na to, że twórcy zdecydowali się przemalować kampus w Nowym Meksyku specjalnie na potrzeby serialu. Trzeba przyznać, że widok, który możemy obejrzeć na załączonych zdjęciach prezentuje się niezwykle ciekawie.

Filming Update from New Mexico! Apparently, The Byers has moved to California, Lenora Hills!



Also, the production of #StrangerThings4 has re-painted a Campus in New Mexico into a high school for the filming! Theories? pic.twitter.com/5w8WEaGXrR — Stranger Things Spoilers (@SThingsSpoilers) July 29, 2021

Aktualizacja 6.08.2021 - Pożar na planie

Wygląda na to, że fatum krąży wokół produkcji. W dniu czwartego sierpnia w studiu Netflixa w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk wybuchł pożar. To właśnie tam w ostatnim czasie kręcone są sceny do czwartego sezonu serialu "Stranger Things". Przedstawiciel straży pożarnej, Tom Ruiz, powiedział Newsweekowi, że nie było żadnych obrażeń wśród strażaków oraz cywilów, które można byłoby zgłosić.

A fire broke out at Netflix's studios in Albuquerque, New Mexico, where 'Stranger Things' was filming its upcoming fourth season. Albuquerque Fire Department public information officer Tom Ruiz told Newsweek that there were no firefighter or civilian injuries to report. pic.twitter.com/UGzgMeC1Z0 — Newsweek (@Newsweek) August 4, 2021

Na dzień dzisiejszy nie podano do publicznej informacji jak bardzo i czy w ogóle ucierpiała scenografia serialu. Film prezentuje się niezwykle przerażająco, wydaje się więc złudnym marzeniem, że nic nie uległo zniszczeniu. Niestety, w związku z pożarem, fani muszą liczyć się z kolejnymi opóźnieniami daty premiery produkcji.

Aktualizacja 9.08.2021 - Zapowiedź 4 sezonu

Na oficjalnym koncie serialu Stranger Things na YouTube została opublikowana krótka zapowiedź tego co nas czeka po premierze 4 sezonu. Krótkie, bo zaledwie trzydziestosekundowe wideo zatytułowano "Stranger Things 4 | Sneak Peek | Netflix". Ciekawy jest także jego opis, który przedstawia się następująco:

uʍop ǝpᴉsdn ǝɥʇ uᴉ llɐ,ʎ ǝǝs Stranger Things returns in 2022.

Napis do góry nogami to: "see y'all in the upside down", co można przetłumaczyć jako "do zobaczenia po drugiej stronie". Fani są pewni, że jest to wskazówka. Według nich oznacza to, że w kolejnym sezonie będziemy mogli więcej czasu pobyć w krainie, w której żyje Demogorgon. Poza tym w oczy rzuca się informacja, że serial powróci w 2022, co oznacza, że data premiery została wyznaczona na kolejny rok.

Aktualizacja 13.08.2021 - Lodowisko?

Według najnowszej plotki, która pojawiła się zaledwie dwie godziny temu, twórcy postanowili kręcić na lodowisku w Albuquerque. Źródło, od którego wyciekła ta informacja, sugeruje, że Nastka i Mike mogą mieć właśnie tam randkę. Niektórzy z czytelników podzielają tę teorię, z tą różnicą, że chodzi o spotkanie Hoppera i Joyce. Co ciekawe, jednemu z fanów wydaje się, że być może twórcy będą kręcić tam ostatnią scenę. Według niego ma ona wyglądać tak, że wszyscy spędzają tam po prostu dobrze czas.

Rumor: They are going to film at a local skating rink in Albuquerque!! ⛸️❄️



What are your theories? Maybe Eleven & Mike having a Date? ❤️???????? pic.twitter.com/1rkFfBkYBX — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) August 13, 2021

Aktualizacja 16.08.2021 - Dwa nowe zwiastuny

Ostatni tydzień był niezwykle emocjonujący, głównie ze względu na pojawienie się kolejnej zapowiedzi czwartego sezonu serialu "Stranger Things" na serwisie YouTube. Krótki filmik rozgrzał widzów do czerwoności oraz nakręcił spiralę teorii i domysłów. Na tym jednak twórcy nie kończą, ponieważ według różnych plotek, planują oni pokazać nam jeszcze dwa oficjalne zwiastuny. Konkretne daty ich publikacji nie są oficjalnie potwierdzone. Według donosów, pierwszy z nich ma zostać opublikowany we wrześniu tego roku. Co do drugiego zwiastuna wydaje się, że pojawi się on 6 listopada. Ta konkretna data nie jest przypadkowa, otóż tego dnia zniknął Mike w pierwszym sezonie serialu. Według plotek razem ze zwiastunem pojawi się także oficjalna data premiery, która wypada na okres wiosny 2022 roku (między 20 marca a 21 czerwca).

Niestety, na dzień dzisiejszy żadna z wyżej wymienionych dat nie jest w żaden sposób potwierdzona - są to tylko domysły fanów. Mimo wszystko, trzeba przyznać, że każda z nich prezentuje się nadzwyczaj prawdopodobnie.

