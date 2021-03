Stranger Things - w oczekiwaniu na 4 sezon serialu Netflixa [Aktualizacja 4.03.2021]

Premiera poprzedniego sezonu była już ponad rok temu. Fani z niecierpliwością czekają na 4 sezon Stranger Things. Co planują twórcy? Wszystko co wiemy znajdziecie w tym wpisie. Plotki, oficjalne materiały - wszystko to postanowiliśmy zebrać dla Was w jednym miejscu. Zapraszamy do lektury.

Ten serial już dawno zakorzenił się zarówno w amerykańskiej, jak i światowej popkulturze. Ze świecą szukać kogoś, do kogo nie doszła sława Stranger Things, a i nie ma co się dziwić takiemu stanowi rzeczy. Klimat lat 80 dla millenialsów jest przyjemnym powrotem do dzieciństwa, a dla młodszych widzów ciekawą podróżą do czasów młodości rodziców. Opowieść o grupce młodych przyjaciół i ich próbie stawania do walki z postacią z horroru zawładnęła sercem niejednego widza, co ma przełożenie w niemałej i ciągle rosnącej popularności produkcji Netflixa. Odpowiedzią na to jest 4 sezon, który ma być sprawną kontynuacją poprzednich.

Stranger Things sezon 4 - kiedy premiera?

Jeszcze niedawno nieśmiałe pogłoski mówiły o początku roku 2021. Potwierdził to jeden z aktorów, David Harbour, który odpowiadał na pytania widzów na Q&A zorganizowanym na Instagramie. Jednak miało to miejsce jeszcze przed pandemią koronawirusa, przez co planowana premiera 4 sezonu została przesunięta na późniejszy termin. Sami twórcy nie kryją się z tym i mówią otwarcie o trudach organizowania planu zdjęciowego w czasach epidemii. Ograniczenia liczby osób pracujących na zdjęciach bardzo utrudniają pracę ekipy, która na planie nierzadko liczy sobie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Dodatkowe problemy ze swobodnym podróżowaniem, rekomendowanie utrzymywania odległości co najmniej dwóch metrów - to problemy natury technicznej, z którymi wszyscy twórcy muszą się teraz mierzyć.

Nie inaczej jest z ekipą serialu Stranger Things, więc i w tym przypadku premiera najprawdopodobniej może się opóźnić. Wszystko zależy od sytuacji na świecie oraz w Atlancie i Nowym Meksyku, czyli w drugiej lokalizacji, w której nagrywana jest 4 część sezonu Stranger Things. Co ciekawe, część zdjęć została wykonana na Litwie, tam gdzie nagrywany był też inny popularny serial “Czarnobyl”, jednak te udało się zamknąć przed epidemią koronawirusa, dokładnie 14 lutego. Tego samego dnia na fanpage'u serialu i na jego instagramowej wersji, twórcy umieścili krótką zapowiedź tego co nas czeka na premierze.

O czym będzie 4 sezon?

Można powiedzieć, że do tej pory każdy sezon miał swojego bohatera prowadzącego. W pierwszej części za rękę prowadziła nas Joyce, w drugiej Will, w trzeciej wszyscy zostali właściwie podzieleni na grupy, a w czwartej…? Niewielką zajawkę twórcy umieścili po końcu ostatniego odcinka 3 sezonu. Umieszczanie sceny po napisach nie jest niczym nowym dla widzów, jednak w przypadku serialu Stranger Things do tej pory nie miało to miejsca.

Scena ta daje nam pewną nadzieję, że Jim Hopper przeżył, co poniekąd potwierdza się w zajawce udostępnionej w lutym. Czy to właśnie o nim dowiemy się w końcu czegoś więcej? Do tej pory nie ujawniono zawartości tajemniczych pudełek (z napisami Nowy York, Wietnam i Ojciec) znalezionych przez Jedenastkę na strychu domu policjanta. Czy teraz dowiemy się, jakie historie kryją? Wiele na to wskazuje.

Poza postacią Coopera, na kontynuację roli w 4 sezonie Stranger Things może liczyć: Jedenastka (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Steve (Joe Keery), Joyce (Winona Ryder), Nancy (Natalia Dyer) oraz Robin (Maya Hawke).

Dla zniecierpliwionych fanów - niespodzianka

Twórcy Stranger Things od początku promocji serialu dali się poznać jako osoby dbające o swoich widzów pod względem PRowym. Chętnie dzielą się materiałami filmowymi z tzw. backstageu, a aktorzy opowiadają w wywiadach, jak wyglądają relacje między ludźmi zaangażowanymi w serial, o tym jak na nich wpłynął i jak to wszystko wygląda poza kamerami. Dzięki temu my, widzowie, jesteśmy w stanie poznać aktorów nie tylko ze strony zawodowej, ale także prywatnej.

Takim materiałem podzielili się z nami teraz. 4 lipca 2020 roku minął rok od premiery ostatniego sezonu. Do publikacji 4 części jeszcze daleko i można powiedzieć, że nie pozostawiono widzów z niczym. Tym razem jest to wideo, w którym twórcy i aktorzy opowiadają o ich pracy nad 3 sezonem oraz o tym, jak rozwinęły się odgrywane przez nich postaci. Reżyserzy Matt i Ross Duffer, producent Shawn Levy oraz kilka osób z obsady aktorskiej to postacie, których możemy posłuchać.

Aktualizacja 17.12.2020

W ostatnim czasie pojawiło się parę nowinek dotyczących tak oczekiwanego, 4 sezonu serialu Stranger Things. Szczególna większość dotyczy obsady produkcji. Kogo więc możemy spodziewać się na ekranie w przyszłym roku?

Jak się okazuje swoją rolę w serialu Stranger Things odegra Jamie Campbell Bower. Do tej pory ceniony jest za wystąpienia w takich produkcjach jak: "Dary Anioła: Miasto kości" (ocena aktorstwa na 8,6), "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I i II" (ocena 8,1 i 8,0), "Sweeney Todd: Demoniczny golibroda z Fleet Street" (ocena 7,7) oraz "Zmierzch: Przed świtem. Część 2" (ocena 7,5). Według przecieków Jamie Bower wcieli się w pracownika szpitala psychiatrycznego. Biorąc pod uwagę rangę aktora podejrzewamy, że rola nie będzie epizodyczna, a raczej drugo, lub trzecioplanowa.

Kolejnym ciekawym aktorem, który pojawi się w serialu jest Robert Englund. Mężczyzna jest znany wielu z nas z kultowej już serii "Koszmar z ulicy Wiązów", gdzie wcielił się w mordercę. Najwyraźniej producenci serialu uznali, że wychodzi mu to na tyle dobrze, że i w "Stranger Things" odegra rolę zabójcy. I w tym przypadku spodziewamy się kluczowej wagi roli dla serialu, aniżeli epizodycznej.

Inni, mniej znani aktorzy to między innymi Eduardo Franco, który zagra przyjaciela Jonathana oraz Joseph Quinn, który wcieli się w metalowca prowadzącego klub The Hellfire Club w Hawkins. Póki co ciężko ocenić, czy te role będą kluczowe dla fabuły serialu.

Poza tym na twitterze Stranger Things 4 pojawiły się zdjęcia z planu filmowego. Zapowiada się naprawdę ciekawie i mrocznie! Czy to znaczy ze Demagorgon powróci?

SOME NEW PHOTOS FROM THE SET...???????????? #StrangerThings4



They were filming some Upside Down scenes in the middle of the Woods.



New Photos showing the Cast are about to be released...???? pic.twitter.com/jwswepOv9I — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) December 16, 2020

Aktualizacja 13.01.2021

Znamy datę premiery 4 sezonu Stranger Things, ale czy na pewno? W ostatnim czasie na Twitterze pojawiły się wpisy mówiące o konkretnej dacie, która według plotek to 21 sierpnia 2021 roku. Szczęśliwi fani udostępniali tę informacje mimo braku oficjalnego stanowiska producentów serialu. Użytkownik o nazwie Lewys postanowił zapytać jednego z twórców produkcji czy to prawda. Shawn Levy krótko zdementował tę plotkę.

Póki co nadal nie ma zbyt wielu oficjalnych informacji od twórców serialu. Na Twitterze pojawiają się pogłoski o zakończeniu zdjęć do serialu i premierze w pierwszej połowie 2021 roku jednak są to tylko spekulacje fanów.

Aktualizacja 14.01.2021

Oczekiwanie na jakiekolwiek oficjalne informacje od twórców Stranger Things dłuży się niesamowicie, jednak od czasu do czasu wyłania się coś godnego uwagi. Jak się okazuje, powstała książka opowiadająca historię Robin Buckley - postaci, która po raz pierwszy pojawiła się w trzecim sezonie serialu i z pewnością odegra swoją rolę również w czwartym.

HEY DINGUS. Rebel Robin - aka Robin Buckley's official backstory - is coming to a bookshelf near you 6/29! @Stranger_Things @GetUnderlined pic.twitter.com/Q2afjpFKBl — NX (@NXOnNetflix) January 13, 2021

Robin Buckley jest grana przez Mayę Ray Thurman Hawke i jest to stosunkowo nowa postać umieszczona w uniwersum Stranger Things. Powieść "Rebel Robin" pióra AR Capetta ma przedstawić fanom życie Robin z czasów, kiedy jeszcze nie znała się ze Stevem Harringtonem. Zgodnie z oficjalnym streszczeniem fabuła opowiada historię dziewczyny, która próbuje zebrać wystarczająca ilość pieniędzy na podróż do Europy latem. Wydaje jej się, że jest to jedyne miejsce, w którym będzie mogła być sobą.

Liceum to potwór, który zjada każdego, kogo zna Robin. Odkryj historię nowej ulubionej postaci fanów Stranger Things, Robin, granej przez Mayę Hawke! To początek drugiej klasy, a przyjaciele Robin z Odd Squad zdecydowali: tym razem będą pasować do reszty. Łączą się w pary, nie przestają rozmawiać o college'u i przyszłych karierach i mają obsesję na punkcie zachowywania się „normalnie”. Robin dobrze zna tę grę - od lat udaje, mając nadzieję, że nikt nie zauważy sarkastycznego poligloty waltornisty z kiepską trwałą w głębi sali. Ale jest jeden aspekt jej tożsamości, o którym wie na pewno, że nie pasuje do jej starannie kontrolowanego wizerunku - coś, co dopiero teraz sobie uświadamia: Robin lubi dziewczyny. Jak ma być sobą w tak malutkim miasteczku jak Hawkins w Indianie? Robin jest przekonana, że ​​jedynym sposobem, w jaki może doświadczyć prawdziwego życia, jest ucieczka do Europy latem - czyli Operacja Croissant. Ale ona nie ma pieniędzy, pozwolenia i nikogo, z kim mogłaby dzielić tę przygodę - a ucieczka z Hawkins w jednym kawałku wymaga wiele, wiele więcej. Posypany odniesieniami do twoich ulubionych postaci Stranger Things, ten prequel jest kroniką jednej dziewczyny, która zdała sobie sprawę, że jedyną osobą, którą naprawdę potrzebuje, jest ona sama.

Książka swoją premierę będzie miała 29 czerwca 2021 roku, niestety, najprawdopodobniej nie będzie dostępna polska wersja językowa. Na oficjalnej stronie dystrybutora podane są witryny internetowe, gdzie możliwe jest kupno książki w preorderze w angielskiej wersji językowej. Koszt to 10.99$.

Aktualizacja 19.01.2021

Według najnowszych wieści dzisiaj wznowiono kręcenie zdjęć do 4 sezonu Stranger Things! Wczoraj zakończyła się miesięczna przerwa świąteczna dla ekipy serialu i od dzisiaj prace są kontynuowane. Oznacza to, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się nowych przecieków i zdjęć z planów zdjęciowych.

STRANGER THINGS 4 RESUMES FILMING TOMORROW...❤️????????



After a one month Holiday Break Filming resumes tomorrow in Atlanta, this week they might shoot at different locations and we expect to get some new Photos.



Filming is set to end around April-May!! Let's go!! #Season4 pic.twitter.com/2f2U4gdtm5 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) January 18, 2021

Aktualizacja 25.01.2021 - Liczba i tytuły odcinków

Analizując wszystkie sezony nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie ile odcinków będzie miał sezon czwarty serialu Stranger Things. Dla przypomnienia, sezon 1 składał się z 8 odcinków, sezon 2 z 9 odcinków, a sezon 3 z 8 odcinków. Biorąc pod uwagę tylko te dane, to mogliśmy spodziewać się, że odcinków 4 sezonu będzie osiem lub dziewięć. Jak się okazuje, na Twitterze pojawiło się zdjęcie stosu gotowych scenariuszy do serialu. Po przeliczeniu ich wychodzi, że jest ich 9, więc najprawdopodobniej tyle będzie odcinków.

Dodatkowo są znane tytuły pierwszych trzech scenariuszy:

Odcinek 1 - "Chapter One: The Hellfire Club"

Odcinek 2 - "Chapter Two: Tick Tock Mr Clock"

Odcinek 3 - "Chapter Three: You Snooze You Lose"

how it started how it's going pic.twitter.com/ylNmU2sGRu — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2020

Aktualizacja 02.02.2021 - Zdjęcia z planu zdjęciowego

W ostatnich dniach intensywnie pojawiają się nowe zdjęcia z planu zdjęciowego 4 sezonu serialu Stranger Things. Wiemy już kogo możemy spodziewać się w kolejnej części! Pierwszą postacią, która zobaczymy w serialu jest Dr. Martin Brenner. Dla przypomnienia, jest to naukowiec, który odegrał znaczącą rolę w kontrowersyjnych eksperymentach. Co ważne, przez Jedenastkę jest nazywany "Papą". W pierwszym sezonie został on zaatakowany przez potwora, jednak nie było widać momentu jego śmierci, co sugerowało, że przeżył spotkanie z Demogorgonem. Jednakże nie wiadomo jednoznacznie, czy w serialu Dr. Brenner pojawi się jako "powstały z martwych", czy może aktor gra epizody z przeszłości Jedenastki.

Na planie zdjęciowym był widoczny również Jamie Campbell Bower, który gra Petera Ballarda. Do tej pory ta postać nie była jakoś znacząca, więc czy to znaczy, że zyska na wartości? Przekonamy się prawdopodobnie po premierze serialu.

Jamie Campbell Bower (Peter) was seen on the set of #StrangerThings4 for the first time in Atlanta on Tuesday. pic.twitter.com/5UdzaynBKN — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) January 27, 2021

Ponadto wyciekły zdjęcia z jednej z lokacji, w której był kręcony serial Stranger Things. Budynek znajduje się na terenie Litwy i trzeba przyznać, że prezentuje się złowieszczo. Surowy klimat przedstawiony w zwiastunie z 14 lutego 2020 roku idealnie pasuje do nieprzyjemnej aury lokacji i i niezaprzeczalnie kojarzy się z więzieniem. Czy to tam trafił Hopper?

We got new photos from the #StrangerThings4 set in Lithuania! They possibly wrapped there a few days ago. pic.twitter.com/v90UZB4zd9 — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) January 30, 2021

Aktualizacja 05.02.2021 - Plan zdjęciowy w Atlancie i na Litwie

Według najnowszych plotek Millie Bobby Brown oraz David Harbour będą pracować w najbliższym czasie razem na planie zdjęciowym w Atlancie. Mamy nadzieję, że pojawią się zdjęcia, które uchylą rąbka tajemnicy jak będzie wyglądał kolejny sezon serialu Stranger Things.

Behind the Scenes Photos from the Stranger Things 4 Set in Lithuania...????❄️ pic.twitter.com/vRF7np80VY — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) February 2, 2021

Ponadto, pojawiły się zdjęcia z planu zdjęciowego na Litwie, gdzie, jak przypominamy, znajduje się więzienie, do którego prawdopodobnie trafił Hopper. Trzeba przyznać, że klimat zapowiada się niesamowicie. Dodatkowo na jednym z wieszaków, na których wiszą kostiumy aktorów pojawiło się imię Joyce. Czy to znaczy, że kobieta również znajdzie się na Syberii razem z Hopperem? Jeżeli tak to co ona właściwie tam robiła i jaką odegra rolę? Na żadne z tych pytań prawdopodobnie nie poznamy odpowiedzi aż do premiery serialu.

Aktualizacja 10.02.2021 godz. 15 - Gaten Matarazzo o planie zdjęciowym do 4 sezonu

Jeden z głównych aktorów, Gaten Matarazzo udzielił wywiadu dla People, w którym opowiada o trudach kręcenia 4 sezonu serialu Stranger Things w czasach epidemii koronawirusa. Zapytany o to jak wygląda praca w takich warunkach odpowiedział:

„To zdecydowanie wolniejszy proces niż zwykle, co naprawdę coś mówi, ponieważ zwykle i tak nie spieszyliśmy się z kręceniem serialu. [Jeżeli chodzi o plan] to nie jest tak stabilne i konsekwentne, jak myślę, że ktokolwiek z nas by chciał, ale robimy co w naszej mocy i improwizujemy. Myślę, że najważniejsze jest to, że robimy wszystko, by podczas pracy wszyscy byli bezpieczni."

Gaten Matarazzo

Aktualizacja 10.02.2021 godz. 20 - Nowi aktorzy potwierdzeni!

W czwartym sezonie Stranger Things zobaczymy nowych trzech aktorów! Będą nimi Kevin L. Johnson ("Ozark"), który zagra młodego Victora Creela, David Turner jako Doktor oraz Andrius Paulavicius ("Sobibór", "Wojna i pokój"), który odegra rolę Głównego przesłuchującego.

Three NEW people have joined the cast of #StrangerThings4!



Kevin L. Johnson aka ”Young Victor Creel”. (Recurring Guest Star)



David Turner playing as a Doctor / Paratrooper.



Andrius Paulavicius playing as a Lead Interrogator. pic.twitter.com/cGtH2kJfzz — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) February 10, 2021

Aktualizacja 12.02.2021 - Zdjęcie z planu z Litwy i teoria widza

Na Twitterze pojawił się przeciek z planu zdjęciowego mającego miejsce w tamtym roku na Litwie. Na screenie widzimy aktorów ćwiczących odgrywaną scenę pomiędzy kręceniem. Jeden z widzów skojarzył budynek w tle z miejscem, które możemy zobaczyć na teaserze udostępnionym przez twórców 14 lutego 2020 roku.

I think this behind the scene is a scene envolving that guard and these prisoners back there in the teaser... seems like they are in the same location of the teaser pic.twitter.com/09wTmqB5vi — Kauan (@ChiefOjimhop) February 11, 2021

Aktualizacja 15.02.2021 - To oficjalne - 4 sezon będzie najsmutniejszy

W weekend pojawiły się trzy nowe informacje dotyczące 4 sezonu Stranger Things. Pierwsza z nich dotyczy Millie Bobby Brown, która odgrywa rolę Nastki (Jedenastki). W Internecie pojawiło się zdjęcie, gdzie na przybliżeniu na nadgarstek aktorki widać numer 011. Oznacza to jednoznacznie, że Millie wróciła i aktualnie pracuje na planie zdjęciowym serialu.

Now it's confirmed, Millie Bobby Brown has resumed filming for #StrangerThings4 pic.twitter.com/4qZU38M2Gs — STSpoilersBackup (@StBackup) February 13, 2021

Według kolejnych informacji kolejny aktor, Finn Wolfhard, który gra Mika powróci na plan zdjęciowy w najbliższych tygodniach. Ponadto w wywiadzie z nim przeprowadzonym aktor mówi, ze "sezon czwarty będzie jak dotąd najsmutniejszy." Trzeba przyznać, że już poprzednie sezony był momentami mocnym wyciskaczem łez, co w takim razie przyszykowali dla nas twórcy? Już nie możemy się doczekać, aż przekonamy się na własnej skórze znaczenie słów Finna, jednak do tego przyjdzie nam jeszcze czekać parę dobrych miesięcy.

Finn Wolfhard (Mike) will resume filming for #StrangerThings4 in few weeks. In his interview, Finn said that Season 4 will be the saddest so far. — STSpoilersBackup (@StBackup) February 14, 2021

Aktualizacja 17.02.2021 godz. 13:00 - Powrót postaci z pierwszego sezonu! [możliwy spoiler]

Drugiego lutego pisaliśmy w tym artykule o tym, że w czwartym sezonie serialu Stranger Things zobaczymy Dr. Martina Brennera. Dla przypomnienia, jest to naukowiec prowadzący niemoralne badania dotyczące dzieci z nadprzyrodzonymi mocami - między innymi nad Jedenastką. W pierwszym sezonie został on wepchnięty do drugiego wymiaru wraz z Demogorgonem i od tamtej pory nie pojawił się więcej. Fani Stranger Things założyli, że mężczyzna po prostu zmarł trafiając do nieprzyjaznego dla ludzi środowiska, jednak kolejna informacja sugeruje, że mężczyzna przeżył. Oczywiście, można było to przewidzieć, w końcu twórcy nie pokazali na ekranie bezpośrednio zgonu Dr. Brennera. Jest to częste zagranie używane podczas kręcenia filmów tego typu - jeżeli nie ma pokazanej chwili śmierci, to można się domyślać, że bohater jakoś jej uniknął. Tak jest i w tym przypadku - Dr. Brenner najprawdopodobniej przeżył, i pojawił się na to kolejny dowód.

According to this video, Netflix has confirmed in the Stranger Things 3 premiere, that Dr. Brenner is still alive. #StrangerThings4 pic.twitter.com/6onnd2rcal — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) February 13, 2021

Na powyższym wideo widać prezentację postaci, które zmarły we wszystkich aktualnie dostępnych sezonach. Widzimy między innymi Barbarę "Barb" Holland, Kota Mewsa, Boba Newby oraz Dr. Martina Brennera. To co przykuwa uwagę, to dopisek pod jego nazwiskiem, który brzmi:

"Nieważne, wszystko z nim w porządku. Nie jest jasne jak tego dokonał, w końcu atak był wyjątkowo brutalny..."

W takim wypadku możemy założyć, że postać Dr. Brennera powróci w kolejnym sezonie już nie jako retrospekcja, ale jako żywa postać, która może naprawdę sporo namieszać...

Aktualizacja 17.02.2021 godz. 16:00 - Tajemnicza rozmowa

Na Twitterze pojawiło się nagranie dziwnej rozmowy. Jak głosi plotka, podobno Netflix wysłał Matrioszkę, w której ukrył numer telefonu. Po zadzwonieniu na ten numer usłyszymy wiadomość od Yuri, która najwyraźniej może być nową postacią w 4 sezonie Stranger Things. Według spekulacji to właśnie Yuri może uratować Hoppera. Poniżej nagranie wiadomości wraz z napisami po angielsku.

‼️‼️STRANGER THINGS 4‼️‼️ here is the TRANSCRIBED version of the phone call!!!!!!! pic.twitter.com/N30uhhAopq — isabella 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ (@wheelerpaladin) February 17, 2021

Aktualizacja 22.02.2021 - Symbol - Martioszka

W opisie oficjalnego konta Stranger Things na Twotterze pojawiły się trzy emotki Matrioszek. Co to właściwie jest i jaki może mieć związek z czwartym sezonem Stranger Things?

SOMETHING IS DEFINITELY COMING. STAY TUNED. ???????????? pic.twitter.com/Tu9PBPqwus — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) February 20, 2021

Matrioszka to rosyjska zabawka złożona z drewnianych, wydrążonych w środku lalek, włożonych jedna w drugą. Według tradycji postacie są malowane ręcznie i przedstawiają dziewczęta ubrane w strój ludowy. Pierwszy rosyjski zestaw lalek został stworzony przez snycerza Wasyla Zwiozdoczkina i namalowany przez Siergieja Maliutina, który był malarzem ludowym w posiadłości Mamontowa. Zestaw ten składał się z ośmiu lalek.

Póki co z całą pewnością wiemy, że część serialu będzie działa się w Rosji, więc tym bardziej ciekawe jaki związek z fabułą może mieć jeden z bardziej popularnych symboli Rosji.

Aktualizacja 23.02.2021 - From Russia with love

Jeden z fanów serialu stworzył projekt plakatu najnowszego sezonu. Trzeba przyznać, że jest na tyle udany, że mógłby z powodzeniem promować Stranger Things 4. Twórca zainspirował się ostatnimi doniesieniami, które mówią o tym, że producenci serialu próbują skojarzyć produkcję z Matrioszkami - symbolem jednoznacznie kojarzącym się z Rosją. Na plakacie widzimy Demogorgona wychodzącego z rosyjskiej lalki-niespodzianki. Na dole widnieje napis "From Russia with love", czyli słowa, które promowały zwiastun serialu. Warto przypomnieć, że miał on swoją premierę 14 lutego 2020 w Walentynki. Najwyraźniej wypuszczenie trailera w święto zakochanych nie było przypadkowe...

Aktualizacja 26.02.2021 - Zdjęcia z planu + rozpiska kolejnych zdjęć

W Internecie pojawił się przeciek zdjęć z planu, gdzie budowany jest dom "z drugiej strony". Na zdjęciach widzimy samochody oraz budynek przygotowywany do nagrywania w przyszłym miesiącu.

New photos from the set of #StrangerThings4 shows that the production has already resumed with the building of the Upside Down set. pic.twitter.com/TZqOaCMhxE — STSpoilersBackup (@StBackup) February 25, 2021

Ponadto pojawiły się również ogłoszenia, w których szukani są różnego rodzaju statyści. Dzięki tym castingom jesteśmy w stanie określić gdzie i kiedy planowane są kolejne plany zdjęciowe 4 sezonu Stranger Things. Tym razem twórcy poszukują mieszkańców na 8 marca w Atlancie, rosyjskiego ochroniarza, rosyjskiego więźnia oraz robotnika na 19 marca w Atlancie. Z tych ogłoszeń wynika, że zdjęcia w marcu są planowane głównie w Atlancie w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych.

Aktualizacja 1.03.2021 - jeszcze więcej zdjęć z Drugiej Strony

Na Twitterze pojawiło się jeszcze więcej zdjęć z budowanej scenografii. Na zdjęciach widzimy ten sam budynek co wcześniej. Opleciony jest korzeniami pojawiającymi się tylko w środowisku Drugiej Strony, stąd można wywnioskować, że plan przygotowywany jest na filmowanie scen z Demogorgonem. Kto tym razem znajdzie się po Drugiej Stronie? Tego nadal nie wiemy, jednak trzeba przyznać, że scenografia przedstawia się naprawdę ciekawie. Z całą pewnością przysporzy nas o nie jeden dreszczyk emocji już podczas oglądania.

Aktualizacja 3.03.2021 godz. 9:00 - David Harbour przygotowuje się do zdjęć

David Harbour, czyli aktor odgrywający rolę komendanta Jima Hoppera został przyłapany na spacerze w Stanach Zjednoczonych. Oznacza to, że wrócił do Ameryki, a powód jest nie byle jaki. Otóż w tym miesiącu będzie pracował na planach zdjęciowych w Atlancie. Nagrywki tyczą się oczywiście 4 sezonu Stranger Things.

DAVID HARBOUR IS BACK IN THE STATES...❤️????????



HE WILL BE FILMING IN ATLANTA THIS MONTH...????????✅ pic.twitter.com/EBhSsXF0H9 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 2, 2021

Aktualizacja 3.03.2021 godz. 9:30 - Zdjęcia z Atlanta Motor Speedway

W marcu ekipa Stranger Things 4 ma kręcić na dworze. To świetna okazja dla fanów, żeby być może złapać twórców podczas pracy. Jak się okazuje, wczoraj plan zdjęciowy znajdował się na Atlanta Motor Speedway, gdzie kręcono sceny do czwartego sezonu serialu. Dosłownie przed chwilą przeciekły zdjęcia, gdzie widać z daleka wozy ekipy filmowej jak i otoczenie budynku.

March is here and #StrangerThings4 has resumed filming Outdoors! Yesterday, #ST4 was filming at Atlanta Motor Speedway. pic.twitter.com/c7TpDti0w2 — StrangerThingsSpoilers (@SThingsSpoilers) March 3, 2021

Aktualizacja 4.03.2021

Uwaga, tor jest tylko tak zwaną "bazą wypadową". Oznacza to, że ekipa jedynie tam trzyma sprzęt i przygotowuje aktorów. Plan zdjęciowy jest gdzie indziej.

