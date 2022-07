Stray - jak zagrać za darmo? Jest na to prosty sposób

Już jutro debiutuje gra Stray, czyli jedna z najciekawiej zapowiadających się produkcji w ostatnim czasie. Jest możliwość zagrania w nią za darmo. Sprawdź, jak to zrobić.

Stray już jutro debiutuje na rynku. To zdecydowanie jedna z najciekawszych gier, jakie pojawią się w najbliższym czasie. Jest to przygodowa gra akcji osadzona w cyberpunkowym świecie. Nieoczywisty jest jednak główny bohater, ponieważ wcielamy się w postać kota. Po rozdzieleniu z resztą rodziny musimy opuścić miasto. Jednak aby było to możliwe, musimy rozwikłać starożytną tajemnicę. W międzyczasie zaprzyjaźniamy się z dronem B12.

Gra będzie dostępna PC oraz konsolach PS4 i PS5. Co ważne, jest sposób, aby zagrać w nią za darmo.

Stray - jak zagrać za darmo?

Od dnia premiery Stray będzie dostępne dla wszystkich użytkowników nowej odsłony PS Plus, czyli w wariantach PS Plus Extra oraz PS Plus Premium. Co więcej, Sony postanowiło wprowadzić nową promocję, która pozwala przez 7 dni przetestować usługę. Chcąc skorzystać z tej możliwości wystarczy przejść do sklepu PS Store i wybrać interesujący nas plan. Ważne jest, aby pamiętać o wyłączeniu subskrypcji jeśli nie chcemy kontynuować korzystania po darmowym okresie. Do uruchomienia wersji trial wymagane jest podanie danych karty płatniczej.

Oczywiście poza Stray w ramach PS Plus Premium i Extra otrzymamy także dostęp do setek innych gier, jakie dostępne są w ramach abonamentu. O szczegółach przeczytacie TUTAJ.