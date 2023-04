Strażnicy Galaktyki 3 to najsmutniejszy film Marvela? Recenzje są jasne: przygotujcie chusteczki!

"Strażnicy Galaktyki Volume 3" do kin trafią dopiero po majowym weekendzie, jednak są szczęśliwcy, którzy mieli już okazję zobaczyć film Jamesa Gunna. Oto ich wrażenia!

Trzecia część przygód Star-Lorda i jego znajomych to nie tylko zwieńczenie cyklu, ale również test talentu Jamesa Gunna i stabilności MCU. Film Strażnicy Galaktyki Volume 3 jest bowiem ostatnim dziełem Gunna w ramach Marvel Cinematic Universe – reżyser i scenarzysta od kilku miesięcy działa już dla firmy Warner Bros. i pracuje nad nowym otwarciem uniwersum DC. Trzecia część Strażników jest więc pożegnaniem twórcy z Marvelem i z pewnością wszyscy chcieliby, by było to pożegnanie udane.

Z drugiej strony coraz częściej mówi się o zmęczeniu filmami superbohaterskimi – mówi o nim sam James Gunn. Wspomniane DC nie ma ostatnimi czas zbyt dobrej passy, a marvelowski Ant-Man i Osa: Kwantomania zebrał kiepskie recenzje i podzielił publiczność. Poprzednie filmy o Strażnikach cieszyły się dużą popularnością i były nieźle przyjmowane przez krytyków, co było tym bardziej znaczące, że Peter Quill i jego ekipa nie byli szeroko znanymi bohaterami komiksów. Dzięki Gunnowi zdobyli jednak serca widzów – pożegnanie z nimi powinno więc mieć klasę.

fot. Marvel Studios

Wiele wskazuje na to, że Gunn rzeczywiście stanął na wysokości zadania. W paryskim Disneylandzie odbył się pierwszy pokaz filmu dla mediów – zachodni dziennikarze nie mogą jeszcze opublikować oficjalnych recenzji, ale swoje opinie o Strażnikach wyrazili w social mediach. I są one bardzo entuzjastyczne:

Ian Sandwell, Digital Spy

Strażnicy Galaktyki Vol. 3 to genialne zakończenie genialnej trylogii. Film jest bardzo zabawny, wzruszający i każdy bohater ma swój wyjątkowy moment. Adam Warlock Willa Poultera to wspaniały nabytek, ale film słusznie skupia się na doprowadzeniu Strażników do satysfakcjonującego końca. Będę za nimi tęsknić.

Alexander Kardelo, Movie Zine

[Guardians Of The Galaxy Vol. 3] bardziej niż kiedykolwiek przypomina Gwiezdne Wojny w konwencji slapstickowej komedii. Uroczy dziwacy, wielkie sekwencje marvelowskiej akcji, głupkowate żarty. Ale nic nie przygotuje cię na wszystkie wzruszające momenty. Origin story Rocket Raccoona jest piękne i chwytające za serce.

Markus Trutt, Filmstarts

[Guardians Of The Galaxy Vol. 3] to prawdopodobnie najsmutniejszy i najmroczniejszy film MCU oraz cudownie zwieńczenie trylogii Gunna, w którym każdy walczący z wrednym (ale raczej płytkim) złoczyńcą znów przeżywa swój wielki moment. Przygotujcie chusteczki!

Rory Cashin, JOE.ie

Potwierdzam, że uroniłem łzę podczas seansu Strażników Galaktyki Vol. 3. I że bardzo chętnie obejrzę solowy film Adama Warlocka.

Anthea Claux, Notrecinema

Nasz ulubiony gang odmieńców powraca, by przeżyć niesamowitą międzygalaktyczną przygodę, która spełnia wszystkie obietnice. Świetne show, emocjonalny ciężar, który służy naszym sercom, rytmiczna ścieżka dźwiękowa i odrobina humoru, która sprawia, że ​​się uśmiechamy… Ku naszemu szczęściu, Strażnicy są wierni sobie. W filmie są odpowiedzi na nasze pytania. Pożegnania bolą, ale są też łzy radości. Przymiotnik podsumowujący film: NIESAMOWITY!

Z pewnością będziemy śledzić recenzje, które już niedługo zaczną się pojawiać w zagranicznych mediach. W Polsce premiera Strażników Galaktyki 3 odbędzie się 5 maja 2023 roku. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o filmie, zajrzyjcie do naszego tekstu Strażnicy Galaktyki Vol. 3 – kiedy w Polsce? Zwiastun, fabuła, obsada filmu Marvela