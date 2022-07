Strażnicy Galaktyki Vol. 3 – fabuła, data premiery, obsada. Wszystko, co wiemy o filmie Marvela

Widzowie pokochali ich za komediowy luz i chwytliwą muzykę – Strażnicy Galaktyki swego czasu byli odświeżającą propozycją w uniwersum Marvela. Czy trzecia część przygód kosmicznych wyrzutków będzie miała tyle samo uroku? Zebraliśmy wszystkie informacje na temat Strażników Galaktyki 3.

Spis treści

Strażnicy galaktyki

Star Lord, czyli Peter Quill (Chris Pratt), jako dziecko został porwany z Ziemi przez kosmicznych bandytów. Lata później jako zuchwały awanturnik trudni się rabowaniem cennych artefaktów. Po jednym ze skoków okazuje się, że ukradł przedmiot poszukiwany przez złowrogiego Ronana (Lee Pace). Aby uniknąć gniewu złoczyńcy, zawiera sojusz z czterema podobnymi do siebie wyrzutkami: Draxem Niszczycielem (Dave Bautista), Gamorrą (Zoe Saldana), Rocketem (Bradley Cooper) i drzewokształtnym Grootem (Vin Diesel). Od ich współpracy zależą losy galaktyki.

Strażnicy Galaktyki Vol. 2

Drużyna outsiderów pod wodzą Petera Quilla przemierza galaktykę, starając się strzec jej bezpieczeństwa. Oprócz walczenia z potworami i złoczyńcami próbują też odkryć zagadkę pochodzenia Star Lorda. Bohaterowie muszą stawić czoła nowym zagrożeniom i zjednoczyć się z dawnymi wrogami. Na szali bowiem znów znajdują się losy galaktyki.

Zobacz również:

Strażnicy Galaktyki Vol. 3

Ekipa Star Lorda odegrała ważną rolę w pokonaniu Thanosa w filmie Avengers: Koniec gry, płacąc za to wysoką cenę. Po raz ostatni fani wiedzieli Strażników w najnowszej odsłonie przygód Thora, czyli filmie Thor: Miłość i grom. Bohaterowie wysadzili wówczas boga piorunów, po czym polecieli w swoją stronę strzec galaktyki przed wszelkimi złoczyńcami. Czego możemy więc spodziewać się w trzeciej odsłonie ich przygód?

Według oficjalnego opisu filmu:

W Strażnikach Galaktyki Vol. 3 od Marvel Studios nasza uwielbiana banda wyrzutków prezentuje się trochę inaczej. Peter Quill, wciąż zdruzgotany utratą Gamory, musi zjednoczyć swoją ekipę, by bronić nie tylko wszechświata, ale także jednego ze swoich. Niepowodzenie będzie oznaczać koniec takich Strażników, jakich znamy.

Dzięki poświęconemu Strażnikom panelowi na tegorocznym Comic-Conie w San Diego poznaliśmy nieco więcej szczegółów fabuły. Przede wszystkim powrócić ma Gamora, co zapowiedział krótki spot wyemitowany na wydarzeniu i nieopublikowany w sieci. Jednak nie będzie to Gamora, którą poznaliśmy – tamta bohaterka bezpowrotnie zginęła podczas starcia z Thanosem. Nowa Gamora będzie alternatywną wersją zielonej zabójczyni – nie będzie pamiętać Strażników, za to będzie współpracować z Ravagersami, klanem łowców nagród.

W Strażnikach Galaktyki 3 być może poznamy wreszcie przeszłość Rocketa. Według gości Comic-Conu reżyser filmu, James Gunn, miał stwierdzić, że w nowej części kosmiczny szop będzie "najsmutniejszą istotą w całym wszechświecie". Dawne dzieje Rocketa mają być ważnym wątkiem w fabule filmu.

Zgodnie z zapowiedziami Dave'a Bautisty, trzecia część Strażników Galaktyki będzie ostatnim filmem, w którym pojawi się jako Drax. Co dokładnie stanie się z bohaterem, tego na razie nie wiadomo.

fot. Marvel Studios

Data premiery

Według najnowszych informacji Strażnicy Galaktyki Vol. 3 do kin trafią 5 maja 2023 roku.

Obsada

W Strażnikach Galaktyki 3 pojawi się:

Chris Pratt – Peter Quill aka Star Lord

– Peter Quill aka Star Lord Zoe Saldana – "inna" Gamora

– "inna" Gamora Dave Bautista – Drax

– Drax Vin Diesel – dubbing Groota

– dubbing Groota Bradley Cooper – dubbing Rocketa

– dubbing Rocketa Pom Klementieff – Mantis

– Mantis Karen Gillan – Nebula

– Nebula Sylvester Stallone – Stakar Ogord

– Stakar Ogord Will Poulter – Adam Warlock

– Adam Warlock Chukwudi Iwuji – The High Evolutionary

– The High Evolutionary Elizabeth Debicki – Ayesha

– Ayesha Maria Bakalova – dubbing Cosmo the Spacedog

W obsadzie filmu pojawili się nowi aktorzy, którzy wcielą się w ważne role. Will Poulter zagra Adama Warlocka, sztuczny byt stworzony po to, by zniszczyć Strażników. Aktor wcześniej zagrał w takich produkcjach, jak Więzień labiryntu, Zjawa czy Midsommar. W biały dzień.

Z kolei Chukwudi Iwuji zagra istotę znaną jako The High Evolutionary – niegdysiejszego człowieka, dokonującego niebezpiecznych eksperymentów genetycznych. Aktora mogliście zobaczyć w Johnie Wicku 2 a także w serialu Peacemaker.

W Strażnikach Galaktyki 3 zobaczymy też Sylvestra Stallone'a, który wcieli się w postać Stakara Ogorda, przywódcy Ravagersów, do których należy "nowa" Gamora.

Zobacz także: MCU – faza 5. Wszystkie filmy i seriale, jakie czekają na nas w uniwersum Marvela