Streamowanie na zawołanie - jak wybrać najlepszy serwer dedykowany do gier?

Wielu graczy, szczególnie tych skupionych na rozgrywce w sieci, niemal codziennie musi borykać się z problemami, powodowanymi niestabilnym połączeniem z usługami sieciowymi ulubionej produkcji. Oczywiście czasami wina leży po stronie użytkownika, jednak znacznie częściej po stronie wydawcy czy producenta danego tytułu. Są jednak sposoby na uniknięcie tych problemów, a jednym z nich jest sięgnięcie po serwer dedykowany.

Serwer dedykowany, czyli jaki?

Na początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest serwer dedykowany? Zamiennie można tu stosować nazwę „prywatny”, co automatycznie ułatwia zrozumienie tego terminu. W dużym uproszczeniu, jest to serwer, którym użytkownik może dowolnie zarządzać, tzn. decydować do czego i w jaki sposób ma być wykorzystany oraz komu chce go udostępnić. Mogą się one przydać w wielu różnych dziedzinach związanych z usługami internetowymi czy szeroko pojętym biznesem, ale nie tylko. Bez wątpienia, ich możliwości docenią również twórcy gier i sami gracze. Dlaczego? Ponieważ prywatne serwery zapewniają znacznie większą stabilność, wydajność i komfort rozgrywki, niż jakikolwiek sprzęt należący do wydawcy gry, o rozwiązaniu peer-to-peer (P2P) nie wspominając.

Serwery dedykowane do gier – na co zwracać uwagę

Jeśli zależy wam na jakości, to nie macie dużego wyboru i musicie zdecydować się na ofertę jednej z wielu firm hostingowych, które zajmują się udostępnianiem serwerów dedykowanych. Należy bowiem pamiętać, że posiadanie własnego sprzętu do grania w sieci wiąże się z kosztami. Z tymi ostatnimi bywa różnie, dlatego przed wyborem odpowiedniej usługi, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów.

Przede wszystkim należy upewnić się, że firma hostingowa zapewnia pełną pomoc techniczną. Choć obecnie konfiguracja i zarządzanie serwerami dedykowanymi jest niezwykle intuicyjna i prosta, to warto mieć w zasięgu prawdziwych specjalistów w tym temacie.

Oczywiście nie można zapominać o dokładniej specyfikacji wybranego serwera, który, w dużym uproszczeniu, jest niczym innym jak komputerem, który dzierżawi się na potrzeby własnej działalności. Dzięki wydajnym podzespołom użytkownik może mieć pewność, że hostowana przez niego rozgrywka będzie stabilna i płynna (z mniejszą liczbą opóźnień), więc nikt nie będzie miał prawa narzekać na wydajność w grach. Dla przykładu, europejski dostawca chmury OVHcloud oferuje obecnie jedne z najlepiej wyposażonych na rynku serwerów gamingowych – Game, które w zależności od wyboru, oferują procesory AMD Ryzen bazujące na architekturze ZEN 2 lub Intel i7 szóstej i siódmej generacji.

Na co jeszcze warto zwracać uwagę? Z całą pewnością na wszelkiego rodzaju dodatkowe usługi i zabezpieczenia, jak np. ochronę przed atakami DDoS. DDoS (z ang. distributed denial of service, rozproszona odmowa usługi), a to niestety coraz częstsza metoda cyberprzestępców na atakowanie usług sieciowych. Atak DDoS polega na jednoczesnym i wzmożonym kierowaniu niewłaściwego ruchu z wielu różnych komputerów, prowadząc do przeciążenia serwera, a co za tym idzie - utraty dostępu do niego. Warto o tym pamiętać szczególnie, jeśli planujemy udostępniać swój serwer innym osobom. Przywołane już produkty z oferty firmy OVH, oferują autorską ochronę anty-DDoS, która opiera się na dwukierunkowym filtrowaniu strumieni UDP, zarówno strumieni przychodzących, jak i wychodzących. W połączeniu z gotowymi profilami przypisanymi do konkretnej produkcji, użytkownik może mieć pewność, że nawet podczas ataku DDoS nie odczuje żadnych opóźnień w rozgrywce. Co więcej, system anty-DDoS, wbudowany w nową linię serwerów Game, potrafi blokować transmisję niewłaściwego ruchu już od pierwszego pakietu. Możliwości serwerów OVH idealnie obrazuje również specjalnie stworzona architektura wykrywania i mitygacji zagrożeń - VAC, która jest w stanie przechwytywać blisko 150 cyberataków w ciągu godziny.

Gdzie i jak mogę wykorzystać serwer dedykowany?

Choć obecnie coraz więcej producentów i wydawców gier chce mieć całkowitą kontrolę nad sieciową infrastrukturą swojej produkcji, to wciąż na rynku znajduje się wiele tytułów, których twórcy wręcz zachęcają graczy do tworzenia własnych serwerów. Tak jest np. w Minecrafcie, czyli nieśmiertelnej grze autorstwa studia Mojang, która, pomimo 11 lat na rynku, wciąż cieszy się ogromną popularnością. Zespół odpowiedzialny za ten tytuł przygotował nawet specjalny zestaw oprogramowania, który pomaga skonfigurować ustawienia serwera.

Kolejną grą, o której warto wspomnieć jest Counter-Strike: Global Offensive. W zasadzie żaden gracz, który myśli o bardziej profesjonalnej rywalizacji, nie zdecyduje się na publiczne serwery do gry, w której najmniejsze opóźnienie w rozgrywce czy przesyłaniu danych może być istotne.

Podobnie rzecz się ma w drużynowej strzelance Valve - Team Fortress 2. Na liście gier, które zdecydowanie zyskują po przeniesieniu zabawy na serwer dedykowany, warto też wymienić: Rust, DayZ, ARK: Survival Evolved, Conan Exiles czy symulatory współczesnych pól bitew, czyli gry z serii Arma.

Oczywiście, prywatne serwery mogą posłużyć nie tylko do rozrywki. Na dzierżawionym sprzęcie możliwe jest również hostowanie licznych rozwiązań typu VoIP, jak np. TeamSpeak czy Mumble, które idealnie sprawdzają się podczas komunikacji w grach, choć nie tylko.

Nie zapominajmy też, że w przypadku hostingu serwerów dedykowanych, można połączyć przyjemne z pożytecznym. W jaki sposób? Jako administrator swojego serwera, możecie udostępniać go innym osobom odpłatnie. W tym wypadku warto już jednak dokładniej zapoznać się z ofertą firmy hostingowej, od której dzierżawimy urządzenia. Istotne będą tu nie tylko informacje dotyczące specyfikacji czy zabezpieczeń, ale również te bardziej szczegółowe, powiązane np. z przepustowością czy limitami maksymalnej liczby użytkowników serwera. Trzeba tu podkreślić, że niektóre firmy hostingowe każą sobie dodatkowo płacić za zwiększenie owych limitów. Wspomniane już serwery OVH Game, oferują do 256 adresów IP bez dodatkowych kosztów miesięcznych (nie licząc symbolicznej opłaty instalacyjnej). Trzeba przyznać, że w takich warunkach można już śmiało myśleć o organizowaniu poważnych rozgrywek.

Czy warto?

Własny, prywatny serwer do rozgrywek wieloosobowych to zawsze dobre rozwiązanie. Brak lagów, zrywania połączeń i innych nieprzyjemnych zdarzeń powiązanych z wadliwą infrastrukturą sieciową danej produkcji, to tylko wierzchołek korzyści płynących z jego posiadania. Rozwiązanie to docenią nie tylko gracze, ale również deweloperzy czy organizatorzy licznych turniejów e-sportowych. Co bardziej przedsiębiorcze osoby, docenią również potencjalny aspekt zarobkowy. Czy zatem warto sięgnąć po własny serwer? Zdecydowanie tak, ale ważne jest, aby robić to z głową i sięgać tylko po sprawdzone rozwiązania.