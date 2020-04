Streets of Rage 4 – kultowa bijatyka z datą premiery, będzie tryb PvP

Streets of Rage powraca i wszystko wskazuje na to, że zrobi to w wielkim stylu. Twórcy gry ujawnili dzisiaj dokładną datę premiery gry, a dorzucili zwiastun wszystkich nowości.

Streets of Rage to kawał historii gamingu. Pierwsza część serii zadebiutowała w 1991 roku i z miejsca rozkochała w sobie miliony graczy. Tzw. „chodzona” bijatyka doczekała się kontynuacji już w 1992 roku. Następnie, dwa lata później, wydano część trzecią. Niestety ostania odsłona cyklu nie była już tak udana i na wiele lat zapomniano o marce.

Dopiero w 2018 roku, wydawca gry - firma Dotemu, poinformował, że wskrzesza markę za sprawą Streets of Rage 4. Za produkcje gry odpowiadają dwa studia: Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap) oraz Guard Crush Games (Streets of Fury).

Dzisiaj z kolei poznaliśmy wreszcie oficjalną datę debiutu gry. Streets of Rage 4 trafi do sprzedaży już 30 kwietnia na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i PC (Steam). W dniu premiery możemy liczyć m.in. na: pełnoprawną kampanię, 17 postaci do wyboru, tryb kooperacyjny online (do 2 osób) oraz kooperację offline (do 4 graczy). Twórcy gry ujawnili również, że do Streets of Rage 4 zawita "Battle Mode", czyli tryb dedykowany sympatykom rywalizacji. W nim będziemy mogli pojedynkować się z innymi graczami solo lub w drużynach na ośmiu specjalnie przygotowanych do tego planszach.

Dzisiejsze rewelacje okraszono stosownym zwiastunem.

Do zakupu Streets of Rage 4 zachęca również cena, która wynosi niecałe 25 dolarów. Kwiecień prezentuje nam się zatem coraz ciekawej, za nami już premiery Resident Evil 3 czy Final Fantasy 7 Remake, a do listy gier debiutujących w nadchodzących tygodniach (m.in. Gears Tactics) dołączył niedawno XCOM: Chimera Squad, a teraz kultowa bijatyka. Czy można chcieć czegoś więcej?

źródło: gematsu.com