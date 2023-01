Strefa gamera w Lidlu? Te 3 produkty musisz mieć!

Lidl szaleje z ofertą, czego dowodem są liczne nowości, a tym samym stałe poszerzanie asortymentu wielu kategorii produktowych. Tym razem, do sklepów trafią aż trzy urządzenia, które są niezbędne dla każdego gracza - i to w atrakcyjnych cenach!

Niemiecka sieć sklepów cyklicznie wprowadza do oferty produkty sezonowe, a także wiele sprzętów i urządzeń dostępnych przez dość ograniczony czas. Tym oto sposobem mamy szansę podczas codziennych zakupów, upolować sprzęt AGD, elektronikę i nie tylko. Pośród artykułów z najnowszej oferty znaleźliśmy coś, co szczególnie zwróciło naszą uwagę, a mowa tu o strefie gracza! Jeśli lubisz spędzać długie godziny przed komputerem poświęcając czas na jedną z ulubionych gier, doskonale wiesz jak irytujące mogą być zbędne kable. Wie to również Lidl...przedstawiając aż trzy artykuły w bezprzewodowej wersji i atrakcyjnej cenie.

Lidl: urządzenia dla gamerów...i nie tylko

SILVERCREST Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Bluetooth

w zestawie: przewód do ładowania dł. 30 cm (USB-A na USB-C)

zasięg Bluetooth®: maks. 10 m

zapewnia pracę do 15 godzin

głośnik 23 mm pozwala uzyskać doskonały dźwięk

mikrofon 4 mm zapewnia wyraźną komunikację

Cena: 99 zł

SILVERCREST Klawiatura bezprzewodowa

z nanoodbiornikiem USB

funkcja Plug & Play umożliwiająca bezpośrednie podłączenie klawiatury do komputera PC

baterie w zestawie

wytrzymała i solidna obudowa

wyprofilowana konstrukcja zapewnia naturalne ułożenie dłoni i lepszą ergonomię

Cena: 149 zł

SILVERCREST Ergonomiczna mysz bezprzewodowa

z nanoodbiornikiem USB

zasięg do 10 m (technologia bezprzewodowa 2,4 GHz)

6 programowalnych przycisków

baterie w zestawie

Cena: 69,90 zł

Wszystkie gadżety trafią do stacjonarnej oferty Lidla już 19 stycznia.

