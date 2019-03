Strong Passwd Generator - darmowy program do generowania haseł

Na naszym serwerze znalazła się aplikacja Strong Passwd Generator. Dzięki niej możesz w każdej chwili wygenerować silne hasło w dowolnym celu.

Strong Passwd Generator to aplikacja pozwalająca na automatyczne tworzenie haseł. Praktycznie każdy internauta potrzebuje kilku - w zależności od danej strony muszą mieć one różne długości, użyte znaki i cechować solidnością. Ponieważ nie zawsze ma się pomysły na dobre hasła, warto powierzyć to zadanie automatowi. Takim właśnie jest ta aplikacja. Choć nie ma jej polskiej wersji językowej, obsługa jest bardzo prosta - mamy tylko jedno okienko, w którym zaznaczamy lub odznaczamy wybrane opcje. Są nimi: używanie małych liter, używanie dużych liter, używanie liczb, używanie znaków specjalnych, odrzucanie podobnych, odrzucanie duplikatów (np. AA). Po wyborze opcje należy nacisnąć przycisk Generate password - i gotowe.

Strong Passwd Generator umożliwia skopiowanie stworzonego hasła do schowka systemowego lub zapisanie w formie pliku na komputerze/laptopie. Ilość znaków w haśle zmienia się poprzez klikanie na strzałki w pierwszym okienku. Można również wygenerować określoną ilość haseł o tych samych parametrach - należy w tym celu ustawić za pomocą strzałek liczbę w okienku Password Quantity.

Strong Passwd Generator nie wymaga instalacji w systemie operacyjnym. W archiwum znajdują się osobne foldery dla systemów 32- i 64-bit.

Kliknij tutaj, aby pobrać Strong Passwd Generator!