Strzelanka za darmo w Epic Games Store. Pokonaj zmutowane dinozaury

Dzisiaj 6 dzień rozdawnictwa Epic Games Store. Tym razem za darmo pobierzemy kooperacyjną strzelankę.

Możemy już pobierać kolejną darmową grę od Epic Games Store. Przez najbliższe 24 godziny, do jutra, do 17:00 bezpłatnie pobrzemy Second Extinction.

Do tej pory zupełnie za darmo w ramach akcji Epic Games Store otrzymaliśmy:

Shenmue III

Neon Abbyss

Remnant: From the Ashes

Zaginięcie Ethana Cartera

Loop Hero

Second Extinction

Second Extinction to strzelanka, która kładzie szczególny nacisk na rozgrywkę kooperacyjną. Kontrolę nad ziemią przejęły zmutowane dinozaury, a nasz oddział musi stawić im czoła. Jest to klasyczny FPS. Na początku wybieramy jedną z klas postaci. Charakteryzują się one odmiennymi zdolnościami. Gra nie oferuje nam otwartego świata. Każda z misji przenosi nas do dużej, ale dokładnie zaplanowanej lokacji. Podczas wykonywania zadań musimy zrealizować kilka celów oraz bezpiecznie się ewakuować. Za nagrody otrzymane za wykonanie zadania możemy kupić nowe uzbrojenie lub ulepszyć posiadane. Gra stawia na ścisłą współpracę między graczami. Każdy rodzaj przeciwników wymaga od nas zastosowania nieco innej taktyki.

