Studia - jaki sprzęt wybrać? Laptop, notebook czy tablet? Podpowiadamy na co zwrócić uwagę

Zbliżamy się do rozpoczęcia roku studenckiego, a co za tym idzie - najwyższy czas, poszukać dobrego sprzętu do nauki. Co okaże się przydatniejsze na studiach - laptop, a może notebook? Sprawdź, czym kierować się podczas dokonywania wyboru oraz jaki typ sprzętu będzie dla Ciebie odpowiedni.

Spis treści

Wracamy na uczelnię - jaki sprzęt wybrać?

Ostatnie lata były wielkim wyzwaniem zarówno dla uniwersytetów, jak i samych studentów. Sytuacja epidemiologiczna nie pozwalała na przeprowadzanie zajęć w murach uczelni, co stanowiło dość spore wyzwanie. Unormowanie się sytuacji zajęło dość sporo czasu, choć rozwiązanie w postaci zdalnego nauczania może nieść wiele plusów. Nie jest do końca jasne, czy studentom będzie dane spędzić ten rok w murach budynku, jednak jedno jest pewne - odpowiedni sprzęt do nauki to podstawa. Rozpoczęcie roku akademickiego wywołuje wiele emocji, a odpowiednie przygotowanie może skutecznie zmniejszyć stres związany z nowymi wyzwaniami. Na co zatem warto się zdecydować, gdy potrzebujemy kompaktowego modelu do wykonywania niezbędnych notatek? Laptop, a może notebook? Co będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem? Oto nasz mini poradnik, z którego dowiesz się czym różnią się urządzenia i dla jakiego typu pracy są przystosowane.

Jaki sprzęt na studia - na co warto zwracać uwagę?

Niezależnie od tego czy wybór padnie na laptopa, czy notebooka - kluczowym aspektem pozostają parametry techniczne. Powinniśmy dopasowywać je w zależności od specyfiki studiów oraz przeznaczenia. O ile zależy nam wyłącznie na notatkach, nie ma potrzeby inwestowania w sprzęt z doskonałą kartą graficzną. Niemniej, warto rzucić okiem na kilka podstawowych danych, które jednoznacznie wpłyną na funkcjonalność, szybkość oraz niezawodność podczas pracy na urządzeniu. Pamiętajmy, że są to ważniejsze aspekty od samego nazewnictwa.

pamięć RAM - Random Access Memory, im więcej GB tym korzystniej. Służy ona do zapisywania aktualnych procesów - jej znaczenie docenimy zwłaszcza wówczas, gdy uruchomimy kilka programów jednocześnie. Wyższa wartość RAM gwarantuje, że nie wpłynie to na spowolnienie sprzętu. Jeśli zależy Ci na podstawowym użytkowaniu, 4 GB to najmniejsza wartość, którą polecamy. W przypadku bardziej zaawansowanych procesów, postaw na laptopa lub notebooka z pamięcią RAM powyżej 8, a nawet około 16 GB.

procesor - podzespół wpłynie na wydajność oraz szybkość dokonywanych zadań. Wbrew pozorom, przy codziennym użytkowaniu sprzętu do notatek, prezentacji lub przeglądania internetu, nie ma konieczności wyboru modelu wyposażonego w najnowszy procesor. Sytuacja ma się nieco inaczej, gdy mowa m.in. o tworzeniu projektów 3D, wymagających grach lub montowaniu wideo.

ekran - zwróć uwagę na przekątną ekranu, rozdzielczość oraz częstotliwość odświeżania (Hz).

dysk - HDD, SSD, SSHD. Różnią się przede wszystkim pojemnością i prędkością. Przy wymagających programach (na przykład edycja wideo, grafika) - zalecane są dyski twarde SSD (oferują nawet 4 TB pamięci). Dla użytkowników, którzy będą wykorzystywać komputer dla celów codziennych, wystarczy tańszy odpowiednik - HDD, lub SSHD będący połączeniem dwóch powyższych rozwiązań.

napęd - im smuklejszy sprzęt, tym mniejsza szansa na napęd optyczny. Jeśli bardzo zależy Ci na jego posiadaniu, zwróć na to uwagę podczas przeglądania ofert. Rozwiązaniem może być również zakup napędu przenośnego.

złącza - mikrofon, dodatkowa kamera, a może AUX? Przed wyborem sprawdź, w ile złączy oraz jakiego typy wyposażony jest konkretny model.

kompatybilność systemowa - posiadasz smartfona z systemem Android lub iOS? Wybierz sprzęt, który okaże się najbardziej kompatybilny (o ile przesyłanie plików jest dla Ciebie kluczowe).

rozmiar i waga - przy wyborze modelu, warto zwrócić uwagę również na aspekty fizyczne. Jeśli zamierzasz zabierać ze sobą na co dzień sprzęt, postaw na model nieobciążający bagażu. Przy większości działań, wystarczają laptopy i notebooki o przekątnej w granicach 13,3 - 14 cali.

Jaki sprzęt na studia? Postaw na laptopa

Gdy mowa o laptopach, warto na moment przenieść się do lat 80-tych, kiedy to na rynek wprowadzono model Toshiba T1100. Pierwszy seryjnie produkowany laptop ważył 4,1 kilograma, co wywołało nie lada sensację - tak, jak i parametry techniczne. Działał on przy wykorzystaniu systemu MS-DOS, a pamięć wewnętrzna wynosiła 256 kB RAM (tak, to wcale nie literówka - mowa o kilobajtach). Jak nie trudno się domyślić, był to sprzęt luksusowy. Jego cena wyniosła 1899 dolarów, będąc jednocześnie wyłącznie dalekim marzeniem dla większości zainteresowanych. Warto dodać, że wówczas niewiele osób było stać na komputer stacjonarny, a tendencja ta utrzymywała się dość długo. Wraz z rozwojem sektora, na rynek trafiały modele od kolejnych przedsiębiorstw, a laptop przerodził się z futurystycznej wizji w rzeczywistość. Dlaczego o tym wspominamy? Nierzadko zapominamy jak wiele możliwości daje nam dzisiejszy postęp technologiczny.

Jeśli idąc na studia poszukujesz sprzętu do sporządzania notatek, tworzenia projektów, ale i nauki z wykorzystaniem zaawansowanych programów - postaw na laptopa. Jego parametry techniczne pozwolą Ci na uzyskanie najlepszych efektów pracy przy zachowaniu wysokiej wydajności sprzętowej. Co więcej, nadal możesz liczyć na kompaktową formę, która pozwoli na zabranie urządzenia na wykłady i nie tylko.

Laptop Apple MacBook Air M1 13,3"

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1 M1

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny: macOS Big Sur lub nowszy

Laptop HP Pavilion 15-eg1152nw 15,6''

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 1155G7 2,5 - 4,5 GHz

Pamięć: 16 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Laptop Dell Inspiron 15 3511-8321 15,6''

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Jaki sprzęt na studia? Postaw na notebooka

Niegdyś różnice pomiędzy laptopem, a notebookiem były dość silnie zauważalne. Na ten moment, jest to niemal zacierająca się granica. Niemniej, pierwotnie nazewnictwo nawiązywało m.in. do wymiarów technicznych sprzętu. Notebook był utożsamiany z prostszą, smukłą, ale i wyjątkowo kompaktową formą komputera przenośnego. Dziś, większość przedsiębiorstw oferuje notebooki w wymiarach zbliżonych do laptopów (a nawet identycznych). Osobna kategoria była uwarunkowana również mniejszą wydajnością w stosunku co do laptopów, a wpływ na to miała m.in. pamięć, ilość RAM czy procesor.

Notebook jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które poszukują tańszej alternatywy dla laptopa i zamierzają wykorzystywać sprzęt do podstawowych zadań. Ten rodzaj komputera bez problemu upora się z obsługą wielu programów (takich jak m.in. pakiet Office), obszernymi notatkami oraz przeglądaniem treści za pośrednictwem internetu. Jako że na rynku znajduje się duży wybór notebooków o różnorodnych wymiarach matrycy, z powodzeniem znajdziesz ten, który spełni Twoje potrzeby i zmieści się w plecaku.

Acer Chromebook CB314-1H-C1Y3 14"

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor: Intel® Celeron® N4020 1,1 GHz

Pamięć: 4 GB DDR4 RAM

Dysk: 128 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics 600

System operacyjny: Chrome OS

ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA-EM994AW 13,3

Ekran: 13,3 cala, ekran dotykowy 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 11gen 1135G7 2,4 - 4,2 GHz

Pamięć: 16 GB LPDDR4X RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel® Iris Xe Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Acer Aspire 3 A314-35-C3WC 14"

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor: Intel® Celeron® N4500 1,1 - 2,8 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: Windows 11 S

Jaki sprzęt na studia? Postaw na tablet

Jeśli posiadasz ograniczony budżet, warto rozważyć zakup tabletu. Jest to swoista alternatywa zarówno dla notebooka, jak i laptopa. Choć urządzenie pozwala na mniejszy zakres funkcjonalności (zwłaszcza, gdy mowa o tańszych modelach), z powodzeniem posłuży jako notatnik, czytnik, a nawet kalendarz. Dostęp do App Store lub Google Play pozwala użytkować wiele kultowych aplikacji oraz programów. Przeciętnie, najchętniej wybierane urządzenia posiadają ekran o wielkości 7 cali - wśród największych, znajdziemy również modele o matrycy 11 cali. Jest to tym samym najmniejsza forma przenośnych mini-komputerów (nie licząc smartfonów). Warto wspomnieć również o tabletach graficznych, które będą szczególnie pomocne dla studentów na kierunkach artystycznych. Więcej na ich temat przeczytasz we wpisie: RTV Euro AGD: tablet graficzny - jak wybrać odpowiedni sprzęt? Przegląd ofert.

Tablet Samsung Galaxy Tab A8 2021

Ekran: 10,5 cala, TFT, 1920 x 1200 pikseli

System operacyjny: Android 11

Pamięć RAM i dysk: 4 GB RAM + dysk 64 GB

Procesor: UniSOC T618 , 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 7040 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Tablet Lenovo Yoga Tab 11 YT-J706F 11"

Ekran: 11 cali, IPS, 2000 x 1200 pikseli

System operacyjny: Android 11

Pamięć RAM i dysk: 8 GB RAM + dysk 256 GB

Procesor: MediaTek Helio G90T, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 7500 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Tablet Apple iPad 2021 10.2"

Ekran: 10,2 cala, Retina, 2160 x 1620 pikseli

System operacyjny: iPadOS 15

Pamięć RAM i dysk: RAM + dysk 64 GB

Procesor: Apple A13 Bionic, 6-rdzeniowy

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 ac

Jeśli wiesz już na który rodzaj sprzętu postawić, a wahasz się nad odpowiednim modelem - zajrzyj do oferty RTV Euro AGD. Szeroki wachlarz asortymentu pozwoli na dobór urządzeń zgodnych z twoimi wymaganiami, a dzięki licznym promocjom - niemal na każdą kieszeń.