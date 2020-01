Studio CD Projekt RED skrytykowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Gier

Opóźniona premiera Cyberpunk 2077 to nie jedyny problem studia CD Projekt RED. Polskiemu zespołowi oberwało się również od Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Gier.

Wciąż nie milkną echa przesunięcia premiery Cyberpunk 2077. Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Gier (IGDA, oryg. International Game Developers Association) skrytykowało ostatnią wypowiedź Adama Kicińskiego - CEO CD Projekt RED, który przy okazji ogłoszenia wiadomości o przesunięciu premiery gry, zdradził, że, pomimo dodatkowych miesięcy, pracownicy jego zespołu i tak muszą liczyć się z tzw. crunchem.

Renee Gittins - dyrektor wykonawczy IGDA, uważa, że crunch to zjawisko, z którym trzeba walczyć i deweloperzy powinni bardziej dbać o swoich pracowników.

Można by przypuszczać, że studio, które odnosi tak wielki sukces jak CDPR, będzie w stanie wesprzeć dłuższy cykl rozwoju w celu redukcji crunchu. Chociaż już wcześniej podkreślali, że crunch nie jest u nich obowiązkowy, to już samo oficjalne wspieranie dłuższych godzin pracy, może stwarzać większą presję na crunch niż gdy bezpośrednio prosi się programistów o pracę w nocy i weekendy. - Renee Gittins, dyrektor wykonawczy IGDA.

Crunch to nagminne zjawisko w branży gier, które oznacza dla twórców liczne nadgodziny, aby tylko zdążyć z wyznaczonymi terminami. Może ono prowadzić do licznych schorzeń.

Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym ma kluczowe znaczenie dla zdrowia psychicznego programistów, a studia powinny brać pod uwagę dobre samopoczucie swoich pracowników przy ustalaniu nowej daty wydania. - Renee Gittins

Zdaniem Gittinsa, „gracze stali się bardziej świadomi presji wywieranej na twórców gier i lepiej rozumieją opóźnione premiery". Jego słowa pokrywają się z ostatnimi decyzjami największych deweloperów na świecie. Oprócz studia CD Projekt RED, na przesunięcie premier zdecydowalo się również m.in. Square Enix (Final Fantasy 7 Remake i Marvel's Avengers) oraz Techland (Dying Light 2).

Nowa data Cyberpunk 2077 to 17 września tego roku. Niedawno dowiedzieliśmy się, że wciąż trwają prace nad trybem sieciowym do gry. Ujawniono również, że priorytetem twórców pozostają konsole obecnej generacji - PlayStatnion 4 i Xbox One.

źródło: dualshockers.com