Studio Insomniac Games wykupione przez Sony

Twórcy m.in. serii Resistance, Ratchet & Clank, czy ostatnio Spider-Mana dołączyli właśnie do wewnętrznych zespołów Sony.

Insomniac Games to niezwykle doświadczeni deweloperzy, którzy na rynku gier działają już od 1994 roku. W tym czasie wyprodukowali wiele znakomitych produkcji, jak gry z serii Spyro, Ratchet & Clank czy Resistance, a ostatnio także hit na konsolę PlayStation 4 - Spider-Man. Co ciekawe, pomimo niezwykle bliskiej współpracy z Sony studio pozostawało cały czas niezależne, co w 2014 roku pozwoliło mu m.in. na stworzenie tytułu ekskluzywnego dla Microsoftu - Sunset Overdrive.

Sony wykorzystało targi Gamescom 2019 do ogłoszenia, że studio Insomniac Games dołączyło właśnie do zespołów, które będą tworzyć gry na wyłączność urządzeń japońskiego producenta (PlayStation 4 i w przyszłości PlayStation 5).

Sony Interactive Entertainment ("SIE") ogłosiło dzisiaj, że SIE zawarło ostateczne umowy nabycia całej spółki Insomniac Games, Inc. ("Insomniac Games"), wiodącego producenta gier i wieloletniego partnera SIE.

Utrata niezależności po 25 latach może zaboleć, ale tak naprawdę Insomniac Games i tak przez wiele lat uchodziło za wewnętrzny zespół Sony. Teraz przynajmniej jest to już zgodne z prawdą.