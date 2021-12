Studio Paramount zapowiada serial w świecie "Halo"!

Fani Master Chefa mogą już odliczać dni do The Game Awards 2021!

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo możemy otrzymać pierwszy pełnoprawny zwiastun nadchodzącej produkcji platformy Paramouint+. Mowa oczywiście o serialowej adaptacji serii popularnych gier z cyklu Halo. Warto przy okazji wspomnieć, że najnowszy tytuł z tego cyklu, czyli Halo: Infinite zostanie udostępniony wszystkim graczom już dzisiaj o godzinie 19 lokalnego czasu polskiego. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się na jej zakupem, to lektura naszej recenzji Halo: Infinite z pewnością pomoże wam w podjęciu decyzji.

Wróćmy jednak do serialu osadzonego w tym świecie, który tworzony jest przez studio Paramount. Producenci opublikowali bowiem niedawno krótki teaser, który możecie zobaczyć poniżej:

Zapowiada on bowiem pierwszy pełnoprawny zwiastun tej produkcji. Kiedy będziemy mogli go obejrzeć? Jego premiera odbędzie się już w ten czwartek podczas gali The Game Awards 2021. Z tego artykułu dowiecie się, czego spodziewać się po najważniejszym wydarzeniu roku w świecie gier.

Co wiemy o samym serialu? Fabuła przeniesie nas do XXVI wieku i opowie o konflikcie pomiędzy ludźmi oraz teokratyczną koalicją obcych ras. W obsadzie serialu znaleźli się Pablo Schreiber (Orange is new black, Amerykańscy bogowie), który zagra Master Chefa. Ponownie usłyszymy także znaną z serii gier Halo jako głos Cortany Jen Taylor. Na naszych ekranach pojawią się także Natasha McElhone (Californication, Ronin, Truman Show), Bokeem Woodbine (Fargo, Spider-Man: Homecoming) oraz Charlie Murphy (Peaky Blinders, Osada).

Premiera serialu planowana jest na 2022 rok. Dostępny będzie na platformie Paramount+.

