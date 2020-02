Studio Remedy pracuje nad dwoma dużymi grami, w produkcji są tytuły na PS5 i Xbox Series X

Studio Remedy nie próżnuje. Wygląda na to, że w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać zapowiedzi kilku gier.

Twórcy Alana Wake'a czy ostatnio - Control, podczas swojego ostatniego sprawozdania finansowego ujawnili kilka ciekawych informacji, na temat swojej przyszłości. Fińskie studio ma w planach kilka ważnych projektów, w tym dwie duże, jeszcze nie zapowiedziane, produkcje.

W pierwszej kolejności, Remedy chce skupić się na rozwoju swojej zeszłorocznej produkcji - Control. Już w przyszłym miesiącu otrzymamy pierwsze duże rozszerzenie fabularne - The Foundation, a następnie, w drugiej połowie roku możemy spodziewać się debiutu kolejnego dodatku - Awe.

Znacznie ciekawej prezentują się informacje dotyczące zupełnie nowych produkcji. Przedstawiciele studia potwierdzili, że obecnie pracują nad dwoma ambitnymi projektami. Pierwszy z nich "rozwija się zgodnie z planem", natomiast drugi - o nazwie kodowej Vanguard, jest dopiero w pre-produkcji. Co ciekawe, to właśnie na jego temat poznaliśmy więcej szczegółów. Remedy ujawniło, że będzie to duża gra multiplayer typu "live-service", która ma łączyć w sobie najlepsze cechy dotychczasowych dzieł studia. Możemy zatem śmiało założyć, że szykuje nam się konkurencja dla gier typu Destiny, Fallout 76, The Division, czy nadchodzącego Marvel's Avengers.

Włodarze Remedy Entertainment potwierdzili również, że wszystkie zespoły pracują bez wytchnienia i są już gotowe na przyszłą generację konsol, w postaci PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Spekuluje się, że na start nowej generacji Finowie mogą szykować ulepszoną wersję gry Control.

Warto też dodać, że, póki co, Remedy może być spokojne o swoją przyszłość. To niezależne studio, zanotowało w minionym roku wzrost dochodu o 57% w porównaniu do roku 2018.

źródło: gamesradar.com