Studio odpowiedzialne za Diablo 2 Resurrected przestaje istnieć. To koniec pewnej ery

Vicarious Visions to studio, które przygotowało ostatnio bardzo udany remaster kultowego Diablo 2. Warto jednak wiedzieć, że jest to wyjątkowo doświadczony zespół deweloperski, który został założony w 1991 roku, a następnie - w 2005 roku, dołączył do Activision. W tym czasie Vicaroius Visions stworzyło m.in. serię gier Skylanders, a także mnóstwo remasterów i remake'ów. To właśnie z nich słynęło studio w ostatnich latach. Znakomite odświeżenia kultowych marek w postaci Crash Bandicoot N. Sane Trilogy i Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sprawiły, że zespół otrzymał angaż przy produkcji Diablo 2 Resurrected. Niestety, dziś już wiemy, że wskrzeszenie legendy będzie miało kolosalne znaczenie dla przyszłości studia.

Już wcześniej otrzymaliśmy wiadomość, że nowym właścicielem Vicarious Visions zostanie Blizzard Entertainment. Jak się jednak właśnie dowiedzieliśmy, studio nie będzie już działać pod własnym szyldem. Deweloperzy z Vicarious Visions poinformowali, że po ponad 30 latach kończą działalność w dotychczasowej formie i zostali całkowicie wchłonięci w struktury Blizzarda. Od dzisiaj nowa nazwa studia do Blizzard Albany. Przy okazji tego ogłoszenia, włodarze studia dodali, że będą od teraz całkowicie oddani tworzeniu gier od "Zamieci".

We've officially merged with Blizzard Entertainment. Our development team will remain in Albany, NY and fully dedicated to Blizzard games. We invite you to follow us @Blizzard_Ent