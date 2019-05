Stworzone dla twórców: laptopy Razer Blade Studio Edition

Nowe laptopy Razer Blade Studio Edition napędzają karty graficzne NVIDIA Quadro RTX 5000 - dla najbardziej wymagających twórców treści cyfrowych

Firma Razer ogłosiła dzisiaj premierę laptopów Blade Studio Edition, skierowanych do twórców i prosumentów. Na nową linię będą składać się ulepszone modele laptopów Razer Blade 15 i Razer Blade Pro 17 z najnowszymi procesorami graficznymi NVIDIA Quadro RTX. Laptopy wyposażono w ekrany o rozdzielczości 4K, pamięć RAM z możliwością rozbudowy do 32 GB oraz pamięć NVMe do 1 TB. Urządzenia wspierają sterowniki NVIDIA Studio Drivers zoptymalizowane pod kątem wydajnej pracy z aplikacjami kreatywnymi. Powierzchnię laptopów anodyzowano w kolorze Mercury White.

Brad Wildes, Senior Vice President Razera, odpowiedzialny za laptopy dla biznesu, powiedział: „Blade stały się ulubionymi urządzeniami osób pragnących bezkompromisowej wydajności i najwyższej jakości wzornictwa. Teraz, dzięki mocy procesorów graficznych NVIDIA Quadro, laptopy Blade Studio Edition przekroczą oczekiwania profesjonalnych twórców treści cyfrowych”.

Razer Blade 15 Studio Edition będzie dostępny z wyświetlaczem dotykowym OLED 4K , procesorem Intel Core i7-9750H oraz mobilną kartą graficzną NVIDIA Quadro RTX 5000. Olbrzymia moc przetwarzania NVIDIA Quadro oraz żywe kolory generowane przez ekran OLED sprawią, że Razer Blade 15 Studio Edition będziewyborem dla twórców, którzy są w nieustannym ruchu.

Razer Blade Pro 17 Studio Edition będzie zawierał serię premierowych podzespołów, w tym nowy ekran 4K 120Hz, procesor Intel Core i9-9880H oraz mobilny procesor graficzny NVIDIA Quadro RTX 5000. Te najważniejsze ulepszenia Razer Blade Pro 17 Studio Edition pozwolą mu rywalizować nawet z najbardziej wydajnymi stacjonarnymi stacjami roboczymi.

Twórcy przyzwyczajeni do pracy na tradycyjnych komputerach stacjonarnych mogą podłączyć laptopa Blade Studio Edition do zewnętrznej stacji graficznej Core X. Dzięki możliwości obsługi kart graficznych PCIe, takich jak NVIDIA Quadro RTX czy GeForce RTX, Razer Core X może znacznie przyspieszyć pracę i skrócić czas potrzebny na renderowanie. Aplikacje, pozwalające na obróbkę materiałów z wykorzystaniem dwóch kart graficznych (mobilnej i zewnętrznej), zapewniają użytkownikom jeszcze lepszą wydajność.

MadeWithBlade

Razer od dawna wspiera społeczność kreatywną, uruchamiając w 2016 roku Razer Music. Program ten zapewnił artystom potężne, ale przenośne rozwiązania do tworzenia muzyki. W 2018 r. firma wystartowała z kampanią MadeWithBlade, która wspiera artystów nie tylko w sferze muzyki, ale również na polu tworzenia gier, efektów wizualnych i innych.

- Połączenie kart graficznych NVIDIA Quadro i GeForce RTX z eleganckim wzornictwem Razera i wyświetlaczem do 4K sprawia, że Blade Studio to doskonałe laptopy do tworzenia treści cyfrowych - powiedział Jason Paul, dyrektor generalny ds. oprogramowania i technologii GeForce w NVIDIA. - Ray tracing (śledzenie promieni), sztuczna inteligencja oraz wsparcie dla wideo 6K to technologie, dzięki którym laptopy Blade RTX Studio uwolnią artystów od biurka i pozwolą im na tworzenie niesamowitych rzeczy bez względu na miejsce i czas.

Laptopy Studio Edition Blades będą dostępne w późniejszym okresie bieżącego roku. Oficjalne ceny oraz informacja o ich dostępności zostaną ogłoszone później.

Akcja MadeWithBlade ciągle się rozwija. W jej skład wchodzą obecnie artyści, tacy jak Murda Beatz, Sonny Digital i ODESZA Live Visual, a wielu innych wkrótce dołączy do programu. Więcej informacji na temat MadeWithBlade można znaleźć w tym miejscu.