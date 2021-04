Stworzono najbielszą farbę na świecie - ma więcej zastosowań niż sam wygląd

Naukowcom udało się opracować najbielszą farbę na świecie, która odbija aż 98% promieni słonecznych. Dzięki temu będzie mogła być wykorzystywania nie tylko do dekoracji.

Naukowcy z Purdue University w Stanach Zjednoczonych dokonali czegoś niezwykle ciekawego i to pod wieloma aspektami. Opracowali oni „najbielszą farbę na świecie”, której właściwości przekraczają wartości artystyczne, ale po kolei.

Główną różnicą, w stosunku do popularnych obecnie farb, jest zmiana dwutlenku tytanu na siarczan baru, który osiada zdolność odpychania ciepła od powierzchni, na którą jest nakładany. Tym sposobem, farba odbija aż 98% padającego światła, co sprawia, że jej odcień jest znacznie jaśniejszy, niż w przypadku dostępnych na rynki bieli.

Budynki, klimatyzacja i środowisko

Jednak nie kolor i jego odcień są w tym wypadku najważniejsze, ale szerokie możliwości zastosowania. Jakie? Choćby termiczne, które przekładają się także pozytywnie na całe środowisko. W wypadku większych miast oraz dużych gabarytów, budynki różnego rodzaju bardzo szybko nagrzewają się, a także długo utrzymują temperaturę. Przez to właśnie, budynki takie zmieniają się w tzw. wyspy ciepła.

W efekcie, szczególnie w okresie letnim, bywa w nich niezwykle gorąco, a ich mieszkańcy zmuszeni są dla większego komfortu stosować urządzenia do klimatyzacji. Tez z kolei nie są tanie same w sobie, a ich eksploatacja znacznie zwiększa rachunki za prąd. Co więcej, emitują one znaczne ilości szkodliwego dwutlenku węgla do atmosfery, przez co negatywnie wpływają na środowisko.

Najbielsza farba na świecie, jako sposób na dotychczasowe problemy

Co jednak do tego wszystkiego ma nowa, bielsza farba? Konkretnie to, iż dzięki odbijaniu niemal całego skierowanego w jej stronę światła, z powodzeniem będzie niwelować efekt zagrzewania się budynków, których dachy będą nią pokryte.

Dzięki temu, w obiektach tych będzie chłodniej i przyjemniej, a zamieszkujący w nich ludzie nie będą potrzebować klimatyzacji. W ten prosty sposób ich rachunki będą niższe, do atmosfery nie będzie emitowana tak duża ilość CO2, a rozpowszechnienie tego rozwiązania na szeroką skalę może nawet pomóc nieco zahamować globalne ocieplenie. Najprościej więc rzecz ujmując – rozwiązanie korzystne dla wszystkich stron.

