Stworzono najmocniejsze szkło na świecie! Twardsze niż diamient

Wynaleziony przez naukowców materiał może być wykorzystany m.in. do stworzenia mocniejszego szkła kuloodpornego.

Diament, jeden z najtwardszych znanych materiałów, może ciąć szkło czy inne tworzywa. Tymczasem naukowcy z Chin stworzyli rodzaj szkła, który może zarysować diament.

Wynaleziony materiał o obecnej nazwie AM-III ma żółtawy odcień i jest wykonany wyłącznie z węgla. Posiada twardość Vickersa 113 GPa, co przy twardości naturalnego diamentu (od 50 do 70 GPa na sklai) jest przełomowym wynikiem.

Chociaż od masowej produkcji dzieli go wiele lat, materiał będzie miał z pewnością szerokie zastosowanie. Możliwe jest jego wykorzystanie do stworzenia szkła kuloodpornego od 20 do 100 razy mocniejszego niż obecnie wykorzystywane. Ma również potencjalne zastosowanie w branży technologicznej, w tym w budowie niezwykle wytrzymałych paneli słonecznych, zdolnych znieść duży grad i inne uderzenia. To półprzewodnik prawie tak wydajny jak krzem.

Oglądany pod mikroskopem materiał ma nieuporządkowaną strukturę podobną do kryształu. Naukowcy twierdzą, że zawiera największą ilość atomów i molekuł w porównaniu z innymi materiałami, z którymi eksperymentowali.

