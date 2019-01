Styczniowa wyprzedaż w Microsoft - nawet do 40% taniej!

Microsoft rozpoczął wczoraj styczniową wyprzedaż. Co można nabyć taniej i o ile? Sprawdzamy!

Microsoft Surface Pro 6

Microsoft Surface Pro 6 to nowy przedstawiciel znanej linii. Podobnie jak i poprzednicy, może służyć za laptop, tablet lub studio. Jest wyposażony w wyświetlacz PixelSense o przekątnej 12,3” i rozdzielczości 2736 x 1824 (267 PPI), współczynniku proporcji 3:2 i z 10 punktami dotykowymi. W zależności od wybranego wariantu urządzenia, pod obudową znajduje się procesor Intel Core i5-8250U lub Intel Core i7-8650U, mający do wykorzystania 8 lub 16 GB RAM. Dysk SSD dostępny jest w opcjach 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Cena za Microsoft Surface Pro 6 różni się w zależności od wybranej konfiguracji. Podstawowo jest to 4 699,00 zł. Kliknij, aby ustalić swoją konfigurację i nabyć urządzenie!

Microsoft Surface Laptop 2

Microsoft Surface Laptop 2 to model z interaktywnym ekranem dotykowym, umożliwiającym pisanie i rysowanie bezpośrednio na wyświetlaczu PixelSense o przekątnej 13,5 cala. Zastosowano tu procesor Intel Core, a w zalezności od wariantu będzie to przedstawiciel linii i5 lub i7. W obu przypadkach za grafikę odpowiada zintegrowany chipset Intel UHD Graphics 620. Na dane przeznaczony został dysk SSD - do wyboru 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Całość działa pod kontrolą systemu Windows 10 Home.

Cena za Microsoft Surface Laptop 2 różni się w zależności od wybranej konfiguracji. Podstawowo jest to 5 199,00 zł. Kliknij, aby ustalić swoją konfigurację i nabyć urządzenie!

Co jeszcze? Szeroka oferta obejmuje między innymi tańsze o 300 złotych konsole Xbox One, a także Surface pierwsze generacji nawet 2100 zł taniej! Kliknij tutaj i przejdź na stronę styczniowej promocji! Będzie trwała do 31 stycznia b.r.