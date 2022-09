Styl PROSTO. na Twoim Flipie 4. Polska marka streetwearowa przygotowała dodatki do Galaxy Z Flip 4

Czy najmodniejszy telefon może być jeszcze bardziej stylowy? Jak najbardziej, gdy postara się o to PROSTO. Polski brand streetwearowy rozpoczął współpracę z Samsungiem nad akcesoriami dla Galaxy Z Flipa 4.

Galaxy Flip 4 to nie tylko świetny flagowiec z niezłą specyfikacją i interesującym, składanym ekranem. Jest to też po prostu dobrze wyglądający telefon, który wiele osób może chcieć kupić ze względu na jego walory estetyczne. Pokazuje to między innymi Bespoke Edition, w której sami możemy wybrać kolory poszczególnych części tego telefonu. Jednak teraz, dzięki znanej polskiej marce, Samsung idzie o krok dalej.

Już teraz, producent Flipa 4 wraz z jedną z najbardziej znanych marek streetwerowych w Polsce - PROSTO. - przygotował limitowaną edycję akcesoriów do swojego składanego flagowca. Akcesoria te mają pomóc nam w spersonalizowaniu swojego telefonu, dodaniu mu indywidualnego smaku i pokazaniu swoich własnych upodobań.

Zobacz również:

Fot. Samsung

Co ciekawe, akcesoria od PROSTO. są zupełnie darmowe. Promocja ta jest bardzo ciekawa. Wystarcz, że kupimy silikonowe etui Clean Cover z pierścieniem, pasujące do Galaxy Z Flip 4. Jeśli zrobimy to w czasie trwania tej oferty, nasze zamówienie otrzymamy wraz z zestawem akcesoriów PRO. PACK od PROSTO. - to wszystko bez dodatkowych opłat!

Co z kolei możemy znaleźć w tym PRO. PACKu? Firma przygotowała dla nas dwa rodzaje akcesoriów. Są to, po pierwsze, pięć wkładek do etui, dzięki którym zmienimy jego kolory i dodamy do niego trochę naszego indywidualnego stylu. Po drugie, dostaniemy też pięć arkuszy z naklejkami do personalizacji etui (albo jakiejkolwiek innej powierzchni). Połączenie tych dwóch rodzajów akcesoriów sprawi, że z łatwością dostosujemy wygląd swojego opakowania na telefon do siebie. Dodatkowo, kupując sam case na telefon, zapewnimy mu też trochę więcej ochrony.