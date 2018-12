Subnautica - gra warta 90 PLN za darmo!

Epic Games uruchomiło swój sklep w tym tygodniu, zaś aby zachęcić ludzi do korzystania z niego, udostępnia za darmo grę Subnautica - która normalnie kosztuje niemal 90 zł.

Otwierając swój sklep, Epic Games chce uniezależnić się od Steam, tworząc dla niego konkurencję - kolejną obok Origin czy uPlay. Subnautica to tylko początek rozdawnictwa - co dwa tygodnie ma być udostępniany za darmo kolejny tytuł. Początek jest mocny - zdaniem wielu dziennikarzy oraz recenzentów, Subnautica to jedna z najlepszych gier 2018 roku. A o co w niej chodzi? Pozwolę sobie zacytować opis z - nomen omen - Steam:

Subnautica to gra przygodowa, osadzona na obcej, oceanicznej planecie. Czeka na ciebie ogromny, otwarty świat pełen cudów i niebezpieczeństw! Rozbijasz się na obcej, wodnej planecie, a jedyna droga prowadzi w dół. Oceany Subnautiki są bardzo zróżnicowane - od pełnych słońca, płytkich raf koralowych, poprzez zdradliwe, głębokie rowy oceaniczne, pola lawy, aż po podwodne rzeki rozświetlone bioluminescencją. Zarządzaj zasobami powietrza podczas eksplorowania lasów wodorostów, wyżyn, raf oraz pokręconych systemów jaskiń. Woda tętni życiem: część jest pomocna, ale większość - niebezpieczna. Po twardym lądowaniu twojej Kapsuły Ratunkowej zegar zaczyna odliczanie. Znajdź źródła wody pitnej i jedzenia, zadbaj o rozwój ekwipunku niezbędnego do eksploracji. Zbieraj zasoby z otaczającego cię oceanu. Twórz noże, źródła światła, sprzęt do nurkowania, a także skutery podwodne. Zapuszczaj się głębiej i dalej, aby znajdować rzadsze zasoby, które pozwalają na tworzenie bardziej zaawansowanych przedmiotów.

Jak wejść w posiadanie tego tytułu? Przede wszystkim wejść na jego stronę. Na plus wypada policzyć częściowe spolszczenie interfejsu. Zakładamy konto, kierując się wskazówkami, a potem trzeba pobrać Epic Games Launcher (plik .msi, 32 MB, antywirus może alarmować - jest to fałszywy alarm). Następnie należy kliknąć Zainstaluj i wskazać miejsce na dysku twardym, gdzie trafią pliki gry. Ich waga to 6,39 GB, więc będzie trzeba trochę poczekać. Postęp pobierania można śledzić dzięki okienku - tak też będzie z innymi produkcjami, zarówno płatnymi, jak i darmowymi.

Na koniec wypada wspomnieć o wymaganiach tej produkcji. Minimalne to: 64-bitowy Windows Vista SP2 lub nowszy, procesor Intel Haswell (2 rdzenie, 4 wątki) 2,5 GHz, 4 GB RAM, grafika Intel HD 4600. Jeśli chcemy skorzystać z wszystkich możliwości, wówczas potrzebny 4-rdzeniowy procesor z taktowaniem 3,2 GHz, 8 GB RAM, karta grafiki Nvidia GTX 550 Ti lub inna z co najmniej 2GB VRAM. W obu przypadkach ta produkcja zajmuje po instalacji 20 GB miejsca na dysku twardym.