Subskrypcja PlayStation Plus tańsza o 50%!

Sony Interactive Entertainment ogłasza atrakcyjną promocję dla osób, które zdecydują się na subskrypcję PlayStation Plus. Zniżka 50% będzie obowiązywać od dziś do 31 stycznia!

Miesięczna subskrypcja PlayStation Plus kosztuje w ramach promocji tylko 18,50 PLN zamiast 37 PLN. Umożliwia nie tylko granie online, ale również możliwość korzystania z udostępnionych za darmo produkcji oraz wykorzystanie rabatów w programie PlayStation Plus Rewards. Można ją nabyć dzięki PlayStation Store - i warto się skusić, ponieważ w ramach abonamentu zyskuje się dostęp do dwóch oryginalnych tytułów Uncharted: Kolekcja Nathana Drake'a oraz Goat Simulator. W pierwszej gracz ma okazję posmakować życia a la Indiana Jones, towarzysząc Nathanowi Drake w przygodach w różnych punktach globu. W zestawie trzy tytuły: Uncharted: Fortuna Drake’a, Uncharted 2: Pośród złodziei oraz Uncharted 3: Oszustwo Drake’a.

Goat Simulator to z kolei „najnowocześniejsza technologia symulacji kozy”. Mamy tu szaloną zabawę, w trakcie której możemy demolować, niszczyć, nokautować ludzi, a w miarę odkrywania kolejnych tajemnic świata koza może zmieniać się w inne różne stworzenia, w tym w... walenia. PlayStation Plus oferuje dwa tytuły co miesiąc - więc w lutym dojdą nowe, ciekawe pozycje. Po skończeniu promocji można nabyć subskrypcję w trzech wersjach: 1 miesiąc - 37 PLN, 3 miesiące - 100 PLN i 12 miesięcy - 240 PLN.