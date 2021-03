Subverse - erotyczna gra lepsza od Cyberpunk 2077 i Outriders

Subverse - debiutanckie dzieło Studio FOW, wskoczyło na listę najbardziej dochodowych produkcji na platformie Steam, pozostawiając w tyle takie tytuły jak Cyberpunk 2077 czy Outriders.

Valve udostępniło listę najbardziej dochodowych gier platformy Steam z ubiegłego tygodnia. Pozycję lidera obronił przebój ostatnich miesięcy, survival Valheim. Jednak znacznie ciekawiej prezentują się kolejne pozycje. W top 10 ponownie pojawiły się produkcje studia CD Projekt RED - Wiedźmin 3: Dziki Gon i Cyberpunk 2077. Co ciekawe, to przygody Geralta pozwoliły zarobić polskiemu zespołowi więcej pieniędzy. Cóż, może zmiany, które przyniesie ze sobą patch 1.2 pozwolą Cyberpunkowi na powrót w glorii i chwale.

Na piątym miejscu pojawiła się jeszcze jedna rodzima produkcja - Outriders od People Can Fly, która zadebiutuje już w najbliższy czwartek - 1 kwietnia.

Wszystkie te wysokobudżetowe tytuły musiały jednak w minionym tygodniu uznać wyższość wyjątkowej produkcji, jaką jest Subverse. Produkcja stworzona prze Studio FOW zajęła drugie miejsce na liście najbardziej dochodowych tytułów ubiegłego tygodnia, a udało się to jej osiągnąć w niespełna trzy dni (zadebiutowała bowiem dopiero piątek - 26 marca).

Subverse to gatunkowy miszmasz, w którym odnajdziemy elementy RPG, visual novel, shoot'em up a nawet taktycznej strategii turowej. Wszystko to zostało jednak okraszone pokaźną ilością erotyki, a nawet pornografii. W odróżnieniu od większości gier tego typu, debiutanckie studio FOW postanowiło przygotować rozbudowaną produkcję, której każdy element będzie się bronił.

Dodatkowo własne uniwersum i oryginalna historia - będąca w dużej mierze parodią najpopularniejszych gier z gatunku - sprawiły, że Subverse podbiło "serca" graczy na całym świece.

Valheim Subverse Valve Index VR Kit Half-Life: Alyx Outriders Grand Theft Auto 5 It Takes Two Counter-Strike: GO - Operation Broken Fang Wiedźmin 3: Dziki Gon Cyberpunk 2077

Jeśli chcecie się na "własnej skórze" przekonać, w czym tkwi fenomen Subverse, to grę możecie obecnie kupić na Steam w atrakcyjnej cenie - 107,99 zł.

