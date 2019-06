Sufrace – aż 40% taniej, a wraz z nim liczne bonusy!

Jeśli chcesz nabyć laptopa, który pozwoli ci zarówno na pracę, jak i rozrywkę, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – Surface 1. generacji jest dostępny aż o 40% taniej! A oprócz oszczędności na zakupie możesz zyskać dodatkowe zniżki!

Surface – wyświetlacz pełen życia

Stworzony przez Microsoft laptop Surface został zaprojektowany jako urządzenie, które ma sprawdzić się na wielu polach zastosowania. Wyświetlacz dotykowy PixelSense o przekątnej 13,5" pokazuje obraz w wysokiej rozdzielczości 2256 x 1504 pikseli, co daje ostrość gwarantującą doskonałą widoczność nawet najmniejszego detalu na ekranie oraz realistyczne nasycenie kolorów. 10-punktowy wielodotyk gwarantuje sprawną obsługę zarówno aplikacji, jak i stron internetowych, a wypełniający całą przestrzeń ekran i bardzo cienka ramka sprawiają, że masz teraz więcej miejsca do pracy nad swoimi pomysłami.

Wydajne podzespoły , które możesz wybierać

Surface możesz osobiście skonfigurować, Wszystkie dostępne opcje to wyłącznie wydajne podzespoły, co przekłada się na płynna pracę zarówno systemu operacyjnego, jak i programów. Jednostką centralną może być jeden z najmocniejszych procesorów Intel – Core i5 lub i7, zasilany przez 4, 8 lub nawet 16GB pamięci RAM. W połączeniu z dyskiem SSD (dostępne pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB lub 1 TB) gwarantuje to szybkość działania nawet przy kilku otwartych aplikacjach jednocześnie. Dlatego laptop doskonale nadaje się zarówno do zastosowań rozrywkowych, jak i pracy. Za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami odpowiada transmiter Bluetooth 4.0, umożliwiający komunikacje na odległość nawet do 10 metrów, a stabilne i szybkie połączenie z internetem umożliwia karta Wi-fi 802.11ac.

Atrakcyjna obudowa także ma znaczenie!

Surface został dopracowany w każdym szczególe, co dotyczy również aluminiowej obudowy, która ma przyjemną w dotyku, stylową obudowę. Klawiatura została pokryta materiałem Alcantara i jest impregnowana specjalną powłoką poliuretanową, dzięki czemu cechuje ją odporność na rozlanie płynów. Całe urządzenie waży zaledwie 1,25 kg, a jego bateria umożliwia pracę przez nawet 14,5 godziny! Dlatego nawet podczas dłuższej podróży możesz swobodnie korzystać z Surface bez obawy o rozładowanie akumulatora.

Surface – najlepszy moment na zakup jest właśnie TERAZ!

Dlaczego właśnie teraz warto kupić Surface? Odpowiedź jest prosta – możesz zaoszczędzić nawet KILKA TYSIĘCY złotych, ponieważ trwa promocja, w której cena została obniżona aż o 40%! Dzięki temu nabywasz świetny sprzęt taniej! Ale na tym nie koniec atrakcji – przy zakupie w ramach promocji otrzymujesz 90 zł zniżki na Office 365 – najpopularniejszy pakiet biurowy świata, który znacznie zwiększy efektywność Twojej pracy i pozwoli na dzielenie się nią z wybranymi przez Ciebie osobami. A do tego dostaniesz 1TB miejsca w OneDrive – takie archiwum pozwoli Ci odciążyć dysk i upewni, że twoje pliki nigdy nie znikną!

Lecz… to nie wszystko! Laptop Surface możesz wyposażyć w dodatkowe akcesoria, które znacznie zwiększą komfort z jego codziennego użytkowania. Nie są one wliczone w cenę promocyjna Surface, ponieważ… mają własną promocję! Przy zakupie laptopa dostajesz 15% zniżki na myszki, stacje dokujące, pióro Surface, a także sprzęt, który możesz wykorzystać i bez niego – wysokiej klasy słuchawki Bowers&Wilkins, adapter USB – USB C czy eleganckie etui lub torbę.

Laptop Surface w promocji to wyłącznie korzyści. Bez sztuczek, zastrzeżeń drobnym druczkiem czy innych nieprzyjemnych niespodzianek. Po prostu – kupujesz to, co najlepsze i płacisz taniej! Nie wahaj się – czas promocji jest ograniczony!

Kup Surface już dzisiaj!

Surface Pro 6 w wersji i5/8/128

Cena: 3799zł. Oszczędź 700zł

Kliknij tutaj, aby skorzystać z oferty i dokonać zakupu

Surface Pro z procesorem CoreM lub Intel Core i5 i klawiaturą

Cena: już od 2999zł. Oszczędź nawet 1649zł!

Kliknij tutaj, aby skorzystać z oferty i dokonać zakupu

Surface Laptop

Zniżka do 30%!

Kliknij tutaj, aby skorzystać z oferty i dokonać zakupu