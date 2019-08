Sukces Autopay - 100 tys. klientów, tysiące przejazdów dziennie

Ponad 100 tys. klientów korzysta już z Autopay, aplikacji umożliwiającej automatyczne płatności za przejazd autostradą. Na AmberOne Autostradzie A1 prowadzącej nad polskie morze średnio 8-9 proc. przejazdów dziennie opłacanych jest za pośrednictwem Autopay.

Aplikacja Autopay, opracowana przez spółkę Blue Media, umożliwia automatyczne płatności za przejazd płatnymi odcinkami autostrady. Od czerwca 2019 r. system Autopay działa na wszystkich miejscach poboru opłat na AmberOne Autostradzie A1 od Gdańska do Torunia w obu kierunkach, a od połowy lipca na Autostradzie A4 na odcinku Katowice-Kraków. Na autostradzie prowadzącej nad polskie morze już średnio 8-9 proc. transakcji dziennie opłacanych jest za pośrednictwem Autopay. Z kolei w ciągu dwóch pierwszych tygodni funkcjonowania Autopay na A4 odnotowano ponad 25 tys. przejazdów, co stanowi ok. 1,6 proc. wszystkich transakcji za przejazd tym odcinkiem autostrady.

Aby przejechać autostradą bez potrzeby zatrzymywania się przy bramkach, należy zainstalować w telefonie bezpłatną aplikację Autopay. Następnie użytkownik powinien założyć w niej swoje konto i dodać swój pojazd oraz kartę płatniczą (debetową lub kredytową), z której środki za przejazd będą pobierane automatycznie. Podczas podróży nie trzeba uruchamiać aplikacji, ani nawet mieć przy sobie telefonu, na który została pobrana aplikacja. Dzięki kamerom przy bramce system automatycznie zidentyfikuje numer rejestracyjny pojazdu i podniesie szlaban (tzw. videotolling). Opłata również pobierana jest automatycznie po zakończonym przejeździe.

- Wygoda płatności i oszczędność czasu jest fundamentem naszej usługi Autopay. Nie chodzi wyłącznie o skrócenie czasu podróży o kilka-kilkanaście minut spędzonych na oczekiwaniu w kolejce po pobór opłaty. To również kilka minut zbędnej emisji spalin - zauważa Miłosz Kurzawski, szef Autopay w Blue Media. - Plany rozwoju Autopay mamy ambitne. Nasze rozwiązanie zostało już zintegrowane z bankowością mobilną Banku Millennium. W przyszłości usługa Autopay zostanie rozszerzona także o kolejne rozwiązania automatyzujące płatności dla kierowców w obszarze przejazdów i parkowania - dodaje Miłosz Kurzawski.