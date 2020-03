Sukces Half-Life: Alyx może zadecydować o przyszłości gier VR

Sprzedaż Half-Life: Alyx może wpłynąć nie tylko na przyszłość serii, ale wysokobudżetowych gier VR w ogóle.

Half-Life: Alyx to wielki powrót kultowej serii FPS-ów. Dla wielu graczy jest to jednak słodko-gorzki powrót, bowiem w odróżnieniu od poprzednich odsłon cyklu, Alyx jest grą dedykowaną technologii VR. Obawy związane z platformą nie powstrzymały jednak graczy od masowego wykupywania gogli VR Valve Index, jak również samej gry. Jest to o tyle istotne, że zdaniem ekspertów, od sukcesu Half-Life: Alyx może zależeć przyszłość wysokobudżetowych gier VR.

Potwierdził to w jednym z ostatnich wywiadów projektant gry - Dario Casali, który przyznał, że choć jego zespół nie ma jeszcze pojęcia jak będzie wyglądać kolejna gra z uniwersum Half-Life, to decydujące w tej kwestii będzie ostateczne przyjęcie Alyx.

W tym momencie tak naprawdę nie wiemy, czym będzie kolejny gra Half-Life. Nie wiemy, czy będzie to kolejny tytuł VR. Nie wiemy też, czy będzie to tytuł inny niż VR. Najlepszą rzeczą, jaką możemy w tym momencie zrobić, jest ocena reakcji na ten produkt. Jak ludzie mogą się tym cieszyć? Ile osób możemy przyciągnąć do platform VR? Czy ludzie mówią, że VR jest teraz istotną częścią Half-Life? Naprawdę nie poznamy tych odpowiedzi, dopóki nie opublikujemy gry i nie zaczniemy słuchać. - Dario Casali, Valve

Wydaje się jednak, że, póki co, cyfry przemawiają za Alyx. Według najnowszych danych gra trafiła już do ponad 300 tysięcy graczy, co oznacza, że jest to największa tegoroczna premiera na platformie Steam. Produkcji Valve udało się tym samym wyprzedzić takie uznane marki, jak: Borderlands 3, Wolcen czy Metro: Exodus.

Dotychczasowe recenzje Half-Life: Alyx wskazują na to, że rynek gier VR może czekać w przyszłych latach prawdziwy boom, bowiem Valve pokazało, że można stworzyć wysokobudżetową produkcją najwyższej jakości. Średnia ocen gry w serwisie Metacritic wynosi obecnie 92, a większość dziennikarzy zgodnie twierdzi, że mamy do czynienia z wybitnym dziełem.

Half-Life: Alyx jest obecnie dostępne na goglach VR: Valve Index, HTC Vive, Windows Mixed Reality, Oculus Rift oraz Oculus Quest. Twórcy nie wykluczają, że gra może zawitać również na PlayStation 4 z PlayStation VR.

źródło: gamesradar.com