Sukces TikToka: 3 miliardy pobrań

Choć został zbanowany w dwóch potężnych pod względem ludności krajach, stał się jedną z najpopularniejszych aplikacji w dziejach ludzkości. Kto jeszcze może pochwalić się taką liczbą pobrań?

TikTok pojawił się we wrześniu 2016 roku, więc nie ma jeszcze pięciu lat, a już jest w elitarnym gronie aplikacji, które mogą pochwalić się ponad 2,5 mld pobrań. Ta elita składa się w chwili obecnej z pięciu członków. Nie licząc TikToka są to: Tinder, Netflix, YouTube oraz - praktycznie w naszym kraju nieznane - Tencent Video. Ilość pobrań TikToka to suma płynąca zarówno z Google Play Store, jak i AppStore. Co ciekawe, choć stworzyła go chińska firma ByteDance, w samych Chinach aplikacja jest... zakazana. To samo dotyczy Indii oraz Pakistanu. To w sumie eliminuje ponad 2 mld potencjalnych klientów. Ale w Chinach ByteDance odpowiedziało na zakaz, tworząc... klona swojej własnej aplikacji. Nazywa się Douyin i na rynku chińskim radzi sobie świetnie.

Gdy popularność TikToka wzrastała, pojawiły się jego podróbki i klony, tworzone przez firmy trzecie. Spośród konkurencji tylko dwie aplikacje mają szanse odbić mu użytkowników. Są to Kwai oraz Moj. Obie mają już ponad 100 mln pobrań w samych sklepie Google. Do dwóch miliardów oczywiście jeszcze długa droga, jednak start to solidny. A jeśli chodzi o samego TikToka, ByteDance nie zamierza osiadać na laurach. Zapowiada rozbudowanie ekosystemu dla twórców treści oraz wprowadzenie treści ekskluzywnych.

Źródło: Neowin