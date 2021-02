Sukces - łazik Perseverance wylądował na Marsie! Mamy pierwsze zdjęcie

Łazik kosmiczny Perseverance podszedł do lądowania na Marsie i osiągnął sukces. Manewr lądowania był niebezpieczny, ale przebiegł pomyślnie.

W dniu dzisiejszym mogliśmy być świadkami wyjątkowego na skalę światową wydarzenia. Łazik kosmiczny Perseverance, po siedmiu miesiącach podróży nie tylko dotarł na orbitę Marsa, ale też bezpiecznie wylądował na jego powierzchni. Wbrew groźnie brzmiącej nazwie - „ siedem minut grozy”, manewr lądowania przebiegł bez większych zakłóceń, a pojazd bezpiecznie dotarł na miejsce przeznaczenia, czyli na lądowisko w Kraterze Jezero. Miejsce nie jest przypadkowe, ponieważ niegdyś było ono wypełnione wodą i stanowiło jezioro, a głównym celem Perseverance będzie właśnie zbieranie danych na temat obecności wody na czerwonej planecie, składu geologicznego powierzchni planety i co za tym idzie – zbadania życia na Marsie. Konkretnie tego, czy takowe istniało i czy jego ślady zachowały się dostatecznie, aby ludzie mogli to zbadać.

Radość obsługi kontroli misji nie miała granic

Jak ujawniono w trakcie transmisji poprzedzającej lądowanie, łazik będzie zbierał i zabezpieczał próbki znalezione na Marsie. Następnie, w latach 2026-2029 NASA we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną wyślą na planetę pojazd, który odbierze te próbki i dostarczy je na Ziemię. Będzie to pierwsza misja na Marca, której ostatnim etapem będzie powrót na naszą planetę.

Wzruszającym momentem, niedługo przed lądowaniem, była też przemowa prowadzącego misję do całej ekipy obsługującej to przedsięwzięcie i podziękowania złożone za ich wysiłki. Trzeba przyznać, że wszyscy przemawiający w tym momencie brzmieli nie tylko na przejętych, ale także na wzruszonych. Musimy bowiem pamiętać, że ludzie ci pracowali nad tą misją już od wielu lat, a ten wyjątkowy moment był jej ukoronowanie i swoistym „być albo nie być”, ponieważ było aż 40% szans na to, że manewr lądowania zakończy się niepowodzeniem. Na szczęście, tak się nie stało, a Perseverence znalazł się już na Marsie czyli tam, gdzie jego miejsce.

Pierwsze zdjęcie Marsa od Perseverance

Zdjęcie zrobione przez łazik na powierzchni Marsa

Łazik Perseverance przesłał pierwsze zdjęcie z powierzchni Marsa. Jest to też pierwsza fotografia wykonana na Marsie w miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się woda. Trzeba przyznać, że zdjęcie jest efektowne.