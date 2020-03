Sukces polskich naukowców w zakresie diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2

Małopolskie Centrum Biotechnologii wraz ze spółką SensDx, może pochwalić się dużym sukcesem. Zespołowi prof. Krzysztofa Pyrcia udało się poczynić fundamentalny krok w kierunku stworzenia ultra szybkiego testu diagnostycznego, dzięki któremu będzie można przeprowadzić badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w warunkach poza laboratoryjnych.

Odkrycie sprawi, że w niedalekiej przyszłości możliwa będzie szybsza identyfikacja osób zarażonych i skuteczniejsze działania, szczególnie w dużych skupiskach ludzkich takich jak porty lotnicze czy też stacje kolejowe.

Na ten moment naukowcom udało się wyselekcjonować białka charakterystyczne dla CoV-2. Teraz czeka ich m. in. określenie jakie cząstki będą w stanie reagować tylko z tymi białkami.

Jak powiedział prof. Pyrć „Zrobimy wszystko, żeby ten test był jak najszybciej dostępny, ale to musi być również wiarygodne i działać w stu procentach”.

Spółka SensDx jest znana z opracowania serii testów bazujących na sensorach bioelektrycznych – częściowo już zatwierdzonych przez Unię Europejską. Natomiast same badania są finansowane m. in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przekazało na ten cel ok. 25 mln złotych.

Zainteresowani tematyką koronawirusa mogą odwiedzić oficjalną stronę informacyjną.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Beata Kołodziej

Koronawirus w natarciu: sprawdź ceny termometrów bezdotykowych