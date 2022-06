Sukcesja – sezon 4. Fabuła, obsada, data premiery. Wszystko, co wiemy o serialu HBO

Właśnie ruszyła produkcja 4 sezonu przebojowego serialu o dysfunkcyjnej rodzinie Royów. Sprawdzamy, co nas czeka w kolejnej odsłonie Sukcesji od platformy HBO.

Spis treści

Sukcesja – najważniejsze informacje

Serial HBO opowiada o bogatej, wpływowej i patologicznej rodzinie Royów, potentatów medialnych. Logan Roy (Brian Cox) to głowa rodziny i założyciel biznesu, który wyniósł go na szczyty. Przebiegły, cyniczny i bezwzględny budzi podziw i przerażenie wśród współpracowników, rywali i własnej rodziny. Gdy Logan podejmuje decyzję o ustąpieniu ze stanowiska CEO firmy, żyjące w jego cieniu dzieci dostrzegają szansę na awans. Czy władzę obejmie najstarszy Connor (Alan Ruck), niezrównoważony Kendall (Jeremy Strong), niedojrzały Roman (Kieran Culkin), czy ambitna Siobhan (Sarah Snook)? A może inny członek tej dysfunkcyjnej familii?

Tytuł: Sukcesja

Sukcesja Twórcy: dramat, czarna komedia

dramat, czarna komedia Gatunek: Jesse Armstrong

Jesse Armstrong Liczba potwierdzonych sezonów: 3

3 Liczba odcinków: 29

29 Czas emisji: 2018-obecnie

2018-obecnie Kraj produkcji: USA

Sezon 1

Logan Roy przygotowuje się do ustąpienia z funkcji CEO medialnego konglomeratu Waystar RoyCo. Jego stanowisko ma objąć jeden ze starszych synów, Kendall. W ostatniej chwili Logan zmienia zdanie, wstrząsając całą rodziną. Wkrótce potem przechodzi udar, a jego dzieci rozpoczynają walkę o władzę w firmie. Do rozgrywki dołącza chłopak Siobhan, Tom (Matthew Macfadyen), odklejony od rzeczywistości kuzyn Greg (Nicholas Braun) oraz trzecia żona Logana, Marcia (Hiam Abbass). W międzyczasie Siobhan stara się robić karierę polityczną, Kendall dostaje informacje o gigantycznym długu firmy, a Tom próbuje ukryć seks-aferę, która mogłaby pogrążyć korporację. Shiv i Tom biorą ślub. Głosowanie nad wotum nieufności dla Logana upada, a Kendall pogrąża się w alkoholu i narkotykach, po czym powoduje wypadek samochodowy.

Zobacz również:

Sezon 2

Logan pomaga Kendallowi zatuszować wypadek i wysyła syna do luksusowego centrum odwykowego. Szybko jednak sprowadza go z powrotem. Royowie toczą walkę o zachowanie kontroli nad firmą. Logan oferuje Tomowi fotel prezesa Global Broadcast News, a Shiobhan stanowisko CEO w Waystar RoyCo. – jednak Shiv nie do końca wierzy w jego zapewnienia i chce kontynuować karierę polityczną. Connor postanawia wystartować w wyścigu prezydenckim. Kendall coraz bardziej pogrąża się w uzależnieniach, stając się jednocześnie marionetką w rękach ojca. Logan przejmuje firmę-rywala należącą do rodziny Pierce'ów. Tymczasem wyciekają informacje o skandalu na firmowych rejsach, a Logan skłania Kendalla do wzięcia winy na siebie. W ostatniej chwili Ken wycofuje się z układu i przekazuje mediom dokumenty obciążające ojca.

Sezon 3

Po konferencji Kendalla Logan podejmuje decyzję o ucieczce do Bośni, która nie ma umowy ekstradycyjnej z USA. Stanowisko CEO czasowo przejmuje Gerri. Kendall próbuje przejąć władzę w Waystar RoyCo. Logan wraca do USA i mianuje Shiv prezeską operacji krajowych. Jeden z udziałowców, Josh Aaronson (Adrien Brody), żąda spotkania z Loganem i Kendallem, chcąc przekonać się, dokąd zmierza ich konflikt. Śledztwo w sprawie Waystar RoyCo. zaczyna słabnąć, a Kendall nie ma wystarczających dowodów, by obciążyć Logana. Mimo sprzeciwu Shiv, w nadchodzących wyborach prezydenckich Logan decyduje się poprzeć ultraprawicowego polityka Jeryda Menckena. Kendall wyprawia gigantyczną imprezę z okazji 40. urodzin. Tom ma dość otwartego związku z Shiv i jej rozwijającej się kariery.

Logan spotyka się z Lukasem Matssonem (Alexander Skarsgard), CEO streamingowego giganta GoJo. Dobijają targu: GoJo zakupi Waystar RoyCo., a Matsson zostanie CEO konglomeratu. Kendall przechodzi załamanie nerwowe i opowiada Romanowi i Shiv o wypadku. Cała trójka postanawia przeszkodzić Loganowi w sprzedaży firmy, powołując się na prawo weta zawarte w umowie rozwodowej Logana i ich matki. Rodzeństwo konfrontuje się z ojcem, ale okazuje się, że on i Caroline zdążyli renegocjować umowę – Logan odsuwa Kendalla, Romana i Shiv od firmy.

Sezon 4

Po dotkliwej klęsce, którą rodzeństwo poniosło w 3 sezonie Sukcesji, 4 sezon zapowiada się na ciężką batalię o wpływy. Wydaje się, że mosty między rodzeństwem a ojcem zostały doszczętnie spalone. Ważnym wątkiem będzie na pewno relacja Shiv i Toma, która zdradził Loganowi plany rodzeństwa – czy to oznacza, że ich małżeństwo się zakończy, czy raczej będą kontynuowali swój pasywno-agresywny związek? Niemniej ważne są losy doszczętnie załamanego i tonącego w uzależnieniach Kendalla. Jaką ścieżkę obierze Roman? Czy rodzeństwu uda się utrzymać sojusz? Jak na tym wszystkim wyjdzie Greg, czarny koń serialu?

W oficjalnym opisie 4 sezonu opublikowanym przez HBO możemy przeczytać:

Sprzedaż konglomeratu medialnego Waystar Royco wizjonerowi technologicznemu Lukasowi Matssonowi jest coraz bliżej. Perspektywa tej szokującej sprzedaży wywołuje niepokój egzystencjalny i podziały rodzinne wśród Royów, którzy próbują przewidzieć, jak będzie wyglądało ich życie po sfinalizowaniu transakcji. Wywiązuje się walka o władzę, a rodzina zastanawia się nad przyszłością, w której ich kulturowa i polityczna rola jest poważnie ograniczona.

Według Briana Coxa wciąż możemy się sporo spodziewać po Loganie, nawet jeśli nie będzie już CEO swoje firmy. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter aktor powiedział:

[Rodzeństwo Royów] od czasu do czasu skreśla Logana; zawsze stawiają mu przeszkody(...). Zawsze próbują go w jakiś sposób zamrozić – scenarzyści zresztą tak samo – ale Logan jest żywiołem natury. On po prostu idzie dalej. To człowiek z niesamowitymi rezerwami. Wie, jak przetrwać – robił to przez całe życie (...).

Data premiery

Data premiery 4 sezonu Sukcesji nie jest jeszcze znana.

Obsada

W czwartym sezonie serialu m.in. powróci:

Brian Cox – Logan

– Logan Jeremy Strong – Kendall

– Kendall Sarah Snook – Siobhan (Shiv)

– Siobhan (Shiv) Kieran Culkin – Roman

– Roman Alan Ruck – Connor

– Connor Nicholas Braun – Greg

– Greg Matthew Macfadyen – Tom

– Tom J. Smith-Cameron – Gerri

– Gerri Peter Friedman – Francis

– Francis David Rasche – Karl

– Karl Hiam Abbass – Marcia

– Marcia Justine Lupe – Willa

Nie jest na razie pewne, czy w 4 sezonie Sukcesji ponownie zobaczymy Alexandra Skarsgarda, ale jest to bardzo prawdopodobne.

Zobacz również: Westworld 4 – kiedy nowe odcinki na HBO Max? Jak oglądać serial?