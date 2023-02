Sukcesja, sezon 4. – kiedy premiera na HBO Max? Trailer, obsada i fabuła serialu o rodzinie Royów

Szalona i obrzydliwie bogata rodzina Royów już wkrótce ponownie zawita do HBO Max. Kiedy można spodziewać się 4. sezonu serialu? Jak dalej potoczą się losy Logana, Kendalla, Romana, Shiv, Connora, Grega i Toma? Kto jest ich przyjacielem, a kto wrogiem?

Sukcesja – najważniejsze informacje

Tytuł: Sukcesja

Sukcesja Twórcy: dramat, czarna komedia

dramat, czarna komedia Gatunek: Jesse Armstrong

Jesse Armstrong Liczba potwierdzonych sezonów: 3

3 Liczba dostępnych odcinków: 29

29 Czas emisji: 2018-obecnie

2018-obecnie Kraj produkcji: USA

Serial HBO opowiada o bogatej i wpływowej rodzinie Royów, potentatów medialnych. Logan Roy (Brian Cox) to głowa rodziny i założyciel medialnego biznesu. Przebiegły, cyniczny i bezwzględny budzi podziw i przerażenie wśród współpracowników, rywali i własnej rodziny. Gdy Logan podejmuje decyzję o ustąpieniu ze stanowiska CEO firmy, żyjące w jego cieniu dzieci dostrzegają szansę na awans. Czy władzę obejmie najstarszy Connor (Alan Ruck), niezrównoważony Kendall (Jeremy Strong), niedojrzały Roman (Kieran Culkin), czy ambitna Siobhan (Sarah Snook)?

Logan Roy, fot. HBO Connor Roy, fot. HBO Kendall Roy, fot. HBO Shiv Roy, fot. HBO Roman Roy, fot. HBO Tom Wambsgans, fot. HBO Greg Hirsch, fot. HBO

Sezon 1.

Logan Roy przygotowuje się do ustąpienia z funkcji CEO medialnego konglomeratu Waystar RoyCo. Jego stanowisko ma objąć jeden ze starszych synów, Kendall. W ostatniej chwili Logan zmienia zdanie, wstrząsając całą rodziną. Wkrótce potem przechodzi udar, a jego dzieci rozpoczynają walkę o władzę w firmie. Do rozgrywki dołącza chłopak Siobhan, Tom (Matthew Macfadyen), kuzyn Greg (Nicholas Braun) oraz trzecia żona Logana, Marcia (Hiam Abbass). W międzyczasie Siobhan stara się robić karierę polityczną, Kendall dostaje informacje o gigantycznym długu firmy, a Tom próbuje ukryć seks-aferę, która mogłaby pogrążyć korporację. Shiv i Tom biorą ślub. Głosowanie nad wotum nieufności dla Logana upada, a Kendall pogrąża się w alkoholu i narkotykach, po czym powoduje wypadek samochodowy.

Sezon 2.

Logan pomaga Kendallowi zatuszować wypadek i wysyła go do luksusowego centrum odwykowego. Szybko jednak sprowadza go z powrotem. Royowie toczą walkę o zachowanie kontroli nad firmą. Logan oferuje Tomowi fotel prezesa Global Broadcast News, a Shiobhan stanowisko CEO w Waystar RoyCo. Connor postanawia wystartować w wyścigu prezydenckim. Kendall coraz bardziej pogrąża się w uzależnieniach, stając się jednocześnie marionetką w rękach ojca. Logan przejmuje firmę-rywala należącą do rodziny Pierce'ów. Tymczasem wyciekają informacje o seks-skandalu, a Logan skłania Kendalla do wzięcia winy na siebie. W ostatniej chwili Ken wycofuje się z układu i przekazuje mediom dokumenty obciążające ojca.

Sezon 3.

Po konferencji Kendalla Logan podejmuje decyzję o ucieczce do Bośni, która nie ma umowy ekstradycyjnej z USA. Stanowisko CEO czasowo przejmuje Gerri. Kendall próbuje przejąć władzę w Waystar RoyCo. Logan wraca do USA i mianuje Shiv prezeską operacji krajowych. Jeden z udziałowców, Josh Aaronson (Adrien Brody), żąda spotkania z Loganem i Kendallem, chcąc przekonać się, dokąd zmierza ich konflikt. Śledztwo w sprawie Waystar RoyCo. zaczyna słabnąć, a Kendall nie ma wystarczających dowodów, by obciążyć Logana. Mimo sprzeciwu Shiv, w nadchodzących wyborach prezydenckich Logan decyduje się poprzeć ultraprawicowego polityka Jeryda Menckena. Kendall wyprawia gigantyczną imprezę z okazji 40. urodzin. Tom ma dość otwartego związku z Shiv.

Logan spotyka się z Lukasem Matssonem (Alexander Skarsgard), CEO streamingowego giganta GoJo. Dobijają targu: GoJo zakupi Waystar RoyCo., a Matsson zostanie CEO konglomeratu. Kendall przechodzi załamanie nerwowe i opowiada Romanowi i Shiv o wypadku. Cała trójka postanawia przeszkodzić Loganowi w sprzedaży firmy, powołując się na prawo weta zawarte w umowie rozwodowej Logana i ich matki. Rodzeństwo konfrontuje się z ojcem, ale okazuje się, że on i Caroline zdążyli renegocjować umowę – Logan odsuwa Kendalla, Romana i Shiv od firmy.

Sezon 4.

Po dotkliwej klęsce, którą rodzeństwo poniosło w 3. sezonie Sukcesji, 4. sezon zapowiada się na ciężką batalię o wpływy. Ważnym wątkiem będzie na pewno relacja Shiv i Toma, która zdradził Loganowi plany rodzeństwa – czy to oznacza, że ich małżeństwo się zakończy? Niemniej ważne są losy doszczętnie załamanego i tonącego w uzależnieniach Kendalla. Jaką ścieżkę obierze Roman? Czy rodzeństwu uda się utrzymać sojusz? Jak na tym wszystkim wyjdzie Greg, czarny koń serialu?

W oficjalnym opisie 4. sezonu opublikowanym przez HBO możemy przeczytać:

Sprzedaż konglomeratu medialnego Waystar Royco wizjonerowi technologicznemu Lukasowi Matssonowi jest coraz bliżej. Perspektywa tej szokującej sprzedaży wywołuje niepokój egzystencjalny i podziały rodzinne wśród Royów, którzy próbują przewidzieć, jak będzie wyglądało ich życie po sfinalizowaniu transakcji. Wywiązuje się walka o władzę, a rodzina zastanawia się nad przyszłością, w której ich kulturowa i polityczna rola jest poważnie ograniczona.

Według Briana Coxa wciąż możemy się sporo spodziewać po Loganie, nawet jeśli nie będzie już CEO swoje firmy. W wywiadzie dla The Hollywood Reporter aktor powiedział:

[Rodzeństwo Royów] od czasu do czasu skreśla Logana; zawsze stawiają mu przeszkody(...). Zawsze próbują go w jakiś sposób zamrozić – scenarzyści zresztą tak samo – ale Logan jest żywiołem natury. On po prostu idzie dalej. To człowiek z niesamowitymi rezerwami. Wie, jak przetrwać – robił to przez całe życie (...).

Data premiery

Sezon 4. Sukcesji na HBO Max będzie dostępny od 27 marca 2023 roku.

Obsada

W czwartym sezonie serialu m.in. powróci:

Brian Cox – Logan

– Logan Jeremy Strong – Kendall

– Kendall Sarah Snook – Siobhan (Shiv)

– Siobhan (Shiv) Kieran Culkin – Roman

– Roman Alan Ruck – Connor

– Connor Nicholas Braun – Greg

– Greg Matthew Macfadyen – Tom

– Tom Alexander Skarsgård – Lukas Matsson

– Lukas Matsson J. Smith-Cameron – Gerri

– Gerri Peter Friedman – Francis

– Francis David Rasche – Karl

– Karl Hiam Abbass – Marcia

– Marcia Justine Lupe – Willa

Znamy datę premiery 4. sezonu Sukcesji! Royowie szaleją na pierwszym zwiastunie (26.01.2023)

Na informacje o dacie premiery 4. sezonu serialu HBO przyszło nam czekać długo, ale wreszcie mamy to! Władze platformy obwieściły, że nowe odcinki Sukcesji pojawią się już 27 marca 2023 roku. Jak będzie prezentować się nowy sezon możemy podejrzeć na świeżo opublikowanym trailerze:

W rodzinie Royów zrobiło się o wiele bardziej gorąco niż kiedykolwiek wcześniej. Czy rodzeństwu uda się wygrać starcie z ojcem? Jakie asy w rękawie ma jeszcze Logan? Czym znów zaskoczą nas Tom i Greg?

Koniec Sukcesji? Twórcy podejmują decyzję (24.02.2023)

Premiera 4. sezonu Sukcesji coraz bliżej, a tymczasem okazuje się, będzie to ostatnie spotkanie fanów z bohaterami. Jak bowiem w rozmowie z dziennikarzami New Yorkera powiedział Jesse Armstrong, producent wykonawczy serialu, opowieść o rodzinie Royów właśnie dobiega końca. Mimo wielu wątpliwości i rozterek, twórca zdecydował, że nadszedł czas na zamknięcie całej historii. Przyznał też, że Sukcesja nigdy nie była serialem, który można by rozwijać przez wiele sezonów – już sam tytuł sugeruje bowiem konieczność podjęcia dość szybkich decyzji.

Gdy więc 4. sezon serialu wreszcie pojawi się na HBO Max, rozkoszujcie się nim w pełni – ostatnie chwile z Loganem i jego rodziną będą nie do przecenienia.

