Sukcesja, sezon 4 – kiedy premiera odcinka 6. na HBO Max?

Pierwsza połowa 4. sezonu "Sukcesji" już za nami, trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że to, co najlepsze wciąż czeka na fanów serialu. Sprawdźcie, kiedy na HBO Max pojawi się 6. odcinek opowieści o rodzinie Royów.

Z odcinka na odcinek w 4 sezonie Sukcesji robi się coraz ciekawiej – zgodnie z zasadą, że najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie ciągle rośnie. W 5. odcinku "dzieciaki" wraz z najważniejszymi osobami w Waystar Royco wybrały się do Norwegii na spotkanie z Lucasem Matssonem. Stawką w grze pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami była wielomilionowa umowa i potencjalne zwolnienia, gdyby faktycznie doszło do sprzedaży konglomeratu Logana. Nic więc dziwnego, że grupa Royów uzbroiła się jak na wojnę – na niewiele się to jednak zdało.

Lucas Matsson okazał się o wiele trudniejszym i bardziej nieprzewidywalnym przeciwnikiem niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Jasno dał Royom do zrozumienia, że nie szanuje ich i nie traktuje jak poważnych partnerów biznesowych. Co więcej, złożył propozycję zakupu telewizji ATN, co bardzo nie przypadło do gustu Kendallowi i Romanowi. W efekcie bracia postanowili sabotować całą umowę, jednak szwedzki przedsiębiorca przejrzał ich plan.

Ostatecznie Matsson przedstawił jeszcze lepsze warunki zakupu konglomeratu, wprawiając w entuzjazm wszystkich poza Kenem i Romanem. Czy bracia przeciwstawią się zarządowi i współpracownikom? Czy jednak zrezygnują z wojny i sprzedadzą Matssonowi Waystar Royco tak, jak to było w pierwotnej umowie?

Kiedy premiera odcinka 5.?

Odcinek 6 nowego sezonu Sukcesji na HBO Max pojawi się w poniedziałek, 1 maja 2023 roku. Royowie znów będą musieli spotkać się z Matssonem, który przyleci do Stanów na dopięcie umowy. Jeśli nie możecie się doczekać kolejnego odcinka serialu, zajrzyjcie do poniższego teasera:

