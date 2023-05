Sukcesja, sezon 4 – kiedy premiera odcinka 7. na HBO Max?

Z odcinka na odcinek atmosfera w 4. sezonie "Sukcesji" staje się coraz bardziej gorąca. Przekonajcie się, kiedy premierę mieć będzie odcinek 7. i przygotujcie się psychicznie na kolejne spotkanie Royów z Lukasem Matssonem.

W odcinku 6. twórcy Sukcesji zabrali nas do Los Angeles na Dzień Inwestora organizowany przez Waystar Royco. Atmosfera była oczywiście daleka od radosnej. Kendall i Roman za wszelką cenę starali się znaleźć pretekst, by nie sprzedawać firmy Matssonowi, a ich wysiłki zaczęły przybierać coraz bardziej kabaretowe oblicze. Jednocześnie rodzeństwo postanowiło proklamować projekt Living+, który w planach miał niegdyś Logan. Spotkało się to jednak z niezadowoleniem ze strony szwedzkiego przedsiębiorcy, który starał się przekonać Shiv do storpedowania pomysłu.

W interpretacji Romana i Kendalla pomysł luksusowych domów opieki zaczął przybierać coraz bardziej kuriozalne oblicze, jednak finalnie starszemu z braci udało się przekonać do projektu gości Dnia Inwestora. Sojusz między rodzeństwem wyraźnie się jednak rozpada, a co gorsza mocno trzeszczą relacje w całej firmie. Z kolei stosunki między Royami a Matssonem można porównać do zimnej wojny.

Kiedy premiera odcinka 7.?

Odcinek 7. nowego sezonu Sukcesji na HBO Max ukaże się w poniedziałek, 8 maja 2023 roku. Wszystko wskazuje na to, że napięcie wzrośnie jeszcze bardziej – odbędzie się bowiem kolejna branżowa impreza Waystar Royco., na której nieoczekiwanie pojawi się Lukas Matsson... i nie trzeba chyba dodawać, w jaki nastrój wprawi to Kendalla, Romana i Siobhan.

Jeśli nie możecie się doczekać kolejnego odcinka serialu, zajrzyjcie do poniższego teasera:

