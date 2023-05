Sukcesja, sezon 4 – kiedy premiera odcinka 8. na HBO Max?

Choć trudno w to uwierzyć, do końca 4. sezonu "Sukcesji" pozostały jedynie 3 odcinki. Relacje między bohaterami są napięte jak nigdy, a transakcja z Lukasem Matssonem wisi na włosku... Przekonajcie się, kiedy na HBO Max zagości 8. odcinek sezonu.

Akcja 7. odcinka nowego sezonu Sukcesji niemal w całości rozgrywała się na przyjęciu w przeddzień wyborów prezydenckich, które w swoim apartamencie zorganizowali Shiv i Tom. Na imprezie zgromadzili się przedstawiciele różnych opcji politycznych, a także członkowie sztabów Jiméneza i Menckena. Jednak Kendall i Roman postanowili wykorzystać spotkanie nie tylko do ugruntowania wpływów politycznych, ale również do zbudowania frontu przeciwko Matssonowi.

Szwedzki przedsiębiorca pojawił się na przyjęciu osobiście, wzbudzając sporą konsternację zaproszonych gości. Przy pomocy Shiv starał się zbudować pozytywny wizerunek i zaoferować biznesmenom i politykom korzystne układy. W ostatniej chwili wyszło jednak na jaw fałszerstwo dotyczące liczby indyjskich subskrybentów GoJo. Informacja ta jest potężnym orężem dla Kendalla i Romana i właściwie wykorzystana może przekreślić szanse Matssona na zakup Waystar Royco.

Kiedy premiera odcinka 8.?

Odcinek 8. nowego sezonu Sukcesji na HBO Max pojawi się w poniedziałek, 15 maja 2023 roku. Akcja tym razem będzie rozgrywać się w dzień wyborów prezydenckich, na które stacja ATN ma realny wpływ. Kendall i Roman mają zamiar kontynuować swoją krucjatę przeciwko Matssonowi, a Shiv znów będzie grać na dwa fronty, chociaż już z mniejszym przekonaniem. Wszystko wskazuje na to, że Tom znów wkroczy do gry, tym razem otwarcie występując przeciwko żonie – pytanie, jakie asy może mieć on w rękawie.

Jeśli nie możecie się doczekać kolejnego odcinka serialu, zajrzyjcie do poniższego teasera:

