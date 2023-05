Sukcesja – sezon 5. jednak powstanie? Czy HBO Max planuje spin-off serialu?

Ze sceny właśnie schodzi jeden z najlepszych współczesnych seriali dramatycznych. Sezon 4. "Sukcesji" właśnie dobiega końca, jednak zarówno widzowie, jak i władze HBO mają apetyt na więcej. Czy jest więc szansa na kontynuację opowieści o rodzinie Royów?

Spis treści

Jeszcze przed premierą 4. sezonu Sukcesja była nazywana jednym z najlepszych współczesnych seriali. Sezon 4. tylko ten status podtrzymał, w pierwszych odcinkach serwując widzom prawdziwe trzęsienie ziemi, a później z determinacją podnosząc napięcie.

Trzy sezony doczekały się 5 Złotych Globów (za Najlepszy serial dramatyczny, Najlepszego aktora w serialu dramatycznym i Najlepszą aktorkę drugoplanową w serialu dramatycznym) oraz 13 nagród Emmy (m.in. za Najlepszy serial dramatyczny, Najlepszy scenariusz w serialu dramatycznym, Najlepszego aktora w serialu dramatycznym i Najlepszy motyw przewodni). Wszystko wskazuje na to, że sezon 4. zostanie równie mocno obsypany nagrodami.

Zobacz również:

Przez 4. sezony twórcom udało się wykreować bohaterów z krwi i kości, których trudno było lubić, ale od których nie dało się oderwać oczu. Osadzeni w brudnym świecie wielkiego biznesu, mediów i polityki, pozbawieni kręgosłupów moralnych i obarczeni przekazywaną z pokolenia na pokolenie traumą, Royowie i ich świta budzili jednocześnie odrazę i fascynację.

Fani serialu z pewnością nie mieliby nic przeciwko spędzeniu kolejnych sezonów z tą zdumiewającą czeredą, jednak wszystko wskazuje na to, że twórcy serii mają zupełnie inne plany.

Showrunner mówi: pas!

Jeszcze przed premierą 4. sezonu serialu, jego twórca, Jesse Armstrong, obwieścił, że będzie to zakończenie opowieści o Loganie Royu i jego rodzinie. Nie to, że HBO Max nie było zainteresowanie kontynuowaniem Sukcesji – władze platformy jak najbardziej miały ochotę na stworzenie przynajmniej jeszcze jednego sezonu. Dla Armstronga temat się jednak wyczerpał.

Według showrunnera Sukcesja była serialem silnie zogniskowanym wokół jednego wątku, czyli tego, przejmie biznesową schedę po Loganie Roy. Odwlekanie rozstrzygnięcia tej zagadki byłoby nienaturalne, z kolei kontynuowanie serialu po obsadzeniu dziedzica lub dziedziczki oddalałoby opowieść od sedna. Trudno się zresztą z Armstrongiem nie zgodzić: mnożenie perypetii Royów rozwodniłoby serialową opowieść i prędzej czy później nadałoby Sukcesji klimatu Mody na sukces.

Mimo ochoty na więcej, władze HBO postanowiły uszanować decyzję twórcy. Wygląda więc na to, że sezon 4. będzie definitywnym pożegnaniem z Kendallem, Shiv, Romanem, Connorem, Tomem i Gregiem.

Greg bohaterem spin-offa?

Fani, którym ciężko pogodzić się z wizją rozstania z bohaterami, snują jednak pewne wizje. W mniej lub bardziej poważnych spekulacjach pojawił się nawet pomysł spin-offa o kuzynie Gregu, którego niektórzy uważali za czarnego konia gry o biznesowy tron.

O możliwość stworzenia spin-offa magazyn Deadline zapytał Francescę Orsi, w HBO odpowiadającą za produkcję seriali dramatycznych. Według niej w tym momencie nie ma żadnych planów na stworzenie kolejnej produkcji w "uniwersum Sukcesji":

Nie, w tym momencie, nie. Wiem, że kiedyś toczyła się dyskusja o spin-offach, ale teraz nie ma takich planów. Nigdy nie mów nigdy, ale mój instynkt i wiedza wynikająca z wielu rozmów na temat ewolucji Sukcesji i jej bohaterów mówią mi, że nie istnieją żadne intencje przywrócenia którejś z postaci. Myślę, że jeśli Jesse ponownie zrobi serial, będzie to całkowicie nowy projekt. Nie jestem pewna, czy będzie oparty na istniejącym materiale, czy nie, ale będzie to nowy serial, całkowicie nowy pomysł.

Wygląda więc na to, że rzeczywiście dotarliśmy do końca podróży z familią Royów. Pozostaje czekać na nowy serial Armstronga i mieć nadzieję, że będzie równie pełen fascynujących bohaterów, szalonych dialogów i wspaniałej muzyki, co Sukcesja.

Zobacz także: