Summer Game Fest 2022 - podsumowanie wydarzenia. Zobacz jakie gry zaprezentowano

Wydarzenie Summer Game Fest 2022 już za nami. Jeśli nie mieliście okazji obejrzeć go na żywo, to mamy dla was wszystkie zwiastuny, zapowiedzi, gameplay'e i nowe informacje w jednym miejscu.

Spis treści

Na Summer Game Fest 2022 składa się wiele konferencji i zapowiedzi, które zobaczymy w przeciągu najbliższych, wakacyjnych tygodni. Jest to jednak również nazwa premierowego wydarzenia, które poprowadził dzisiaj jego założyciel - Geoff Keighley.

Summer Game Fest 2022 - podsumowanie wydarzenia

Już od kilku lat wydarzenia i konferencje organizowane przez znanego dziennikarza należą do najważniejszych w branży. Nie inaczej jest w przypadku Summer Game Fest, które owocowało w premierowe pokazy materiałów z zarówno ujawnionych już gier, jak i nowych produkcji. Jeśli czekacie na takie tytuły jak: Call of Duty: Modern Warfare 2, Street Fighter 6, The Callisto Protocol czy Marvel Midnight Suns to jesteście w dobrym miejscu. Mamy dla was nowe i jeszcze "świeżutkie" trailery, zwiastuny i pokazy z rozgrywki z tych i wielu innych gier.

Street Fighter 6

Summer Game Fest 2022 zaczęło się od krótkiego, acz treściwego zwiastuna Street Fighter 6, na którym po raz pierwszy możemy zobaczyć grę w akcji.

Aliens Dark Descent

Pierwszy premierowa produkcja wieczory to nowa gra w uniwersum "Obcego" - Aliens Dark Descent.

The Callisto Protocol

Jedna z najciekawszych premier tego roku - horror inspirowany kultową serią Dead Space - The Callisto Protocol, otrzymał nie tylko rozszerzony zwiastun, ale również pierwszy pokaz z rozgrywki. To wygląda prawdziwie next-genowo.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Activision i studio Infinity Ward już wczoraj zaprezentowało nam pierwsze obszerne materiały z Call of Duty: Modern Warfare 2, jednak dopiero podczas pokazu na Summer Game Fest 2022 doczekaliśmy się pierwszego obszernego gameplay'u. Trzeba przyznać, że prezentuje się to nad wyraz dobrze.

Flashback 2

Powrót kultowej marki i jednocześnie kontynuacja gry z 1992 roku na pierwszym zwiastunie.

Witchfire

Po kilku latach oczekiwania dynamiczny FPS od polskiego studia The Astronauts wreszcie doczekał się nowego pokazu z rozgrywki.

Fort Solis

Fort Solis to kolejna premierowa produkcja zapowiedziana podczas Summer Game Fest 2022. Czeka na nas thriller Sci-Fi z silnym naciskiem na narrację, w którym jednak nie zabraknie akcji. Całość powstaje na silniku Unreal Engine 5. Wielu graczy z pewnością ucieszy obecność w grzech dwóch znakomitych aktorów: Troy'a Bakera (The Last of Us, Far Cry 4) oraz Rogera Clarka (Red Dead Redemption 2).

Routine

Gra zapowiedziane ponad dekadę temu, wreszcie doczeka się premiery na Xbox i Game Pass.

Outriders Worldslayer

Podczas Summer Game Fest nie zabrakło również nowego pokazu z rozgrywki z Outriders Worldslayer, czyli ogromnego dodatku do produkcji People Can Fly z zeszłego roku. Premiera DLC już 30 czerwca.

StormGate

Kolejna premierowa zapowiedź nowej gry. Tym razem mamy do czynienia ze strategią czasu rzeczywistego osadzoną w świecie Sci-Fi, pod tytułem StormGate. Beta wystartuje w 2023 roku.

HighWater

Ciekawa produkcja niezależna ze stylizowaną oprawą graficzną przedstawiającą nam świat w większości zalany wodą. Premiera już 2022 roku.

American Arcadia

Niezależna produkcja z ciekawą oprawą graficzną i interesującą rozgrywką.

Goat Simulator 3

Jedno z największych zaskoczeń Summer Game Fest 2022. Znakomity trailer, będący parodią zwiastuna Dead Island 2, idealnie oddaje ducha produkcji. Musicie to zobaczyć.

Marvel Midnight Suns

Taktyczna gra strategiczna od twórców serii X-COM otrzymała nowy, piekielnie dobry zwiastun przedstawiający nowych bohaterów w tym Spider-Mana, Venoma i Hulka. Premiera już 7 października.

Cuphead The Delicious Last Course

Cuphead The Delicious Last Course czyli DLC do przebojowej gry StudioMDHR również doczekało się nowego pokazu z rozgrywki. Premiera gry już 30 czerwca.

Midnight Fight Express

Nowy gameplay otrzymała również wyjątkowa gra akcji w rzucie izometryczny autorstwa jednego człowieka - Jakuba Dzwinela.

Honkai Starrail

Taktyczna gra RPG od twórców Genshin Impact ze stylizowaną oprawą graficzną może się podobać na najnowszym zwiastunie.

Zenless Zone Zero

Kolejna produkcja od studia miHoYo, tym razem jest to Zenless Zone Zero nastawiona na akcję produkcja utrzymana w stylistyce anime.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Nowy zwiastun produkcji o Wojowniczych Żółwiach Ninja utrzymanej w stylu retro.

Humankind

Jedna z najlepszych strategicznych gier turowych 4X - Humankind, jeszcze w tym roku zawita na konsole. Co więcej, już w dniu premiery będzie dostępna w ramach Xbox Game Pass.

One Piece Odyssey

Otrzymaliśmy także nowy trailer kolejnej przygody słynnych piratów znanych z serii One Piece. Premiera już w 2022 roku.

Metal Hellsinger

Coś dla fanów "staroszkolnych" gier FPS i Metalu. Metal Hellsinger to ciekawe połączenie znakomitej muzyki i dynamicznej rozgrywki.

The Quarry

Nowy horror od Supermassive Games w gwiazdorskiej obsadzie - The Quarry, zadebiutuje już jutro, a teraz możecie delektować się znakomitym zwiastunem.

Nightingale

Ciekawa gry survivalowa - Nightingale, otrzymała nowy zwiastun z obszernymi fragmentami z rozgrywki.

Saints Row

Reboot serii Saints Row doczekał się nie tylko nowego zwiastuna, ale również wersji demo, którą możecie pobrać już teraz. Saints Row Boss Factory to jednak nietypowa wersja demonstracyjna gry bowiem pozwoli wam ona jedynie stworzyć swoją wymożoną postać, którą później przeniesiecie do gry.

Warhammer 40,000: Darktide

Jeśli lubicie gry kooperacyjne, to z pewnością zainteresuje wam pierwszy pokaz rozgrywki z Warhammer 40,000: Darktide. Premiera 13 września.

Layers of Fears

Najnowsza gra mistrzów horroru psychologicznego z Polski - Bloober Team, to Layers of Fears. Już po trailerze możemy być pewni, że nie tylko nie musimy się martwić o klimat, ale również oprawę graficzną, która w całości powstała na Unreal Engine 5.

Gotham Knights

Batman nie żyje, a jego miejsce muszą zająć nowi bohaterowie - tytułowi Gotham Knights. Przebojowa gra akcji otrzymała nowy trailer z obszernym fragmentami z rozgrywki.

The Last of Us

Podczas Summer Game Fest pojawił się Neil Druckmann - dyrektor kreatywny studia Naughty, który ujawnił pierwsze informacje na temat trybu sieciowego do The Last of Us 2. Dowiedzieliśmy się, m.in., że projekt urósł obecnie do rozmiarów samodzielnej, niezależnej produkcji z własną historią i unikatową rozgrywką. Więcej informacji na temat gry dowiemy się już niebawem, a jej premiera ma się odbyć już w przyszłym roku.

To jednak nie koniec dobrych wieści - oficjalnie potwierdzono remake pierwszego The Last of Us! Produkcja została stworzona całkowicie od podstaw z myślą o PS5 i PC. Premiera gry na konsoli Sony już 2 września 2022. W późniejszym terminie trafi ona na komputery.

I to już wszystko, co mogliśmy zobaczyć podczas pokazu Summer Game Fest 2022. To jednak nie koniec emocji w tym tygodniu, już w niedzielę odbędzie się Xbox & Bethesda Games Showcase, podczas którego najprawdopodobniej zobaczymy pierwszy pokaz z rozgrywki w Starfield.