Summer Sale Festival na GOG.COM - duże przeceny gier

Gry bez DRM przejmują letnią scenę wyprzedaży. Na GOG.COM właśnie wystartował Summer Sale Festival, podczas którego nie brakuje specjalnych kolekcji, błyskawicznych okazji i rabatów do 90%.

Jakich atrakcji i gwiazd sceny głównej możesz się spodziewać podczas Summer Sale Festival? Zacznijmy od Obduction! Ta tajemnicza gra przygodowa z urzekającą grafiką od twórców Myst jest dostępna na GOG.COM za darmo do 1 czerwca, do godziny 15:00. Po prostu wejdź na stronę główną GOG.COM i kliknij w banner promocji, a gra zostanie automatycznie przypisana do twojego konta GOG.

Jeśli chodzi o gwiazdy głównej sceny, możesz poznać je wszystkie nie ruszając się sprzed komputera. Sprawdź nasze festiwalowe kolekcje w wyjątkowo niskich cenach:

Arctic Mages z trylogią The Banner Saga za 102,59 zł

z trylogią The Banner Saga za 102,59 zł Mechanical Brothers z Into the Breach, Hob i >observer_ za 71,99 zł

Alien Plant Farm ze Stellaris, Surviving Mars i Aven Colony za 71,99 zł

The Scary Family z grami z serii Mafia za 64,90 zł

z grami z serii Mafia za 64,90 zł Masters of Bullets z trylogią Soldier of Fortune za 57,89 zł

The Indienerds z Tower of Time, Sundered i Iconoclasts za 53,99 zł

Die Auslanders z pięcioma klasycznymi tytułami z serii X-Com za 21,99 zł

Podczas Summer Sale Festival nie zabraknie też błyskawicznych okazji z dodatkowymi rabatami, które obowiązują przez 24 godziny. Już dziś można zapolować na takie szlagiery jak CHUCHEL Cherry Edition (-70%), Titan Quest Anniversary Edition (-80%), Ori and the Blind Forest: Definitive Edition (-50%), Inquisitor (-90%), Shadows: Awakening (-70%) i Ys VIII: Lacrimosa of DANA (-30%). Po wygaśnięciu błyskawicznej oferty, każda z gier będzie nadal dostępna podczas wyprzedaży z nieco mniejszym rabatem.

W trakcie Summer Sale Festival, będą pojawiać się rekomendacje i “składanki dnia” inspirowane muzycznymi tematami. Sprawdź, jakie gry kryją się w zestawie “I'll be there for you”, “Radioactive”, “Panic! at the LAN party” i nie tylko. Codziennie możesz poznać inną z kolekcji i wyruszyć w inną podróż! A co z premierami? BioShock Infinite Complete Edition (-75%) dołącza do katalogu gier GOG.COM w steampunkowej chwale. Teraz możesz też uzupełnić swoją bibliotekę “tatuśkowych” tytułów o BioShock Remastered (-67%) i BioShock 2 Remastered (-67%) również w niższych cenach. To jeszcze nie wszystko. Podczas Summer Sale Festival znajdziesz ponad 2000 okazji na cyfrowe gry bez DRM!

Złap po raz pierwszy z rabatem niedawno wydane cyfrowo oryginalne Diablo (-10%) i zestaw Warcraft I i Warcraft II (-10%). W ramach promocji możesz też kupić z rabatami takie tytuły jak Wiedźmin 3: Dziki Gon GOTY (-70%), Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (-40%), Katana ZERO (-20%), Weedcraft Inc (-25%), Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści (-25%), Mutant Year Zero: Road to Eden (-40%), BATTLETECH (-40%), Darksiders III (-50%), Frostpunk (-40%), We Happy Few (-40%), Return of the Obra Dinn (-10%), Theme Hospital (-75%), Crysis (-75%) i inne!

Summer Sale Festival potrwa do 17 czerwca, do godziny 23:59. Kliknij tutaj, aby przejść na jego stronę!