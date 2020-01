Sundered: Eldritch Edition - pełna wersja za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store przez tydzień rozdaje za darmo Sundered: Eldritch Edition. A co to właściwie jest?

Jak podaje w opisie Epic Games Store: "to chaotyczna, ręcznie rysowana gra z gatunku metroidvania, w której przeciwstawiasz się mrocznym mocom lub po nie sięgasz". Za wiele to nie wyjaśnia, więc może nieco więcej konkretów. Za tytułem tym stoją ludzie odpowiedzialni za ciekawą grę Jotun - studio Thunder Lotus. Światło dzienne ujrzał 28 lipca 2017 roku. Można bawić się samemu lub w trybie kooperacji, a miejscem akcji jest mroczny świat inspirowany dziełami H.P. Lovecrafta. Główną postacią solowej kampanii fabularnej jest Eshe. Jak to w grach typu metroidvania bywa, czeka ją do odwiedzania wiele lokalizacji - w tym sporo ukrytych. A na trasie oczywiście czyha mnóstwo wrogów i wielu wymagających bossów.

Eshe w trakcie wędrówki zdobywa coraz lepszy ekwipunek, a także pozyskuje moce z artefaktów. Jednak uwaga - im częściej z nich korzysta, tym bardziej traci człowieczeństwo. Oferowana przez Epic edycja zawiera aktualizację Magnate of the Gong. Dodaje ona do zabawy lokalny tryb kooperacji dla maksymalnie 4 graczy, a także nowe strefy. Wymagania gry są stosunkowo niewielkie: procesor: 1,8 GHz, 4GB RAM, karta graficzna zgodna z DirectX 10 z co najmniej 256 MB pamięci wideo oraz 3GB miejsca na dysku.

Aby dodać Sundered: Eldritch Edition do swojej biblioteki, wystarczy wejść na tę stronę i kliknąć Odbierz. Dostępna za darmo do godziny 17:00 16 stycznia.