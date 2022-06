Super Promocje w RTV Euro AGD. Przecenione laptopy, telewizory i lodówki [21.06.2022]

Wtorkowa promocja w RTV Euro AGD to idealna okazja na zakup brakującej nam elektroniki! Sklep przygotował naprawdę fajne przeceny na szeroką gamę produktów. Wybraliśmy te, na które szczególnie warto zwrócić uwagę.

Spis treści

Dziś na stronie RTV Euro AGD sprzedawca przygotował dla nas Gorącą Wyprzedaż na wiele artykułów RTV i AGD. W ofercie, która dostępna jest tylko dzisiaj, znajdują się najróżniejsze rzeczy przydatne w domu - od lodówek, przez ekspresy do kawy, aż po sprzęt RTV, jak np. telewizory czy soundbary. Można wyposażyć praktycznie całe mieszkanie w ramach zaledwie jednej promocji!

Fot. RTV Euro AGD

Co więcej, aby z niej skorzystać, nie musimy się zbytnio wysilać. Wystarczy po prostu dodać artykuły objęte promocją do koszyka, a program automatycznie zastosuje do nich kod rabatowy i zmniejszy ich cenę.

Zobacz również:

Ekspres Philips LatteGo EP5444/90

Typ ekspresu : automatyczny

: automatyczny Dostępne napoje : Americano, Café au lait, Café Crema, Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Lungo , Flat White, gorąca woda, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko

: Americano, Café au lait, Café Crema, Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, Espresso Lungo , Flat White, gorąca woda, Latte Macchiato, Ristretto, spienione mleko Ciśnienie / Moc : 15 barów / 1500 W

: 15 barów / 1500 W System spieniający mleko: wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 3599 zł 2799 zł. Sprawdź

Lodówka Haier 3-drzwiowa HTR5619ENMP

Wymiary (wys.x szer.x gł.) : 190,5 x 59,5 x 65,7 cm

: 190,5 x 59,5 x 65,7 cm Pojemność chłodziarki / zamrażarki : 234 l / 114 l

: 234 l / 114 l Roczne zużycie energii : 265 kWh = 204,05 zł rocznie

: 265 kWh = 204,05 zł rocznie Poziom hałasu : 37 dB

: 37 dB Bezszronowa (No Frost) : tak pełny No Frost

: tak pełny No Frost Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak

Cena: 3799 zł 2999 zł. Sprawdź

Soundbar LG SN4R

Liczba kanałów : 4.1

: 4.1 Subwoofer w zestawie : bezprzewodowy

: bezprzewodowy Moc : 420 W

: 420 W Łączność bezprzewodowa : Bluetooth

: Bluetooth Dekodery dźwięku HD : Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS Virtual: X

: Dolby Audio, DTS Digital Surround, DTS Virtual: X Złącza: 2x HDMI, 1x optyczne, 1x USB

Cena: 1099 zł 899 zł. Sprawdź

Telewizor Philips 50PUS7556/12 DVB-T2/HEVC

Ekran : 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

: 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160 Smart TV / Wi-Fi : tak / tak

: tak / tak Częstotliwość odświeżania ekranu : 50 Hz / 60 Hz

: 50 Hz / 60 Hz Technologia obrazu : LED

: LED Funkcje : HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

: HDR, Wi-Fi, USB - multimedia Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 2099 zł 1599 zł. Sprawdź

Laptop Acer Aspire 3 A315

Ekran : 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz Procesor : Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

: Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz Pamięć : 8 GB DDR4 RAM

: 8 GB DDR4 RAM Dysk : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Grafika : Intel® UHD Graphics

: Intel® UHD Graphics System operacyjny: Windows 11 Home Edition