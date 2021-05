Super okazja w Lidlu: tanie słuchawki bezprzewodowe Motorola - warto sprawdzić!

Od dzisiaj na sklepowych półkach Lidla można znaleźć słuchawki bezprzewodowe Motorola z funkcją Bluetooth w bardzo dobrej cenie - sprawdźcie, jak się prezentują i ile za nie zapłacimy.

Nowy tydzień i nowa oferta w Lidlu - tym razem w sprzedaży pojawiły się firmowe słuchawki bezprzewodowe Motorola Bluetooth, które kosztują tylko 119 zł (przejdź do sklepu). Urządzenie jest dostępne na razie w sklepach stacjonarnych Lidla.

Słuchawki marki Motorola posiadają:

możliwość odbierania i odrzucania połączeń

sterowanie urządzeniem za pomocą komend głosowych

możliwość złożenia

zintegrowany mikrofon z funkcją głośnomówiącą

2-letnią gwarancję producenta

