Super okazje tylko do soboty w RTV Euro AGD!

Tylko do soboty w sklepie internetowym RTV Euro AGD możemy nabyć elektronikę z dużą zniżką. Oferta jest naprawdę warta uwagi!

"Super okazje" w RTV Euro AGD obowiązują tylko do soboty. Jak się odnaleźć wśród tak dużej ilości atrakcyjnych ofert? Z myślą o tym stworzyliśmy ten artykuł. Opowiadamy, na co warto zwrócić uwagę i co musisz zrobić, żeby skorzystać z promocji.

Smartfon Motorola moto g20

Aparaty tylny/przedni: 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 13 Mpix

Pojemność baterii: 5000 mAh

Pamięć: 4 GB / 64 GB

Wyświetlacz: 6,5 ", , Max Vision HD+

Procesor: Unisoc T700

Cena: 749 zł 599 zł - przejdź do strony.

Zobacz również:

Telewizor Xiaomi Mi LED

Ekran: 43 cale, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 1 699 zł 1 449 zł - przejdź do strony.

Krups Nescafe Dolce Gusto Piccolo XS

Typ ekspresu: kapsułkowy

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1600 W

System spieniający mleko: brak

Cena: 249 zł 149 zł - przejdź do strony.

Apple Macbook Air M1 13,3"

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Cena: 5 699 zł 5 399 zł - przejdź do strony.

Apple Watch SE

Rodzaj: uniwersalny

Rodzaj aktywności: bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Czujnik tętna: tak

Cena: 1 449 zł 1 299 zł - przejdź do strony.

Smartwatch Garett

Rodzaj: damski

Rodzaj aktywności: bieganie, jazda na rowerze, koszykówka, piłka nożna, badminton

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 4.0

Czujnik tętna: tak

Rozmiar wyświetlacza: 1,3 "

Cena: 147,29 zł 99 zł - przejdź do strony.

Hulajnoga elektryczna Lenovo

Moc silnika: 350 W

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Zasięg na jednym ładowaniu: 30 km

Bluetooth: tak

Cena: 1 899 zł 1 399 zł - przejdź do strony.

Telewizor Samsung QLED

Ekran: 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3 799 zł 3 399 zł - przejdź do strony.

Laptop Acer Aspire 3

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 3500U 2,1 - 3,7 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™Vega 8

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 2 599 zł 2 299 zł - przejdź do strony.

Lenovo TAB M10 FHD Plus (2nd gen.)

Ekran: 10,3 cala, IPS, 1920 x 1200 pikseli

System operacyjny: Android 9.0 Pie

Pamięć RAM i dysk: 4 GB RAM + dysk 128 GB

Procesor: MediaTek Helio P22T, 8-rdzeniowy

Pojemność baterii/akumulatora: 5000 mAh

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Cena: 1 299 zł 1 099 zł - przejdź do strony.

Lokówko-suszarka Beurer

Moc: 1000 W

Liczba poziomów temperatury: 2

Jonizacja / Zimny nawiew: tak / tak

Szczotka obrotowa: tak

Cena: 229 zł 169 zł - przejdź do strony.

Słuchawki z mikrofonem Razer Kraken X USB

Typ: przewodowe, nauszne, zamknięte

Pasuje do: PC/laptop

Typ podłączenia: USB

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Cena: 249 zł 179 zł - przejdź do strony.

Komputer all-in-one HP

Ekran: 27 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 4500U 2,3 - 4,0 GHz

Pamięć RAM: 16 GB

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 3 999 zł 3 699 zł - przejdź do strony.

Soundbar Philips

Liczba kanałów: 3.1

Subwoofer w zestawie: bezprzewodowy

Moc całkowita: 300 W

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast

Dekodery dźwięku HD: Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DolbyTrue HD

Złącza: 3x HDMI, 1x optyczne, 1x AUX, 1x USB

Cena: 1 899 zł 1 499 zł - przejdź do strony.

Jak skorzystać z kodu rabatowego?

Dodaj do koszyka produkt objęty kodem rabatowym. Kod rabatowy naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Polecamy: Prezenty na święta w Empiku. Co warto kupić w promocji?