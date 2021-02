Super promocja na monitory w Neonet! Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

W sklepie Neonet trwa tydzień przecen na monitory dla graczy Gigabyte - jak skorzystać z promocji?

Szukasz monitora do gry w niskiej cenie z darmową dostawą do domu? W sklepie Neonet trwa promocja, w której możesz zaoszczędzić do 300 zł przy zakupie wybranego urządzenia. Sprawdzamy, jakie modele zostały objęte rabatem.

Jak skorzystać z promocji?

Dodaj do koszyka monitor objęty promocją W koszyku wpisz kod rabatowy: MONITORGIGABYTE Uzupełnij dane i dokończ składanie zamówienia

Przykładowa realizacja zamówienia

Przecenione monitory Gigabyte

GIGABYTE Aorus 27'' CV27F Curved VA 165Hz 1ms HDR

Przekątna ekranu: 27''

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 px

Proporcje ekranu: 16:9

Czas reakcji: 1 ms

Jasność ekranu: 400 cd/m2

Rodzaj matrycy: VA

GIGABYTE Aorus 27'' CV27Q Curved VA 165Hz 1ms WQHD HDR

Przekątna ekranu: 27''

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 px

Proporcje ekranu: 16:9

Czas reakcji: 1 ms

Jasność ekranu: 4002 cd/m2

Rodzaj matrycy: VA

GIGABYTE Aorus 27'' FI27Q IPS 165Hz 1ms WQHD G-Sync HDR

Przekątna ekranu: 27''

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 px

Proporcje ekranu: 16:9

Czas reakcji: 1 ms

Jasność ekranu: 350 cd/m2

Rodzaj matrycy: IPS

GIGABYTE 31.5'' G32QC Curved VA 165Hz 1ms WQHD

Przekątna ekranu: 31,5''

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 px

Proporcje ekranu: 16:9

Czas reakcji: 1 ms

Jasność ekranu: 3502 cd/m2

Rodzaj matrycy: VA

GIGABYTE 27'' G27QC Curved VA 165Hz 1ms WQHD G-Sync HDR

Przekątna ekranu: 27''

Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 px

Proporcje ekranu: 16:9

Czas reakcji: 1 ms

Jasność ekranu: 2502 cd/m2

Rodzaj matrycy: VA

GIGABYTE 27'' M27F IPS 144Hz 1ms KVM HDR USB-C

Przekątna ekranu: 27''

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 px

Proporcje ekranu: 16:9

Czas reakcji: 1 ms

Jasność ekranu: 300 cd/m2

Rodzaj matrycy: TFT IPS

