Super promocja na telewizor Samsung QE65Q74TAT - aż 800 zł taniej!

W sklepie Media Markt pojawiła się świetna promocja na 65-calowy telewizor Samsung - jego cena spadła o 800 zł. Sprawdź, czy warto zdecydować się na jego zakup.

Wiosenne wyprzedaże w sklepach z elektroniką to świetna okazja, aby sporo zaoszczędzić. Dlatego jeśli planujesz zakup telewizora, to idealna okazja - w Media Markt pojawiła się promocja na telewizor Samsung QE65Q74TAT, który od teraz kosztuje 4199 zł, czyli o 800 mniej niż cena regularna. To obecnie najniższa cena na rynku. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem przejdź na stronę: mediamarkt.pl

Czym charakteryzuje się Samsung QE65Q74TAT?

Przekątna ekranu [cal]: 65

Matryca: 4K Ultra HD 3840 x 2160

Smart TV: TAK

Optymalizacja obrazu: PQI (Picture Quality Index) 3500

Zastosowane technologie: Digital Clean View Dual LED Funkcja Adaptacji Obrazu Inteligentne Skalowanie do 4K Procesor Quantum 4K Szeroki kąt widzenia, Ultimate UHD Dimming, Wzmacnianie kontrastu, 100% Natężenie Kolorów (dzięki technologii Quantum Dot)

Funkcje sieciowe: Aplikacje, Dotknij i Wyświetl Galeria, Hbb Tv, Mobile to TV - Mirroring, Panel SmartThings Przeglądarka internetowa, Remote Access Sound Mirroring, TV Sound to Mobile, TV to Mobile - Mirroring

Ilość złączy HDMI: 4

Ilość złączy USB: 2

Zobacz również: Świetna promocja na telewizor Sony LED KD-65X7056 - 1000 taniej!