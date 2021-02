Super promocja w Play! Smartfon Redmi Note 9T 5G tańszy o 300 zł

W sklepie Play pojawiła się ciekawa oferta na smartfon Xiaomi Redmi Note 9T 5G, który można kupić w promocyjnej cenie - bez abonamentu! Sprawdźcie, ile kosztuje i czym się charakteryzuje.

Smartfon Xiaomi Redmi Note 9T 5G jest do kupienia w Market Play w promocyjnej cenie 999 zł w ofercie bez abonamentu - oficjalna cena to 1299 zł. To świetna okazja, aby wyposażyć się w całkiem dobry telefon z 5G.

Najważniejsze dane techniczne:

Model procesora: MediaTek 800U 5G

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Pojemność baterii: 5000 mAh

Ekran: IPS TFT 6,53″ 90 Hz

Aparat główny: 48+2+2 Mpix

Aparat do selfie: 13 Mpix

Redmi Note 9T 5G dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: czarny i fioletowy

Urządzenie można również kupić na raty 0% (RRSO 0%) - 10x 99,90 zł w sklepie Play.

