Super promocje w x-kom! Oszczędzisz nawet do 1000 zł [22.06.2022]

Nadszedł czas promocji Czysty Zysk w x-kom. Sprawdziliśmy ofertę sklepu i znaleźliśmy kilka naprawdę dobrych ofert.

Dzisiejsza promocja na stronie x-kom.pl to świetna okazja, aby zaopatrzyć się w brakującą nam elektronikę. W limitowanej ofercie znajdziemy szeroką gamę przedmiotów, takich jak telefony, tablety czy laptopy. Sklep oferuje przeceny aż do 1000 zł, warto więc sprawdzić, czy nie znajdziemy w ofercie czegoś, co od dawna mamy na oku.

Jak skorzystać z promocji x-kom Czysty Zysk?

Skorzystanie z promocji na stronie x-kom jest bardzo proste. Pierwszym krokiem będzie wybranie produktu biorącego udział w promocji. Pojawi się wtedy pole "posiadam kod rabatowy", w którym wystarczy wpisać kod promocyjny:

czysty-zysk

Po zaakceptowaniu wpisanej frazy, rabat zostanie automatycznie naliczony do naszego zamówienia.

Ciekawe produkty na przecenie

Microsoft Surface Laptop Go

Procesor : Intel Core i5-1035G1

: Intel Core i5-1035G1 Pamięć : 8 GB

: 8 GB Dysk : 256 GB

: 256 GB Grafika : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Przekątna ekranu : 12,45"

: 12,45" Typ ekranu: Błyszczący, LED, IPS

Cena: 3299 zł 2299 zł. Sprawdź

OPPO Wireless Speaker

Moc głośników : 3 W

: 3 W Łączność : Bluetooth

: Bluetooth Sterowanie : Przyciski na głośniku

: Przyciski na głośniku Dodatkowe informacje: Do 8 godzin pracy na akumulatorze, Czas ładowania do 3 godzin, Wbudowany akumulator, Zasięg działania bluetooth do 10 metrów, Kompatybilność: iOS, Android, Wbudowany zegar

Cena: 129 zł 49,99 zł. Sprawdź

Acer Nitro 50

System : Brak systemu

: Brak systemu Procesor : Intel Core i5-11400F

: Intel Core i5-11400F Grafika : NVIDIA GeForce RTX 3060

: NVIDIA GeForce RTX 3060 Pamięć RAM : 16 GB

: 16 GB Dysk : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Zasilacz: 500 W

Cena: 4599 zł 3999 zł. Sprawdź

SpeedLink SCARIT Gaming Desk

Dodatkowe informacje : Uchwyt na słuchawki, Uchwyt na napój, System porządkowania kabli

: Uchwyt na słuchawki, Uchwyt na napój, System porządkowania kabli Szerokość blatu : 114 cm

: 114 cm Głębokość blatu : 68 cm

: 68 cm Wysokość biurka: 75 cm