Super promocje w x-kom - tańsze podzespoły, monitory i laptopy

W sklepie x-kom trwa promocja podzespoły komputerowe, sprzęt sieciowy, peryferia, laptopy i wiele innych sprzętów. Zobaczcie, na co warto zwrócić uwagę i ile można zaoszczędzić.

Promocje w sklepie x-kom to dobra okazja, aby taniej kupić wybrane urządzenia czy akcesoria. Obecnie trwa gamingowa wyprzedaż takich urządzeń, jak laptopy, monitory, klawiatury, myszki czy słuchawki. Wśród przecenionych produktów znalazły się również liczne podzespoły komputerowe. Promocja obowiązuje do 20.04.2021 r. Sprawdzamy, na co warto zwrócić uwagę i na jakie rabaty można liczyć.

Jak skorzystać z promocji?

Wybierz produkt i dodaj go do koszyka w aplikacji mobilnej

W polu posiadam kod rabatowy aktywuj hasło: ready2play

Dokończ składanie zamówienia i odbierz rabat

Wybrane promocje:

Myszka bezprzewodowa Mionix Castor Shark Fin za 34,99 zł - przejdź do oferty

Typ myszy: Dla graczy

Sensor: Optyczny

Liczba przycisków: 6

Rozdzielczość: 5000 dpi

Myszka Logitech G305 LIGHTSPEED za 179 zł - przejdź do oferty

Typ myszy: Dla graczy

Sensor: Optyczny

Liczba przycisków: 6

Rozdzielczość: 12000 dpi

Zasilacz do komputera SilentiumPC Vero L3 500W 80 Plus Bronze za 179 zł - przejdź do oferty

Moc: 500 W

Standard: ATX

Sprawność: 89% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat: 80 PLUS Bronze

Dysk SSD Samsung 500GB M.2 PCIe NVMe 980 za 284 zł - przejdź do oferty

Pojemność: 500 GB

Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4

Prędkość odczytu: 3100 MB/s

Prędkość zapisu: 2600 MB/s

Słuchawki Roccat Syva z mikrofonem za 39,99 zł - przejdź do oferty

Łączność: Przewodowe

Budowa słuchawek: Dokanałowe

Mikrofon: Tak

Pasmo przenoszenia: 20 ~ 20000 Hz

Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF za 499 zł - przejdź do oferty

Seria: Ryzen™ 5 1600

Taktowanie: 3.2 GHz

Liczba rdzeni: 6 rdzeni

Cache: 19 MB

Procesor Intel Core i7-10700K za 1 349 zł - przejdź do oferty

Seria: i7-10700K

Taktowanie: 3.8 GHz

Liczba rdzeni: 8 rdzeni

Cache: 16 MB

Klawiatura MSI Vigor GK20 za 99 zł - przejdź do oferty

Przeznaczenie: Gaming

Przełączniki: Membranowe

Łączność: Przewodowa

Podświetlenie: Wielokolorowe

Laptop ASUS TUF Dash F15 i7-11370H za 5 299 zł - przejdź do oferty

Procesor: Intel Core i7-11370H

Pamięć: 24 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3060 + Intel Iris Xe Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, EWV

Laptop MSI GF65 i7-9750H za 4 299 zł - przejdź do oferty

Procesor: Intel Core i7-9750H

Pamięć: 8 GB

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 2060 + Intel UHD Graphics 630

Typ ekranu: Matowy, LED, AHVA

Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3-15 R5 za 899 zł - przejdź do oferty

Procesor: AMD Ryzen™ 5 4600H

Pamięć: 8 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti + AMD Radeon™ Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Laptop Acer Nitro 5 i5-10300H za 3 899 zł - przejdź do oferty

Procesor: Intel Core i5-10300H

Pamięć: 16 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti + Intel UHD Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Laptop Dell Inspiron G3 i5-10300H za 3 599 zł - przejdź do oferty

Procesor: Intel Core i5-10300H

Pamięć: 16 GB

Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti + Intel UHD Graphics

Typ ekranu: Matowy, LED, WVA

Monitor ASUS TUF VG259QM za 1 399 zł - przejdź do oferty

Przekątna: 24,5"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Matryca: LED, IPS

Klasa energetyczna: F, G

Monitor Acer KG241QSBIIP za 649 zł - przejdź do oferty

Przekątna: 23,6"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Matryca: LED, TN

Klasa energetyczna: F, G

Monitor Acer Nitro VG270UPBMIIPX za 1 199 zł - przejdź do oferty

Przekątna: 27"

Rozdzielczość: 2560 x 1440

Matryca: LED, IPS

Typ ekranu: Płaski

Monitor MSI Optix G24C4 Curved za 749 zł - przejdź do oferty

Przekątna: 23,6"

Rozdzielczość: 1920 x 1080

Matryca: LED, VA

Klasa energetyczna: F

