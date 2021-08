Super wyprzedaż w Biedronce! Tania elektronika, sprzęt AGD i akcesoria

Wyprzedaż w Biedronce trwa tylko przez dwa dni - sprawdź, jak działa oferta i które produkty biorą udział w promocji.

Wybierasz się na zakupy do Biedronki? Jeśli tak, to warto skorzystać z trwającej promocji na artykuły przemysłowe, tekstylia, książki i zabawki. Wystarczy, że kupisz dwa produkty z wybranej kategorii, a trzeci otrzymasz gratis. Oferta jest ważna do 1 września.

Kategorie produktów biorących udział w promocji:

Sprzęt RTV

Urządzenia AGD

Elektronika

Akcesoria samochodowe

Akcesoria ogrodowe

Meble

Narzędzia ręczne

Elektronarzędzia

Zabawki

Materiały biurowe i artykuły szkolne

Artykuły niespożywcze dla zwierząt

Akcesoria odzieżowe

Artykuły dekoracyjne

Przybory i akcesoria kuchenne

Oświetlenie

Plecaki i torby

Walizki

Tekstylia

Odzież

Obuwie

Dywany i wycieraczki

Książki

Multimedia

